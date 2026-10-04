Kdo vyšťourá doma tyhle hodinky po dědovi, může chtít po sběratelích přes 100 000 Kč

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Jde o nádherné 14karátové celozlaté tříplášťové kapesní hodinky, které v sobě nesou kouzlo starých časů a špičkového evropského řemesla. V dobách, kdy se čas neměřil na displejích mobilních telefonů, ale mechanickým tlukotem precizního stroje, byly takové hodinky vrcholem společenského statusu. Když majitel stiskl korunku, přední zlaté víčko s tichým klapnutím odskočilo a odhalilo sněhobílý ciferník.
Tyto hodinky, často předávané z generace na generaci jako nejcennější rodinné stříbro, dnes zažívají obrovskou renesanci. Nedávno se jeden takový skvost o celkové hmotnosti 122 gramů objevil na aukčním portálu Aukro a sběratelé o něj svedli napínavou bitvu.
Tragický a romantický příběh slavné švýcarské dynastie
Za tímto konkrétním mechanickým zázrakem stojí slavná švýcarská značka Audemars Frères, která sídlila v prestižních hodinářských oblastech Le Brassus a Ženeva. Firmu založili kolem roku 1885 bratři Hector Adolphe a Charles Henri Audemars, vnuci legendárního hodináře Louise-Benjamina Audemarse.
Jejich hodinky byly tak dokonalé, že si je oblíbila tehdejší světová smetánka – jedny osmnáctikarátové zlaté hodinky této značky vlastnil dokonce i americký prezident Franklin D. Roosevelt. Osud firmy byl však tragický a romantický zároveň. V roce 1909 musela značka nečekaně ukončit činnost poté, co jí ruský distributor nezaplatil obří pohledávku ve výši 150 000 franků. Tím se z každého dochovaného kusu stal okamžitě vzácný a limitovaný unikát.
Detektivka v zásuvce: Jak poznat, že držíte v ruce skutečný unikát?
Jak tedy poznat, že se vám na půdě nebo v sekretáři neskrývá poklad? Klíčem je tříplášťové provedení, které chrání nejen ciferník, ale i zadní část a samotný strojek pod vnitřním prachovým víčkem. Důležitá je také ryzost zlata – u těchto modelů jde o 14karátové zlato s označením 585/1000. Sběratelé se zaměřují na signování strojku a jemnost gravírování.
Podle historických pramenů a odborníků z oboru hodinářství byla kvalita těchto strojů naprosto výjimečná. Jak uvádí historický archiv rodiny Audemars: „Audemars Frères byla jednou ze tří nástupnických firem, které vznikly po bankrotu původní slavné manufaktury Louis Audemars v roce 1885. Vyráběli mimořádně kvalitní a komplikované stroje, včetně repeticí a chronografů. Jejich nešťastný konec v roce 1909 zapříčinila platební nevole ruského partnera, což je velká škoda, protože kvalitou svých strojků směle konkurovali těm nejlepším značkám své doby.“
Pozor však na častý omyl, který mezi lidmi koluje. Mnozí laici si značku Audemars Frères pletou s dodnes existující luxusní značkou Audemars Piguet. Ačkoliv byly obě rodiny historicky propojené, jde o dvě různé firmy. Hodinky Audemars Frères sice nedosahují milionových hodnot jako nejvzácnější kusy od Audemars Piguet, přesto mají obrovskou cenu.
Pohádková cena na dnešním trhu: Kde tento klenot nejlépe zpeněžit?
Pokud takové hodinky vlastníte, držíte v ruce hotové jmění. Vezměme si jednoduchou matematiku: u hodinek o hmotnosti 122 gramů tvoří samotné zlato zhruba polovinu váhy. Při dnešních cenách drahých kovů má jen samotný materiál hodnotu kolem 55 000 až 66 000 Kč.
Pokud jsou však hodinky plně funkční a v zachovalém sběratelském stavu, jejich historická hodnota tuto částku téměř zdvojnásobí. Na českém trhu se jejich cena snadno vyšplhá na 109 900 Kč, za kolik se nedávno úspěšně prodaly v aukci uživatele ondrejs52 na portálu Aukro pod číslem nabídky 7134815478.
Na sběratelských fórech se o tomto fenoménu živě diskutuje. Jeden ze zkušených sběratelů na diskusním fóru o starožitných hodinkách trefně poznamenal: „Lidé si často myslí, že když mají na ciferníku napsáno Audemars, vyhráli jackpot a mají doma hodinky za miliony od Audemars Piguet. Pak jsou zklamaní, když zjistí, že je to ‚jen‘ Audemars Frères, i když i ty mají hodnotu desítek tisíc korun jen v samotném zlatě.“
Máte i vy doma po předcích staré kapesní hodinky? Než je mávnutím ruky odložíte zpět do krabice, nechte je raději posoudit odborníkem nebo je zkuste nabídnout na specializovaných aukčních portálech. Možná budete překvapeni, jaký poklad se u vás doma celá desetiletí tiše ukrýval.
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná