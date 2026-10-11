Kdo škvaří sádlo na sporáku, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný postup a škvarky byly zlatavé a křupavé

Vůně čerstvých škvarků patří k chladným měsícům stejně jako zabijačka nebo kyselé zelí. Méně příjemná je ta část, kdy člověk celé odpoledne stráví u hrnce s vařečkou v ruce a hlídá každou bublinu. Stačí chvíle nepozornosti a dno je připálené. Přitom existuje pohodlnější cesta, kterou znají zkušené hospodyně a doporučují ji i kuchaři.
Kde dělá plotna potíže
Při škvaření na sporáku rozhoduje hlavně teplota. Tuk by měl podle kuchařů jen pomalu probublávat zhruba při 120 °C. Při vyšším žáru začne sádlo nepříjemně čpět a škvarky se začnou připalovat.
Na prudkém ohni se syrové kousky rychle přichytí ke dnu, protože v hrnci zatím chybí vrstva rozpuštěného tuku, která by je chránila. Udržet takhle mírný žár na plotně ale vyžaduje cit a skoro neustálé míchání.
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Hospodyně si proto pomáhají různými triky. Oblíbená je třeba trocha mléka, po které škvarky hezky zhnědnou. Přilévat ho je potřeba opatrně a po troškách, protože horký tuk po něm silně pění. Pořád ale platí, že od hrnce nemůžete odejít.
Pekáč místo hrnce
Pohodlnější postup spoléhá na troubu. Nakrájené sádlo se nasype do hlubokého pekáče nebo do hrnce, který snese pečení, a nechá se odkryté péct zhruba při 130 až 150 °C. Důležitější než vysoká teplota je dostatek času. Šéfkuchař Petr Láznička z Nemošic v únoru 2020 v pořadu Českého rozhlasu Pardubice zdůrazňoval, že se celé škvaření nesmí uspěchat.
Pečení zabere asi dvě a půl až tři hodiny, u větší várky ještě o něco déle. Mezitím se můžete věnovat něčemu jinému. Zkontrolovat pekáč a promíchat jeho obsah stačí jen několikrát za celou dobu, aby se kostky neslepily dohromady.
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Tekuté sádlo, které se v pekáči nahromadí, můžete během pečení postupně přelévat naběračkou do suché sklenice, která horký tuk vydrží. Dávejte přitom pozor, horké sádlo snadno popálí. Malou vrstvičku tuku na dně ale ponechte, škvarky v ní dál zlátnou.
Proč to v troubě skoro nejde zkazit
Kdo tenhle postup vyzkoušel, nejčastěji chválí, že se sádlo v troubě téměř nedá připálit a vařečku lze klidně odložit. V pekáči se tuk prohřívá pomalu a rovnoměrně. Při nízké teplotě navíc prská jen málo, takže sporák a linka zůstanou čisté. Kdyby začal prskat víc, teplotu trouby snižte.
Slovo „chyba“ je u plotny přece jen silné. Řeznice Martina Pilzová v rozhovoru pro magazín Apetit uvedla, že se volba spotřebiče na výsledku projeví jen nepatrně. Rozdíl je hlavně v pohodlí a v menším riziku, že celá várka skončí spálená.
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Oba postupy přehledně porovnává následující tabulka:
Na plotně V troubě Teplota Tuk má jen pomalu probublávat zhruba při 120 °C Odkrytý pekáč zhruba při 130 až 150 °C Dohled a míchání Skoro neustálé míchání, od hrnce nemůžete odejít Promíchat stačí jen několikrát za celou dobu Riziko připálení Stačí chvíle nepozornosti a dno je připálené Sádlo se téměř nedá připálit, ke konci pečení ale škvarky rychle zlátnou Co udělat, než pekáč zasunete
Nejvíc se na škvarky cení hřbetní sádlo, kterému se říká také řemenové. Proti vnitřnímu sádlu dává chutnější výsledek. Před krájením a při něm se vyplatí dodržet tři zásady:
Než sádlo začnete krájet, nechte ho ztuhnout v lednici, nůž pak projde mnohem snáz. Snažte se o podobně velké kostky, protože se pak vyškvaří rovnoměrně. Kousky kůže raději odstraňte, po vyškvaření ztvrdnou natolik, že si s nimi zuby těžko poradí. Přečtěte si také: Šéfkuchař pozná do 10 vteřin, jestli umíte uvařit vývar. Stačí mu jediný pohled na hladinu
Na podlévání vodou mají kuchaři různé názory. Kdo ji do pekáče přilije, měl by pečení protáhnout tak dlouho, až se voda beze zbytku vypaří.
Ztuhlé hřbetní sádlo nakrájené na podobně velké kousky se v pekáči vyškvaří rovnoměrně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podle čeho poznáte, že jsou hotové
Ke konci pečení do trouby nahlížejte častěji. Jakmile škvarky začnou zlátnout, barva se mění rychle a připálit je pak můžete i v troubě. Správně vyškvařené škvarky mají zlatavou barvu a zmenší se zhruba na polovinu původní velikosti.
Nakonec obsah pekáče sceďte přes cedník. Škvarky osolte, dokud jsou ještě teplé, a sádlo po vychladnutí uložte v uzavřené nádobě do chladu.
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Čerstvé škvarky jsou nejlepší ještě vlažné, rovnou z mísy. Ty, které zbudou, stačí umlít a připravit z nich pomazánku.
Zdroje: https://pardubice.rozhlas.cz/nejlepsi-skvarky-jsou-z-trouby-jednoduseji-uz-nejde-8154099, https://www.vareni.cz/recepty/domaci-veprove-sadlo-a-skvarky-z-trouby/, https://www.zabijacky.cz/zabijackove-novinky/skvareni-sadla-v-troube/, https://www.toprecepty.cz/clanky/2643-jak-doma-nejlepe-vyskvarit-sadlo-na-fantasticke-skvarky-pomuze-mleko-i-spravna-teplota/, https://magazin.recepty.cz/clanky/domaci-skvarky-vonava-dobrota-jako-od-babicky-964.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/reznice-martina-pilzova-jak-spravne-skvarit-domaci-sadlo, https://paleosnadno.cz/recept/skvarky-a-sadlo-pecene-v-troube/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-skvarit-sadlo/, https://www.kucharkaprodceru.cz/sadlo-a-skvarky/