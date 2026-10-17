Kdo tohle propásne, bude litovat: V neděli ve 22:00 vysílá Nova Cinema drsný boj mezi dobrem a zlem

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Nedělní večer je ideální čas na to, abyste se ponořili do světa, kde se hranice mezi nebem a peklem rozmazává v temných uličkách velkoměsta. Čeká vás vizuálně ohromující jízda plná démonů, andělů a mystických sil, kterou natočil režisér hudebních videoklipů s rozpočtem 100 milionů dolarů. Hlavní roli ztvárnil herec, který už jednou zachránil lidstvo v kultovní sci-fi sérii. Tentokrát ale nejde o počítačovou simulaci – jde o peklo samotné.
Prokletý dar a zoufalá cesta k vykoupení
Constantine z roku 2005 přináší příběh Johna Constantina v podání Keanu Reevese, muže se schopností vidět anděly i démony pohybující se mezi lidmi. Po pokusu o sebevraždu v mládí ví, že jeho duše automaticky propadne peklu. Zoufale se proto snaží získat si přízeň Nebe nekompromisním vymítáním temných sil z našeho světa.
Když ho detektivka Angela Dodsonová (Rachel Weisz v dvojroli) požádá o pomoc při pátrání po příčině záhadné smrti její sestry, společně odhalují děsivé spiknutí. To hrozí prolomit křehkou rovnováhu mezi dobrem a zlem a uvrhnout celé lidstvo do věčné temnoty.
Snímek režiséra Francise Lawrence vychází ze slavné komiksové série Hellblazer od DC Comics/Vertigo, pod níž jsou podepsáni autoři Alan Moore, Jamie Delano a Garth Ennis. Po boku Reevese a Weisz excelují Shia LaBeouf jako Chas Kramer, Djimon Hounsou jako Midnite, Tilda Swinton v roli archanděla Gabriela a Peter Stormare jako Lucifer.
Z vánočních ozdob granáty a ďábel v bílém
Francis Lawrence před tímto celovečerním debutem točil výhradně hudební videoklipy pro světové hvězdy. Filmu však vtiskl osobitou vizuální atmosféru a dynamiku, jež z něj udělala vyhlášený kult. Během bojů s démony nepoužíval rekvizitářský tým nákladné zbraňové modely – bojové granáty se svěcenou vodou vyrobili z klasických skleněných vánočních ozdob.
Mistrovský byl casting na roli vládce temnot. Švédský herec Peter Stormare se původně ucházel o roli démona Balthazara, roli Lucifera získal až později. Jeho ztvárnění ďábla v bílém obleku s kapající smůlou z nohou uhranulo štáb i diváky.
Projekt měl přitom odlišné kořeny. Původně jej měl režírovat Tarsem Singh a do hlavní role byl obsazen Nicolas Cage. Vše se rozpadlo kvůli žalobám a autorským rozporům mezi režisérem a studiem Warner Bros.
Pekelná jízda s návratností 230 procent
Výrobní rozpočet činil 100 milionů dolarů. Celosvětové tržby z kin dosáhly výše 230,8 milionu dolarů – jen z kinosálů tak návratnost investice činila 230,8 procenta. Následně se film stal obrovským komerčním hitem také na domácím videu a v TV distribuci.
Lawrence k duchovnímu poselství zdůrazňuje: „Chtěl jsem natočit zábavný film o boji dobra se zlem, který v jádru představuje hluboký příběh o osobní oběti vedoucí k opravdovému vykoupení,“ říká režisér.
Slova jednoho z věrných diváků vystihují zážitek přesně: „Keanu Reeves po postavě Nea vtiskl život další výrazné filmové postavě a opět to stojí za to. Akce je famózní a vizuální stránka je splněný sen všech filmových fandů. Ten přechod do pekla a jeho ztvárnění vážně stojí za to vidět. Výborná pekelná jízda,“ píše fanoušek.
Zdroj: youtube.com
Nedělní večer patří temným silám
Akční fantasy horor a thriller plný temné atmosféry vzniklý v koprodukci USA a Německa nabídne vizuální podívanou, která vás přikuje k obrazovce. Reevesův Constantine je cynický antihrdina bojující o vlastní duši v světě, kde se dobro a zlo střetávají na každém rohu.
Sledujte Constantine v neděli 18. 10. 2026 od 22:00 do 00:25 hod. na stanici Nova Cinema. Jste připraveni na cestu do pekla a zpět? Nebo raději zůstanete v bezpečí své nedělní pohovky?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná