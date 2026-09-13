Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč

Ve spoustě domácností dodnes leží někde vzadu ve skříni oranžový kuchyňský pomocník z bývalého východního Německa. Roky ho nikdo nepotřeboval a možná už mířil rovnou do sběru. Jenže za hranicemi po něm teď lidé pátrají v bazarech i v inzerátech a jsou ochotní nechat za něj nečekaně vysokou sumu. Kdo za socialismu vyrážel na nákupy do NDR, mohl si tenhle kousek přivézt domů.
Ruční šlehač ze Suhlu dobyl celý východní blok
Ten oranžový přístroj má jméno AKA electric RG28. Je to ruční šlehač a mixér, který od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vyráběl durynský podnik VEB Elektrogerätewerk Suhl. Kusů vzniklo obrovské množství, dohromady kolem osmnácti milionů, a rozšířily se prakticky po celém východním bloku.
V názvu se skrývá německé slovo Rührgerät, tedy míchací přístroj. Prodával se ve dvou verzích, standardní RG28 S a elektronické RG28 E s plynulou regulací otáček. Kromě nejoblíbenější oranžové existovaly i bílé a žluté kusy. Přístroj se vyvážel do více než dvaceti zemí a v západním Německu ho zásilkové domy nabízely pod svými značkami, třeba jako Privileg od Quelle.
Přečtěte si také: Otevřete dnes skříňku s olejem a podívejte se na hrdlo. Pokud tam uvidíte 1 věc, olej je zkažený S nástavci otevřel konzervu i nabrousil nůžky
Označení míchací přístroj je vlastně skromné. Se základní sadou háků na těsto, metel a mixovací tyče zvládl RG28 šlehat, míchat i rozmixovat, jenže tím schopnosti nekončily.
K přístroji se dokupovala řada nástavců, které z něj udělaly malou kuchyňskou dílnu. Uměl:
nastrouhat zeleninu, umlít kávu, otevřít konzervu, nabrousit nůžky. Přečtěte si také: Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun
Právě tahle všestrannost z něj v době, kdy výběr spotřebičů nebyl velký, udělala miláčka domácností.
Norma přikazovala, jak dlouho má vydržet
Pověst nezničitelného kousku má RG28 z prostého důvodu. Ve východním Německu platily závazné technické normy, takzvané TGL, které výrobcům stanovovaly, jak dlouho musí spotřebič sloužit. Životnost přístroje se tak dala spočítat už při jeho konstrukci.
Jak dobře to fungovalo, ukázal test spotřebitelské organizace Stiftung Warentest z prosince 2020. V něm si čtyřicet let starý kus odnesl za odolnost nejvyšší známku. Zvládl sto padesát dávek třeného i tři sta dávek kynutého těsta, zatímco dva novější mixéry to vzdaly.
Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane
Stejným směrem ukázala i velká anketa televize MDR z roku 2022, do které se zapojilo přes dvacet tisíc lidí z východu Německa. Mezi spotřebiči z NDR, které slouží dodnes, skončil RG28 na první příčce.
Nejvíc dá sběratel za oranžový kus v krabici
Ceny se přitom kus od kusu hodně liší. Repasovaný kus z bazaru vyjde zhruba na dvacet až osmdesát eur, v přepočtu tedy přibližně na pět set až dva tisíce korun. Běžné inzeráty se pohybují mezi třiceti a sto padesáti eury, což je od sedmi set do tří tisíc šesti set korun.
Cena RG28 v bazaru kolísá podle stavu, barvy i toho, jestli má kompletní sadu nástavců. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Úplně nejvýš míří nepoužité přístroje v původní krabici. Za takový kousek dá sběratel i kolem dvou set eur, tedy skoro čtyři tisíce osm set korun. Cenu táhne nahoru zejména oranžová barva, úplná sada příslušenství a zachovalý obal. Sada s nástavci vynese znatelně víc než samotný přístroj bez nich.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a rýže se vám nikdy nerozvaří na kaši Než ho vyhodíte, podívejte se, co máte doma
Že o starý spotřebič může být takový zájem, potvrzují i němečtí obchodníci. Mario Schubert, který v berlínské čtvrti Prenzlauer Berg vede bazar VEB Orange, popisuje stálou poptávku. „Nemine týden, aby se někdo nesháněl po RG28. A všichni ho chtějí oranžový,” řekl pro list Volksstimme.
Do jeho obchodu chodí kromě pamětníků i mladí lidé z celého Německa. Láká je vidina dalších desítek let bezporuchového provozu ve chvíli, kdy se moderní mixéry porouchají po pár letech. Ředitel berlínského Muzea DDR Gordon von Godin k tomu dodává, že sběratelský kult kolem podobných spotřebičů vznikl teprve nedávno a ceny některých kousků citelně rostou.
Kdo tedy má doma starý oranžový RG28 a jen mu překáží ve skříni, možná drží kousek, o který je za hranicemi překvapivě velký zájem. Než poputuje do sběru, vyplatí se zkontrolovat, jestli má všechny nástavce a původní krabici.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na plato s vejci. Pokud najdete 1 detail, patří do koše
Zdroje: https://www.volksstimme.de/panorama/rg28-mixer-ddr-ostdeutschland-ostalgie-preis-reparatur-hype-retro-kueche-4142820, https://www.berliner-kurier.de/ddr/alltag-der-ddr-kennen-sie-das-ruehrgeraet-rg28-so-viel-ist-es-wert-li.2336928, https://www.seccend-parts.de/blogs/news/lauft-und-lauft-und-lauft-die-geschichte-des-rg28, https://www.test.de/Handmixer-im-Test-4334781-4334788/, https://de.wikipedia.org/wiki/AKA_electric_RG28