Kdo vaří bramborovou kaši s vodou, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a kaše je hladká jako samet

V restauraci dostanete bramborovou kaši, která se rozplývá na jazyku a drží pohromadě jako hedvábí. Doma z ní často vznikne těžká, nalepená hmota, ze které na talíři vytéká voda. Rozdíl nedělá žádná tajná ingredience ani hodiny práce u sporáku. Stačí jeden návyk, kterého se profesionálové drží a většina domácností na něj zapomíná.
Voda kaši jen naředí a vezme jí chuť
Jakmile se do uvařených brambor dostane obyčejná voda, nebo i příliš vodnaté mléko, hmota okamžitě zřídne. Přijde o pevnost a na okraji porce se na talíři objeví voda. Voda neobsahuje žádný tuk, který by chuť brambor podržel a spojil hmotu dohromady. Z kaše se tak stane mdlá příloha bez výraznější chuti.
Profesionální kuchaři proto do kaše vodu nepřidávají vůbec. Spoléhají na tekutinu, která bramborám dodá tuk a zároveň sametovou strukturu.
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Celý profi postup stojí na jednoduché záměně. K prolisovaným bramborám přijde kvalitní máslo a teplé plnotučné mléko, v lepších kuchyních rovnou smetana ke šlehání s obsahem tuku kolem 30 procent. Právě její tuk se postará o hebkost. Rozprostře se kolem škrobových zrnek, spojí je dohromady a kaše pak na talíři drží tvar a nepouští vodu.
Zásadní je teplota. Tekutina musí být teplá, nikdy vytažená přímo z ledničky. Studená totiž horké brambory teplotně šokuje a hmota ztvrdne.
Potvrzuje to i šéfkuchař David Šlapák. Pro Receptář popsal, že nejčastější chybou bývá lití studeného mléka do horkých brambor, které se tím zatáhnou a o nadýchanost přijdou. „Když mléko nejdřív ohřejete, spojí se s bramborami mnohem lépe,” řekl.
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Mléko nebo smetanu přilévejte postupně a po troškách, dokud hmota není krémová a přitom pořád drží tvar.
Tyčový mixér nechte ve skříňce
Druhá velká chyba se skrývá v nástroji, kterým kaši zpracujete. Z přípravy rovnou vyřaďte tyčový mixér i kuchyňský robot. Prudké mixování z brambor vyžene tolik škrobu, že hmota v teple zhoustne a začne se lepit. Z lehké přílohy se během chvilky stane gumovité, táhnoucí se těsto.
Spolehlivě pomůže lis na brambory nebo obyčejné šťouchadlo, pro úplně hladký výsledek se hmota dá protlačit i jemným sítem. Kdo lis doma nemá, vystačí si se šťouchadlem, jen je dobré pustit se do mačkání, dokud jsou brambory ještě pořádně horké. Vychladlé brambory kladou větší odpor a snáz v nich zůstanou hrudky. Pokud nechcete narazit ani na jednu hrudku, nechte brambory projít lisem ještě podruhé. Rozdělí se na drobné částečky, ale nerozmělní se na škrobovou pastu, takže hmota zůstane jemná a zároveň lehká.
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Dobrá kaše se rozhoduje už v obchodě. Sáhněte po moučných bramborách s vyšším obsahem škrobu, tedy po varném typu C, případně B. Varný typ bývá vyznačený přímo na pytlíku, takže ho poznáte na první pohled. Lojovitý varný typ A nechte na bramborový salát, do kaše se nehodí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Varný typ Hodí se do bramborové kaše? C (moučný, vyšší obsah škrobu) ano, nejlepší volba B ano, druhá volba A (lojovitý) ne, hodí se na bramborový salát
Brambory před vařením nakrájejte na zhruba stejně velké kousky. Uvaří se pak rovnoměrně a nezůstanou v nich tvrdší místa, která by se špatně lisovala.
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Po uvaření brambory hned sceďte a nechte je pár minut odpočinout v hrnci bez pokličky, aby se z nich vypařila zbylá voda. Tenhle krok z kaše dostane přebytek vody, který by ji jinak ředil zevnitř.
Podávejte hned a dochuťte s citem
Hotovou kaši nenechávejte zbytečně stát. Každá minuta na plotně ji připraví o nadýchanost a udělá z ní hutnější hmotu. Ohřívaná porce navíc chuťově nikdy nedožene čerstvě ušlehanou.
Solte nadvakrát, jednou vodu při vaření a podruhé hotovou hmotu, protože máslo s mlékem slanost trochu ztlumí. Komu základní chuť nestačí, může kaši oživit hned několika směry. Dobře se k ní hodí muškátový oříšek, utřený česnek, nastrouhaný tvrdý sýr nebo špetka nasekané pažitky. Z obyčejné přílohy se tak stane ta, kterou si u stolu budou pochvalovat.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi-smetana-misto-mleka, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/bramborova-kase-teple-studene-mleko/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4001-jak-pripravit-dokonale-sametovou-bramborovou-kasi-do-pulhodinky-trik-sefkucharu-zvladne-doma-kazdy/, https://recepty.cuketka.cz/bramborova-kase/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi/