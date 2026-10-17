Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun

Jakmile sklidíte poslední úrodu některých jednoletých druhů rostlin, naskýtá se vám skvělá příležitost, abyste na prázdná místa vyseli vhodné zelené hnojení.
Jeho přítomností zlepšíte vlastnosti půdy a připravíte ji na příští sezonu. Díky tomu budete v příštím roce sklízet opět obrovskou úrodu vašich oblíbených plodů. Skvělým pomocníkem vám bude hořčice, která obohatí půdu a navíc vás zbaví nežádoucí přítomnosti plevelných rostlin. Co je zelené hnojení
Jedná se o metodu, kdy s pomocí určitých druhů bylin zlepšíte vlastnosti půdy v záhonu. Lze jimi doplnit vyčerpané zásoby živin nebo ji zbavit toxinů, které se do ní při pěstování plodin uvolňovaly.
Zároveň jejich výsadbou předejdete rozrůstání plevelných rostlin, kterým v záhonu nezbyde žádné místo. Jakmile vyseté byliny odrostou, požnou se a ponechají na místě (jen tak nebo zapracované do horní vrstvy půdy), aby záhony obohatily o další cenné živiny. Jak vysít na podzim hořčici
Tato bylina je velmi odolná vůči nízkým teplotám, a proto i skvělou volbou pro výsev v podzimních měsících. Díky její přítomnosti bude půda mnohem úrodnější a čistší.
Jednoduše si pro její výsev připravte řady ve vzdálenosti 20 cm. V každé z nich pak mezi jednotlivými semeny udržujte rozmezí 10 cm. Pokud máte v záhonu jílovitou půdu, měla by být semena umístěna v hloubce 10 mm, v případě písčitého podloží až 15 mm. Během tří dnů byste si měli všimnout prvních klíčků. Pokud však nemáte času nazbyt, jednoduše ji rozhoďte do rozorané půdy. Zdroj fotografie: Depositphotos Použijte hořčici jako zelené hnojení Jaké jsou výhody hořčice
Kromě toho, že dokáže snášet teploty až do -5 °C, má její přítomnost pro půdu spoustu výhod. Dokáže půdu zbavit zárodků některých chorob a nemocí.
Ničí především plíseň bramborovou, strupovitost i hnilobu. Zároveň do záhonu doplňuje zásoby dusíku, brání rozrůstání plevelných druhů rostlin, a dokonce vám pomůže zbavit se některých škůdců, kteří její vůni nemohou vystát. S pomocí hořčice navíc zabráníte, aby docházelo k přehřátí půdy nebo jejímu poškození povětrnostními podmínky. Jak pečovat o hořčici
Zhruba po měsíci a půl je možné toto
zelené hnojení posekat. Ideálně byste však měli počkat, dokud trochu nezhrubne. Poté ji ponechte na místě a pravidelně zalévejte vodou. Takto podpoříte rozklad a celý proces uspíšíte. Abyste dosáhli co nejlepších účinků, je možné na posekanou hořčici přidat vrstvu vyzrálého kompostu. Tímto způsobem záhon dokonale připravíte na přicházející zimu, a zároveň na sezonu v příštím roce.
Chcete si svůj úspěch pojistit? Pak byste měli vědět, že je doporučováno zvolit pro výsev každý rok jiný druh zeleného hnojení. Tak se vyhnete přesycení půdy jedním prvkem.
VIDEO Jak pečovat o zahradu po sklizni
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři