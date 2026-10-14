Kdo trvalky nerozdělí včas, přijde o kvetení na celou sezónu. Většina zahrádkářů přitom netuší, že správný čas je právě teď

Trsovité trvalky stárnou zvláštním způsobem. Mladý růst se posouvá k okrajům, zatímco vnitřní části postupně odumírají. Vznikne prstenec živých výhonů kolem vyčerpaného jádra.
Holý střed a mizející květy: jak poznat, že trvalka volá po dělení
Odborníci z Iowské státní univerzity (ISU) tento jev výslovně popisují u bohyšek, univerzity v Coloradu a Illinois zase upozorňují, že s rostoucím věkem trsu ubývá květů.
Příčina je prostá. Přehuštěný trs soupeří sám se sebou o vodu, živiny i světlo. Stará pletiva hůř zásobují listy a ještě hůř květy. Rostlina sice žije dál, ale každým rokem kvete skromněji.
Signály, které stojí za pozornost:
holý nebo odumřelý střed trsu, méně květů než v předchozích letech, řidší a slabší listová hmota, trs, který utiskuje sousední rostliny, růst do prstence kolem prázdného místa.
Pokud u své trvalky poznáte dva nebo tři z těchto příznaků, neodkládejte to. Web Zahrádkářská poradna doporučuje dělit trsovité druhy zhruba po třech letech, ISU uvádí u mnoha z nich interval dva až pět let podle druhu.
Kdy dělit trvalky: říjnové okno se zavírá rychleji, než se zdá
Základní pravidlo zní jednoduše: co kvete na jaře a v první polovině léta, dělte na podzim. Co kvete na podzim, nechte na jaaro. Zásah by se totiž trefil přímo do vrcholu kvetení.
Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ve svém
návodu k dělení trvalek uvádí podzimní okno od září do listopadu, ovšem s podmínkou, že půda zůstane zpracovatelná. Klíčová je časová rezerva. ISU radí ponechat rostlině nejméně čtyři až šest týdnů před promrznutím půdy, Univerzita v New Hampshiru dokonce osm týdnů. Nově vysazené díly potřebují čas zapustit kořeny, jinak je zimní střídání mrazu a tání může vytlačit z půdy.
Proto je lepší jednat hned, ne až za měsíc. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve svém
měsíčním výhledu pro období od 5. října do 1. listopadu 2026 počítá s postupným ochlazováním. Denní maxima mají klesat zhruba ze 16 °C k 10 °C, noční průměry z přibližně 7 °C v prvním říjnovém týdnu ke 4 °C v dalších týdnech. První dva týdny mají být teplotně průměrné až nadprůměrné. Pro dělení jde o ideální podmínky, jenže s jasným odpočtem.
Pro představu: klimatologická data ČHMÚ pro Polabí za roky 1961 až 2011 ukazují průměrný termín prvního slabého podzimního mrazu 20. října. Rozpětí je ovšem obrovské, nejčasnější přišel už 17. září a nejpozdější až 25. listopadu. Nížiny a teplejší oblasti tedy mají delší rezervu, vyšší polohy, mrazové kotliny a těžké mokré půdy ji zkracují. Celorepublikový výhled konkrétní zahradu nepostihne, proto sledujte místní předpověď nočních minim a přízemních mrazů.
A jedno varování od RHS: pokud je podzim deštivý a půda rozbředlá, raději práci přesuňte na jaro.
Kosatce, okrasné trávy a astry: výjimky, na kterých zahrádkáři chybují nejčastěji
Nejrozšířenější omyl spočívá v tom, že lidé dělí všechny trvalky v jednom termínu. Obecné pravidlo má ale několik významných výjimek.
Kosatce, zejména bradaté, se dělí v létě po odkvětu, obvykle v červenci nebo srpnu. Univerzita v Kalifornii vysvětluje proč: staré oddenky vytvářejí nové a samy odumírají, výsadba houstne, střed řídne a květů ubývá. Letní zásah dá mladým oddenkům čas dozrát a zakořenit ještě před obdobím klidu. Kdo kosatce v létě nestihl, měl by je letos nechat být.
Okrasné trávy patří na jaro, kdy se probouzí růst. Zahrádkářská poradna upozorňuje, že mimo jarní termín kořeny zaostávají a na podzim přesazené trávy mohou zasychat a hůř snášet mráz. Také ISU považuje jaro za vhodnější termín než podzim.
Astry v plném pozdním kvetení nechte na pokoji. ISU je doporučuje dělit každé dva až tři roky, primárně na jaře.
Druh Doporučený termín dělení Poznámka Kakost jaro nebo konec léta až podzim vhodný kandidát na říjen Denivka jaro nebo konec léta až podzim snáší dělení dobře Bohyška jaro nebo pozdní podzim dělit na větší kusy Astra spíše jaro na podzim kvete Kosatec bradatý červenec až srpen sázet mělce Okrasné trávy jaro na podzim hrozí zasychání Pivoňka s dělením nespěchejte dlouhověká
Opatrnost vyžadují i druhy s kůlovým kořenem, třeba klejicha hlíznatá nebo šater. Dělení snášejí špatně. Krokosmie podle RHS kvetou bohatě i v hustém trsu, takže příliš časté dělení jim spíš uškodí. Dělit tedy každoročně všechno, co roste, nemá smysl.
Dělení trvalek krok za krokem: od rýče po konev
Den předem trs důkladně zalijte. Vlhký kořenový bal drží pohromadě a kořeny se méně trhají.
Pak postupujte takto:
Vyryjte celý trs. Rycí vidle nebo rýč zapíchněte s odstupem od báze trsu a bal postupně podebírejte ze všech stran. Setřeste zeminu, abyste viděli, kde vedou kořeny a kde rostou výhony. Odstraňte mrtvý střed a slabé, zaschlé či nahnilé části. Ty patří na kompost. Rozdělte zdravý okraj. Měkké trsy rozeberete rukama, pevnější rozříznete ostrým nožem, pilkou nebo hranou rýče. Velké trsy rozevřete dvěma vidlemi zapíchnutými zády k sobě. Zkontrolujte každý díl. Musí mít vlastní kořeny a alespoň jeden růstový výhon. RHS u robustnějších trsů doporučuje ponechat tři až pět zdravých výhonů, u bohyšek větší kusy s pěti až šesti.
Příliš drobné oddělky jsou druhou nejčastější chybou. Bez dostatku kořenů nebo pupenů na podzim jednoduše nestihnou zesílit.
U některých druhů pomůže zkrátit listy zhruba na 15 cm. Rostlina méně odpaří a lépe překoná šok z přesazení. Kořeny přitom nechte co nejvíce v celku.
Kolik nových rostlin z jednoho trsu a jak je dostat přes zimu
Menší trs dá obvykle dva až tři kusy, silný starší trs často tři až pět životaschopných dílů. Velké a vitální bohyšky se podle RHS dají rozdělit i na více částí. Jeden díl vraťte na původní místo do čerstvě prokypřené a kompostem obohacené půdy, ostatní obsadí mezery jinde. U pořádně velkého trsu se tak výsadba snadno zdvojnásobí, často i víc. Za sazenice z prodejny přitom nezaplatíte ani korunu.
Dělení má oproti výsevu ještě jednu výhodu. Jde o vegetativní množení, takže nové rostliny jsou přesnou kopií mateřské. Semenáče kultivarů podle ISU nemusí zachovat barvu, vzrůst ani habitus rodiče. Řízkování sice také vytváří klony, vyžaduje ale vhodné výhony, substrát a trpělivost. U trsovitých trvalek je dělení nejpřímější cesta.
Oddělky sázejte co nejdřív, do stejné hloubky, v jaké rostly předtím, a hned vydatně zalijte. Kosatce bradaté jsou opět výjimkou: oddenky se sázejí mělce, jejich horní třetina má vyčnívat nad povrch, jinak hrozí slabé kvetení a hniloba. Potřebují také slunce a propustnou půdu.
Kdo dělí ve druhé polovině října, měl by myslet na zimní ochranu. ISU u pozdě dělených trvalek doporučuje v listopadu nastlat 10 až 15 cm slámy a začátkem dubna ji odhrnout. Mulč zmírní výkyvy teplot a zabrání tomu, aby mráz mladé rostliny vyzvedl z půdy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková