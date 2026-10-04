Kdo si z Maďarska přivezl tenhle kotlík na guláš, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 7 900 Kč

Kotlík na guláš patří k věcem, které si s Maďarskem spojí skoro každý. Spousta takových nádob dnes odpočívá ve sklepě, v garáži nebo na chalupě a málokdo jim věnuje pozornost. Některé z nich ale zajímají sběratele a obchodníky se starožitnostmi. Rozhoduje materiál, stáří a stav. Mezi obyčejným kouskem a tím hledaným může být rozdíl v tisících korun.
Suvenýr za 200 Kč, starý kotel za tisíce
Dobrou představu o cenách dávají inzeráty přímo z Maďarska. Na tamním aukčním portálu Vatera se nabízí retro měděný kotlíček se stojánkem o velikosti 15 × 10 centimetrů za 3 000 forintů. V přepočtu je to zhruba 200 Kč, tedy cena drobné bytové dekorace.
Úplně jinak dopadají velké měděné kotle. Kotel na 60 litrů, vysoký 40 a široký 65 centimetrů, nabízí prodejce na stejném portálu za 50 000 forintů, tedy přibližně 3 300 Kč. A to i přesto, že má podle popisu na boku jednu až dvě drobné dírky.
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Nejvýš se dostávají staré ručně tepané kusy. Jeden evropský obchod se starožitnostmi nabízí měděný kotel ze střední Evropy z doby kolem roku 1900 za 325 eur, což podle aktuálního kurzu dělá asi 7 900 Kč. Má kovanou železnou rukojeť, rozměry 45 × 40 × 27 centimetrů a na povrchu stopy kladiva i drobné důlky po letech používání.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kotel Rozměry Kde se nabízí Cena V korunách Retro měděný kotlíček se stojánkem 15 × 10 cm maďarský aukční portál Vatera 3 000 forintů zhruba 200 Kč Měděný kotel na 60 litrů výška 40 cm, šířka 65 cm maďarský aukční portál Vatera 50 000 forintů přibližně 3 300 Kč Měděný kotel ze střední Evropy, kolem roku 1900 45 × 40 × 27 cm evropský obchod se starožitnostmi 325 eur asi 7 900 Kč Proč se mu maďarsky říká bogrács
Předchůdce dnešního kotle si do Karpatské kotliny přinesli už první Maďaři. Jméno bogrács přišlo až později z osmanské turečtiny, kde slovo bakraç označovalo měděnou nádobu. Písemně ho maďarština zná od počátku 18. století.
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Kotlík byl praktickou výbavou pastevců, kteří s dobytkem putovali po maďarské pustě a vařili tam, kde se zrovna zastavili. Pastevci dobytka se maďarsky říká gulyás a podle něj dostal jméno i guláš.
Kotlík patřil k výbavě maďarských pastevců dobytka, kterým se říká gulyás, a právě po nich dostal jméno i guláš. Ilustrační foto. Zdroj: Péter Borkó / Pexels.
Typický maďarský kotlík se směrem nahoru rozšiřuje a má ucho, za které se zavěšuje nad oheň, nejčastěji na trojnožku. Ve 20. století přestal být pracovní nádobou pastevců a stal se kulisou víkendového vaření s rodinou a přáteli.
Nejdřív zjistěte, z čeho je
Kotlíky na guláš, které se dnes běžně prodávají, bývají smaltované, litinové, ocelové nebo nerezové. Sběratele ale zajímají hlavně staré kusy z mědi, takže prvním krokem je ověřit materiál.
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U měděného kotle pak hraje velkou roli síla stěny. Vyšší cenu mají kusy z plechu silnějšího než zhruba 2 milimetry, protože takový se na nádobí dnes už běžně nepoužívá. Orientačně to prozradí už zvednutí kotle. Nádoba z tenkého plechu působí na svou velikost nečekaně lehce a sběratele obvykle nenadchne.
Ručně tepaný kus poznáte podle jemných důlků po kladivu na celém povrchu. Kovaná železná rukojeť by měla v očkách držet pevně a nýty u úchytů by se neměly viklat. Hrnce na vaření mívají uvnitř šedavou vrstvu cínu, která brání tomu, aby měď reagovala s kyselými jídly. Cenu zvedají i vyražené značky výrobce nebo údaje o rozměrech, podle kterých se dá odhadnout stáří.
Co cenu kotle sráží
Patinu na vnější straně kotle sběratelé berou jako doklad, že kus opravdu něco pamatuje. Kdo kotel vydrhne do vysokého lesku, obrousí spolu s kovem i stopy, podle kterých se dá poznat jeho stáří a původ.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá příloha bývala hitem svatebních hostin. Dnes ji připravíte za pár korun a hosté chtějí přidat Patinu na starém měděném nádobí sběratelé berou jako doklad stáří, proto se kotel před prodejem nevyplácí drhnout do lesku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hůř dopadají kotle s proděravělým plechem, prasklým spojem nebo ledabylou opravou, tedy ty, které nad ohněm doslova dosloužily. Kupce si ale najdou i takové kusy, jak ukazuje zmíněný šedesátilitrový kotel z Vatery s dírkami v boku.
Když majitel nechá vnitřek kotle u odborníka znovu pocínovat, cenu tím nezkazí. Obnova opotřebované cínové vrstvy patří k běžné péči o měděné nádobí.
Než kotlík nabídnete
Před prodejem stačí kotel zbavit prachu a špíny. Agresivní čisticí prostředky a kyseliny mu spíš uškodí. Do inzerátu se hodí rozměry, u větších kusů i objem v litrech, jak je vidět na nabídkách z Vatery, a několik fotek z různých stran včetně dna. Vyraženou značku je dobré vyfotit zblízka zvlášť, protože podle ní kupci odhadují původ a stáří.
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Než stanovíte cenu, projděte, za kolik se podobné kusy nabízejí na aukčních portálech. Malé suvenýrové kotlíčky mají hodnotu hlavně vzpomínkovou, velký tepaný kotel z doby kolem roku 1900 ale může mít cenu v tisících korun.
Zdroje: https://hypeandhyper.com/the-cauldron-as-a-hungarian-time-machine-the-cultural-history-of-the-big-black-pot/, https://amaruantiques.com/en/antique-furniture/antique-copper-cauldron-central-europe-circa-1900-am33006/, https://www.vatera.hu/nagy-vorosrez-ust-60l-es-3444586523.html, https://www.vatera.hu/retro-miniatur-rezbogracs-bogracstartoval-elado-15-x-10-cm-3449484374.html, https://www.tastingtable.com/1954878/antique-french-english-copper-cookware-valuable, https://en.wikipedia.org/wiki/Bogr%C3%A1cs, https://en.wikipedia.org/wiki/Goulash, https://www.super-naradi.cz/Kotliky-na-ohen-madarske-c60_1059_2.htm, https://kralovstvichuti.cz/rady-a-recepty/recepty/tajemstvi-madarskeho-kotliku, https://articles.appraisily.com/unlocking-the-secrets-to-antique-copper-pots-a-collectors-guide-to-determining-value-and-worth