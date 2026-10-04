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Kdo vyšťourá doma tyhle hodinky po dědovi, může chtít po sběratelích přes 100 000 Kč

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Možná je máte doma v zaprášené krabičce po dědečkovi nebo pradědečkovi i vy. Masivní, těžké hodinky, které se kdysi nosily v kapse u vesty a natahovaly se s tichým cvakáním. Zatímco za první republiky či v poválečných letech představovaly symbol rodinné hrdosti, dnes se z nich stal neuvěřitelný zlatý důl. Sběratelé jsou za tyto konkrétní kousky ochotni zaplatit na ruku částky, ze kterých se točí hlava. Stačí přitom jediný detail, abyste zjistili, zda se ve vaší zásuvce neskrývá jmění přesahující sto tisíc korun.
Kdo vyšťourá doma tyhle hodinky po dědovi, může chtít po sběratelích přes 100 000 Kč

Kdo vyšťourá doma tyhle hodinky po dědovi, může chtít po sběratelích přes 100 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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