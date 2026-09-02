Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky

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Ano, řeč je o legendárních retro digitálních hodinkách, které v 80. letech minulého století představovaly absolutní vrchol touhy každého kluka i dospělého muže v Československu. Zatímco starší generace nedala dopustit na klasické mechanické hodinky, mladí chtěli vidět přesný čas v digitální podobě, ideálně doprovázený pípáním a podsvícením displeje.
Tyto hodinky měly neopakovatelné kouzlo. Většina z nás si pamatuje na ten moment, kdy hrdý majitel stiskl tlačítko a z malého reproduktoru se ozvala jedna z ikonických melodií. Byl to závan budoucnosti, který jsme nosili přímo na zápěstí. Kdo by si nepamatoval ten pocit závisti, když spolužák vytáhl ruku a ukázal svítící displej s přesným časem na setiny sekundy?
Od Tuzexu po vietnamské stánky: Příběh fenoménu
Cesta těchto hodinek na československý trh byla fascinující. Ty nejluxusnější kousky, jako byly japonské modely Seiko LCD, se daly sehnat pouze v Tuzexu za bony, nebo se složitě dovážely ze Západu. Pro většinu lidí byly nedostupným snem, symbolem kapitalistického blahobytu.
Postupně se však trh otevřel a na scénu nastoupily masově oblíbené značky jako Kessel, Montana, NEC nebo Levis. Tyto hodinky se staly hitem tehdejších tržišť a stánků. Svou vlastní verzi digitálek s názvem Elektronika vyráběl také tehdejší Sovětský svaz. Každá z těchto značek měla své specifické kouzlo – některé lákaly na kovový řemínek, jiné na neuvěřitelných sedm melodií, které dokázaly spolehlivě vyrušit celou třídu při vyučování.
Detektivka v šuplíku: Jak poznat vzácný kousek?
Pokud doma takové hodinky najdete, neváhejte je podrobně prozkoumat. Sběratelé dnes dokážou ocenit zachovalé detaily. Klíčem k úspěchu je stav pouzdra a funkčnost displeje. Hledejte značku na zadním krytu a vyzkoušejte, zda po vložení nové baterie hodinky ožijí. Největší hodnotu mají samozřejmě kousky, které vypadají, jako by právě opustily pult obchodu.
Odborníci ze sběratelského portálu Chronomag k tomu dodávají důležité upřesnění: „U digitálních hodinek z 80. let, jako byly masově rozšířené značky Kessel nebo Montana, šlo o levnou asijskou produkci s plastovými pouzdry a tenkou vrstvou chromu, která se velmi rychle loupala. Tyto hodinky nemají z hodinářského hlediska žádnou hodnotu. Sběratelsky zajímavé jsou pouze tehdy, pokud jsou v tzv. stavu NOS (New Old Stock) – tedy nikdy nenošené, v původní krabičce a s visačkou. Běžně opotřebené kusy ze šuplíku mají hodnotu pouze sentimentální.“
Jaká je dnešní cena a kde nostalgický poklad prodat?
I když internetem občas proběhnou zprávy o astronomických částkách, realita na českých aukčních portálech jako Aukro nebo Bazoš je střízlivější, ale stále velmi lákavá. Běžné funkční retro digitálky (Kessel, Montana) se dnes prodávají v rozmezí 100 Kč až 900 Kč za kus. Pokud máte doma nefunkční kousek, i ten může posloužit na náhradní díly za 40 až 200 Kč.
Skutečným sběratelským lákadlem jsou pak raritní modely v bezvadném stavu, jako je sovětská Elektronika nebo japonské Seiko LCD, které se snadno vyšplhají na 1 300 Kč až 2 600 Kč. Možná to není milion, ale pro věc, která by jinak skončila v koši, je to hezký bonus k nostalgickým vzpomínkám.
Představme si modelový příklad: Majitel najde v zásuvce funkční digitálky Kessel se 7 melodiemi z roku 1988 s drobnými škrábanci. Místo nereálných tisíců investuje 50 Kč do nové baterie a vystaví je na Aukru od 1 Kč. Po napínavé bitvě několika přihazujících se hodinky vydraží za krásných 320 Kč. Čistá radost z nálezu a nostalgie tak přinese příjemný bonus.
Lidi na internetu se někdy úplně zblázní. Vidí článek o tom, jak jsou retro věci drahé, a hned zkouší prodávat omlácené Montany po tátovi za tři tisíce. Přitom tyhle hodinky se v osmdesátkách kupovaly u stánků za pár šupů a dneska mají reálnou hodnotu tak na jedno pivo a nostalgické zavzpomínání.
Tato slova jednoho z pamětníků na diskusním fóru trefně vystihují realitu trhu. Ano, hodnota je často spíše symbolická než finanční, ale právě v tom je kouzlo. Tyto hodinky nejsou investicí do zlata, ale investicí do vzpomínek.
Ať už je hodnota vašeho nálezu stokorunová, nebo tisícová, jedno je jisté – pohled na blikající číslice vás okamžitě vrátí do časů dětství a mládí. Vzpomenete si na babiččin obývák, kde jste poprvé viděli ty zázračné hodinky na tatínkově ruce. Na chalupě možná dodnes leží v šuplíku zapomenutý kousek historie, který stál pár korun československých a dnes může potěšit nejen srdce, ale i peněženku. Zkuste prohledat staré krabice, možná tam na vás čeká kousek vaší vlastní historie!
Zdroje článku: museum.seiko.co, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský