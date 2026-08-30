Kdo v srpnu nechá jahodníky bez pozornosti, přijde o nejsnadnější způsob, jak si založit nový záhon bez jediné koruny

Šlahouny jahodníku zahradního jsou dokonalý rozmnožovací aparát, který většina zahrádkářů buď přehlíží, nebo bez rozmyslu stříhá. Přitom stačí pár dnů cílené práce a z jednoho vitálního keříku vznikne materiál na celý nový záhon. Univerzitní pěstitelské programy od Oregonu po Purdue se shodují: dceřiné rostlinky zakořeněné do konce srpna mají výrazně vyšší výnosový potenciál než ty, které se ujmou až v září. Důvod je prostý: potřebují čas na vybudování listové plochy a založení květních pupenů ještě před příchodem krátkých dnů a chladných nocí. Kdo tohle okno propásne, přijde o podstatnou část příští sklizně.
Proč šlahouny jahodníku nejsou odpad, ale hotové sazenice
Nadzemní výběžky vyrůstají z úžlabí listů mateční rostliny a plazí se po povrchu půdy. Na každém šlahounu se postupně formují uzly, z nichž klíčí dceřiné rostlinky, geneticky totožné kopie matky. Jakmile se uzel dotkne holé zeminy, začnou se tvořit adventivní kořeny. Během několika týdnů vzniká samostatný organismus schopný přežít oddělení od mateční rostliny. Profesionální množitelské programy, například
UC Davis Foundation Plant Services, dokumentují až třicet připojených dcer na jednu matku. V domácích podmínkách bývá realistických pět až patnáct, záleží na odrůdě a vitalitě keříku.
Proč tedy tolik pěstitelů výběžky rutinně odstraňuje? V kopcovém systému, u stáleplodících odrůd a v nádobách je to správná praxe, šlahouny tam odčerpávají energii z plodů. Jenže u jednouplodících jahodníků pěstovaných v řádcích představují výběžky v srpnu doslova bezplatnou sadbu. Stačí změnit optiku: místo odpadu vidět příležitost.
Jak v srpnu krok za krokem založit nový jahodníkový záhon
Celý postup se vejde do pěti fází, z nichž žádná nevyžaduje speciální vybavení:
Výběr mateční rostliny. Vybírejte jen z vitálních, zdravých keříků bez skvrn na listech, deformací plodů či známek plísní. Starý, přestárlý nebo podezřelý porost raději obejděte, přenesete si do nového záhonu choroby i viry. V takovém případě se vyplatí investovat do certifikované sadby. Ponechání silných dcer. Na každém šlahounu upřednostněte dříve zakořeněnou, robustnější rostlinku s několika vyvinutými listy. Slabé, pozdní a terciární výhonky odstraňte, zahušťují porost a snižují kvalitu plodů. Zakořenění. Nasměrujte vybraný uzel do čisté, kypré zeminy a lehce ho přitiskněte k povrchu kolíčkem, kamínkem nebo hrstí substrátu. Nechte šlahoun připojený k matce, dokud dcera nezakotví. Poznáte to snadno: při jemném zatažení drží v půdě a má vlastní funkční kořeny. Oddělení a přesazení. Odstřihněte šlahoun a přeneste dceru na nové stanoviště. Ideální je plné slunce, propustná půda obohacená kompostem a mírný svah, mrazové kotliny jahodníkům škodí. Dodržte rozestupy kolem 45–60 cm mezi rostlinami a šířku řádku maximálně 30–45 cm. Klíčový detail: srdéčko (vegetační vrchol) musí zůstat přesně v úrovni povrchu. Příliš hluboko hrozí zahnívání, příliš vysoko vysychání kořenů. Zálivka. Ihned po výsadbě důkladně zalijte. Prvních sedm až deset dní udržujte kořenovou zónu trvale vlhkou, v horkých dnech klidně denně. Poté přizpůsobte frekvenci aktuální vlhkosti substrátu.
Nový záhon zakládejte na jiném místě, než kde stál starý porost. Vyhněte se i plochám po rajčatech, bramborách, paprikách nebo lilku, sdílejí s jahodníkem řadu půdních patogenů.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Střídmé hnojení: kdy víc dusíku znamená méně jahod
Čerstvě přesazené dcery lákají k vydatnému přihnojení. Přebytek dusíku ale žene jahodník do bujného listí na úkor květních pupenů. Příliš hustý, tmavě zelený porost s minimem poupat je varovný signál. Podle
University of Minnesota Extension kvalitní zálivka a dobře strukturovaná půda s dostatkem organické hmoty přinášejí lepší výsledky než agresivní hnojení. Při zakládání záhonu zapracujte do půdy vyzrálý kompost, v českých hobby marketech ho v srpnu seženete bez potíží. Hornbach nabízí zahradnický kompost FloraSelf i organické hnojivo Natura přímo pro jahody, v OBI najdete kompost COMPO Organic nebo Trumf na jahody. Další přihnojení odložte na jaro.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák