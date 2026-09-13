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Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč

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Dennívýzva
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Ve spoustě domácností dodnes leží někde vzadu ve skříni oranžový kuchyňský pomocník z bývalého východního Německa. Roky ho nikdo nepotřeboval a možná už mířil rovnou do sběru. Jenže za hranicemi...
Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč

Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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