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Kdo útočí na demokracii? Europoslanci ukázali na Rusko, Čínu i troly. Chtějí tvrdší postihy

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Rusko, trollí farmy, deepfakes nebo zahraniční propaganda. Demokracie čelí podle europoslanců stále sofistikovanějším pokusům o ovlivňování voleb a veřejného mínění. Co s tím má podle nich EU dělat?
Evropský štít demokracie, dezinformace, Rusko, Čína, hybridní hrozby, Evropský parlament

Evropský štít demokracie, dezinformace, Rusko, Čína, hybridní hrozby, Evropský parlament

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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