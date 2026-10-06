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Kdo vaří bramborovou kaši s vodou, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a kaše je hladká jako samet

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V restauraci dostanete bramborovou kaši, která se rozplývá na jazyku a drží pohromadě jako hedvábí. Doma z ní často vznikne těžká, nalepená hmota, ze které na talíři vytéká voda. Rozdíl...
Kdo vaří bramborovou kaši s vodou, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a kaše je hladká jako samet

Kdo vaří bramborovou kaši s vodou, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a kaše je hladká jako samet

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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