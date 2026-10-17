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Kdo tohle propásne, bude litovat: V neděli ve 22:00 vysílá Nova Cinema drsný boj mezi dobrem a zlem

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Od dětství vidí to, co by běžným lidským očím mělo zůstat skryto. Když se po zoufalém pokusu o ukončení života v mládí dozvěděl, že jeho duše po smrti nenávratně propadne peklu, zahájil nekompromisní osobní válku proti temným silám. Dokáže si neustálým vymítáním démonů nakonec koupit přízeň Nebe?
Kdo tohle propásne, bude litovat: V neděli ve 22:00 vysílá Nova Cinema drsný boj mezi dobrem a zlem

Kdo tohle propásne, bude litovat: V neděli ve 22:00 vysílá Nova Cinema drsný boj mezi dobrem a zlem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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