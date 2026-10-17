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Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun

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První podzimní měsíc je ideální čas k zaplnění vzniklých volných míst na vašich záhonech. Zbavte se pozůstatků starých rostlin a využijte zázračné vlastnosti hořčice.
Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun

Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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