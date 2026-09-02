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Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky

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Vzpomenete si ještě na ten pocit, když jste v osmdesátých letech poprvé spatřili na zápěstí spolužáka magicky svítící displej? Tento symbol tehdejšího technologického pokroku a západního luxusu dnes zažívá neuvěřitelný návrat. Sběratelé jsou za zachovalé kousky v perfektním stavu ochotni zaplatit překvapivé sumy. Možná se i vám v krabici na půdě nebo v zapomenutém šuplíku skrývá malý poklad, který dnes dokáže vyvolat obrovskou vlnu nostalgie a potěšit vaši peněženku.
Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky

Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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