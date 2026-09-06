Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle měděnou pánev, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 3 000 Kč

Leží v komoře, zčernalá časem, a roky ji nikdo nevzal do ruky. Měděná pánev nebo tepaný tác, který babička přivezla z dovolené u jugoslávského moře, dnes budí u sběratelů nečekaný zájem. To, co doma dlouho sloužilo jako ozdoba na zdi a chytač prachu, mění majitele za částky, které leckoho zvednou ze židle.
Suvenýr z jugoslávské dovolené, co skončil ve špajzu
Za socialismu patřila Jugoslávie mezi nejžádanější dovolenkové cíle. Rodiny sem mířily za teplým Jadranem, za uvolněnějšími poměry a za cenami, které se daly unést, i když si nejdřív musely vyřídit povolení k výjezdu a příděl zahraniční měny. Kdo se přes všechnu byrokracii dostal k moři, přivezl si domů kousek tamní kultury.
Kromě tradiční balkánské keramiky se do kufrů balila hlavně ručně tepaná měď. Balkánští kovotepci vyklepávali z měděného plechu džezvy na kávu, celé kávové soupravy, mísy, tácy i pánve. Řemeslo mělo silnou tradici třeba v makedonském Ohridu nebo v bosenských dílnách kolem sarajevského starého bazaru. Doma pak takový lesklý kousek visel na stěně kuchyně jako důkaz, že se rodina dostala za hranice.
Přečtěte si také: Bylinky ve sklenici vydrží čerstvé i 3 týdny. Stačí do vody přidat 1 věc z každé kuchyně Ručně tepané džezvy, kávové soupravy a mísy z balkánských kovotepeckých dílen si lidé vozili z dovolené u Jadranu domů jako suvenýr. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč sběratelé po staré mědi jdou
Staré vybavení domácností po našich babičkách a dědech si dnes znovu hledá kupce. Mosazné svícny, dobové nástěnné hodiny nebo cínové korbely, kterými ještě nedávno nikdo nechtěl zabírat místo ve sklepě, se v aukcích a na bazarech běžně prodají od pár stovek po několik tisíc korun. Táhne to nostalgie, obdiv k poctivé ruční práci a to, že hezky dochovaných kousků rychle ubývá.
Tepaná měď do téhle vlny zapadá dokonale. Každý kus je originál se stopami po kladívku, nic sériového. Tmavá patina, kterou by dřív hospodyně nejradši vydrhla do lesku, je pro znalce naopak plus. Právě ona totiž prozrazuje věk i pravost.
Jak poznat pravý tepaný kus
Ne každá měděná pánev je poklad. Levnější napodobeniny mívají jen měděný nátěr na hliníkovém nebo jiném těle, takže vypadají hezky, ale s pravou mědí nemají moc společného. Skutečný starý tepaný kus je celoměděný a na povrchu jsou vidět nepravidelné stopy po ručním klepání kladívkem.
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Staré nádobí bývá zevnitř pocínované. Holá měď totiž není pro dlouhý styk s jídlem ideální a časem se na ní tvoří zelenkavý povlak, kterému se říká měděnka. Cínová vrstva uvnitř je proto dobrým znamením poctivé práce.
A pozor na čištění. Kdo takový kus vydrhne dohladka, ať už bruskou, silnou chemií nebo v myčce, o velkou část hodnoty přijde. Patina, která na první pohled působí jako obyčejná špína, je přesně to, za co sběratelé připlácejí.
Kolik dnes měděná pánev vynese
Ceny se liší podle velikosti, stáří a hlavně stavu. Malé kousky, jako je samotná džezva na kávu, se prodávají v řádu stovek korun. Větší tepané mísy, kompletní kávové soupravy z Balkánu nebo starožitné měděné nádoby se dostávají ke dvěma a půl tisícům. Velká měděná pánev s poklicí v pěkném stavu umí vynést i 3 000 korun a výjimečné kusy jdou ještě výš.
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Orientační ceny podle typu kusu shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Malé kousky (samotná džezva na kávu) v řádu stovek korun Větší tepané mísy, kompletní kávové soupravy z Balkánu, starožitné měděné nádoby ke dvěma a půl tisícům Velká měděná pánev s poklicí v pěkném stavu i 3 000 korun, výjimečné kusy ještě výš
Cenu táhne nahoru úplnost, zachovalost a doložitelné stáří. Naopak přeleštěný kus bez patiny nebo poškozené dno hodnotu srazí. Úplně nejvyšší sumy na aukcích padají spíš za jiné jugoslávské památky, třeba za vzácné mince, staré poštovní známky nebo bankovky s tiskovou vadou. I obyčejná pánev ze špajzu ale dnes umí majitele mile zaskočit.
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Jestli vám doma podobný kousek leží bez povšimnutí, možná stojí za to nechat si jeho hodnotu odhadnout. Konkrétní kusy a jejich aktuální ceny si můžete porovnat ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A9-n%C3%A1dob%C3%AD/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A1-velk%C3%A1/, https://www.thomasspoon.cz/blog/medene-nadobi-rozporu-plny-pribeh-ktery-zacal-pred-sedmi-tisici-lety, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C4%8Dar%C5%A1ija, https://www.tiscali.cz/tuhle-drobnost-mela-za-socialismu-kazda-domacnost-dnes-za-ni-sberatele-plati-i-2-500-kc-678958, https://www.tvguru.cz/kycovite-suvenyry-z-jugosky-dnes-sberatelsky-poklad/