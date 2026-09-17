Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný tuk a řízek zůstal křupavý i druhý den

Připravit řízek zvládne skoro každý. Trefit ale ten od babičky, který při zakousnutí pořádně zapraská a chutná i druhý den ve studené housce, je úplně jiná liga. Většina lidí přitom celé tajemství podcení hned na začátku, u volby tuku.
Zatímco dnes v kuchyni skoro automaticky sáhneme po oleji, babičky rozpalovaly na pánvi něco jiného. A právě proto jim řízky nezvlhly a kůrčička vydržela křupavá mnohem déle.
O všem rozhoduje tuk na pánvi
Tím tukem je vepřové sádlo. Dnes ho má většina lidí spojené s chlebem a škvarky, u pánve na něj ale skoro zapomněla. Přitom po většinu minulého století patřilo v české kuchyni k naprosté samozřejmosti, než ho z domácností vytlačily moderní rostlinné oleje.
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Důvod k jeho návratu je čistě praktický. Záleží na tom, jak se konkrétní tuk chová v rozpálené pánvi a co udělá s obalem řízku.
Proč se olej a máslo na řízek tolik nehodí
Máslo voní tak lákavě, že po něm sáhne kdekdo. Na řízek je to ovšem past. V sobě nese vodu a bílkoviny z mléka, a ty se v rozpálené pánvi sesednou, ztmavnou a zhořknou ještě dřív, než obal řízku stačí ztuhnout. Výsledkem je tmavý a nahořklý povrch bez jakékoli křupavé kůrčičky. Pokud vám máselná chuť chybí, potřete si kouskem másla až hotový řízek na talíři, kdy mu horko pánve už neublíží.
Řepkový olej je na tom líp. Vysoký žár zvládá, je levný a seženete ho v každém obchodě, takže s ním řízek bez potíží usmažíte. Jenže mu chybí výraznější chuťový podpis. Řízek z něj vyjde neosobní a fádní a právě tuhle prázdnotu na jazyku spousta lidí u řízku instinktivně vnímá jako slabinu.
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Sádlo zvládne žár, který řízek potřebuje
Hlavní výhoda sádla je, že v něm není žádná voda. Bez ní na pánvi nestříká a snese hodně vysoký žár, kouřový bod má zhruba mezi 180 a 190 stupni. Přesně takovou teplotu řízek při smažení vyžaduje. Teplo navíc roznáší po pánvi rovnoměrně, takže obal zlátne všude stejně a nikde se nespálí.
Pak přichází to hlavní. Jakmile řízek dopadne do rozpáleného sádla, obal se během chvilky zatáhne a přestane do sebe pouštět tuk. Šťáva i vlhkost zůstanou uvnitř, maso je měkké a povrch pěkně křupavý. Navrch dostane řízek výraznou masitou chuť, jakou z oleje nikdy nedostanete.
„Sádlo je samozřejmě bezvadné na smažení řízků,” uvedl pro Deník.cz Tomáš Popp z Národního týmu kuchařů ČR.
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Přehled čtyř nejběžnějších tuků a jejich chování při smažení najdete v téhle tabulce:
|Druh tuku
|Chování na rozpálené pánvi
|Chuť
|Kdy po něm sáhnout
|Vepřové sádlo
|nestříká, kouřový bod kolem 180 až 190 °C
|výrazná masitá
|když má řízek nasáknout míň tuku a zůstat křupavý i druhý den
|Máslo
|voda a bílkoviny z mléka se sesedají, tmavnou a hořknou
|lákavě voní, na horké pánvi ale zhořkne
|výhradně na dochucení už hotového řízku po dosmažení
|Řepkový olej
|zvládá vysoký žár
|neutrální, bez výrazného podpisu
|když jde hlavně o dostupnost a nízkou cenu, výsledek je fádní
|Ghí (přepuštěné máslo)
|snese teploty kolem 250 °C
|lehký oříškový tón
|na jemné kuřecí a krůtí maso a na vídeňský řízek
Proč řízek na sádle zůstane křupavý i druhý den
Právě to, že obal do sebe natáhne míň tuku, rozhoduje o dalším dni. Mastný řízek totiž po vychladnutí změkne a kůrčička se rozmočí. Řízek usmažený na sádle je na omak sušší, drží tvar a i druhý den ve studené housce ještě křupe, místo aby byl gumový.
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Studený řízek je u nás skoro samostatná disciplína a sádlo je přesně ten důvod, proč jedněm chutná i vychladlý a jiní ho druhý den nechají ležet. Kdo počítá s tím, že si řízek vezme s sebou do práce nebo na výlet, má o důvod víc sáhnout právě po něm.
Aby kůrčička opravdu držela
Správný tuk je základ, ale o zbytek se postará pár drobností. Strouhanku k masu nikdy nepřitlačujte. Řízek jí jen lehce poprašte z obou stran a co nedrží, oklepte. Mezi masem a obalem tak zůstane vzduchová vrstva, a právě ta dělá kůrčičku křupavou.
Při samotném smažení se pak držte tří pravidel:
- S obalováním počkejte na poslední chvíli před pánví. Když řízek připravíte s předstihem, strouhanka zvlhne a v horkém tuku se začne loupat.
- Sádla nešetřete. Vrstva má být tak vysoká, aby se řízek při smažení nadnášel a nedosedal na dno pánve.
- Do sádla pokládejte nanejvýš dva kusy naráz. S každým dalším teplota tuku klesne natolik, že se maso přestane smažit a začne se dusit.
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Jedinou slabinou sádla je jeho výraznost. U jemného masa jako kuřecí nebo krůtí prsa dokáže ta masitá chuť řízek přehlušit. Tady se vyplatí sáhnout po přepuštěném másle, tedy ghí. Snese totiž mnohem vyšší teploty, klidně kolem 250 stupňů, a masu dodá lehký oříškový tón. Právě na ghí se připravuje pravý vídeňský řízek. A i když je sádlo dnes zpět v kurzu a má méně cholesterolu než máslo, pořád je to tuk. Smažený řízek si proto dopřávejte spíš jako nedělní radost než jako každodenní jídlo.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/na-cem-smazit-rizky-sadlo-ghi-nebo-olej, https://www.toprecepty.cz/clanky/11975-sadlo-v-kuchyni-proc-se-hodi-na-rizky-maso-i-sladke-peceni/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-udelat-krupavy-rizek/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-nejlepe-osmazit-rizky-30000218.html, https://www.prozeny.cz/clanek/zakazane-tuky-na-cem-ne-smazit-kapra-a-rizek-40671, https://www.tiscali.cz/ani-olej-ani-maslo-rizek-bude-krupavy-jen-na-1-tuku-na-kterem-ho-smazily-nase-babicky-718993