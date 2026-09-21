Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle konvici, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 5 000 Kč

Najde se skoro v každé druhé domácnosti po prarodičích. Malá měděná nádobka s dlouhým držadlem, bohatě zdobená tepáním, a k ní pár mrňavých kalíšků na tácku. Roky stála zaprášená ve skříni nebo zdobila poličku na chatě. Právě o takové soupravy se dnes zajímají sběratelé a za ten správný kus dokážou zaplatit několik tisíc korun.
Řeč je o měděné džezvě z bosenského trhu
Konvicí, kterou si Češi z Jugoslávie vozili nejčastěji, byla ručně tepaná měděná souprava na kávu. Základem je džezva, tedy kónická nádobka s dlouhou rovnou rukojetí, ve které se vaří hustá turecká káva. K ní obvykle patřil kovový tácek a dva nebo čtyři maličké kalíšky.
Turisté je nakupovali hlavně v Bosně, kde se měď zpracovává po staletí. Patřila mezi klasické dovozy z jižního Jadranu a spolu s ručně zdobenou keramikou dotvářela typickou vzpomínku na tamní tržnice. Přitažlivá byla hlavně proto, že působila exoticky a přitom byla dostupná. Doma pak zdobila příborník a při návštěvě posloužila k servírování kávy jako malá vzpomínka na moře. Kdo takovou soupravu doma má, drží kus dovolenkové historie celé jedné generace.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Odborníci prozradili, které pečivo je nejlepší, a většina Čechů to neví Turisté kupovali měděné džezvy nejčastěji na bosenských trzích, kde se měď zpracovává už po staletí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ne každá skončí za majlant
Tady je potřeba být upřímný. Většina turistických souprav byla vyrobená ve velkém a dnes se prodává za pár korun. Na bazarech se běžné měděné džezvy nabízejí klidně od 100 do 500 korun, protože jich lidé mají plné půdy.
Sběratelskou cenu vyhánějí nahoru jen výjimečné kusy. Hezké staré tepané konvice se u starožitníků pohybují zhruba od 2 000 do 4 500 korun a ty úplně nejlepší, tedy velké, kompletní a poctivě ručně dělané soupravy, se dostávají i k 5 000 korun. Poklad tak nečeká v každé skříni, ale ten pravý kus se opravdu vyplatí neprodat na první dobrou.
Ceny přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Běžná měděná džezva na bazaru od 100 do 500 Kč Hezká stará tepaná konvice u starožitníka zhruba od 2 000 do 4 500 Kč Velká kompletní ručně dělaná souprava i k 5 000 Kč Podle čeho poznáte cenný kus Přečtěte si také: Kdo smaží míchaná vajíčka na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 surovinu a pak jsou nadýchaná jako v hotelu
Nejdřív se podívejte na povrch. Ruční tepání pozná i laik, protože stopy po kladívku jsou nepravidelné a každá ploška je jiná. Poznat se to dá i po hmatu, jelikož poctivý kus z tlustšího plechu je znatelně těžší než tenká suvenýrová napodobenina. Strojově lisované moderní kusy, kterých se dovezlo obrovské množství, sběratelskou hodnotu skoro nemají.
Cenu dělá také několik dalších věcí:
kompletnost, protože souprava s originálním táckem i všemi kalíšky má mnohem vyšší hodnotu než samotná džezva; stav vnitřního cínování; značka nebo punc dílny na dně; a hlavně stáří, které je u sběratelů úplně nejdůležitější. Měď z Mostaru má svůj příběh
Většina těchhle konviček pochází z bosenských měditepeckých dílen. Nejslavnější je mostarská ulička Kujundžiluk, kde řemeslníci tepou měděné nádobí dodnes a předávají fortel z otce na syna. Prochází se tudy mezi krámky, ze kterých se line vůně kávy.
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Zrovna tady se připravuje i pravá káva po bosensku. Podává se v malé měděné nádobce a na tácku ji doprovází kostka cukru a sladký lokum, kterému místní říkají rahat. Kdo si tedy z dovolené přivezl tepanou konvici, přivezl si kousek živého řemesla, jaké se u nás nikdy nedělalo. I proto má dnes pro sběratele smysl.
Co dělat, když ji doma máte
Než starou soupravu vyhodíte nebo odnesete do bazaru za pár korun, nechte si ji odhadnout. Zkušený starožitník pozná ruční práci a stáří na první pohled. Sběratelé pak obchodují hlavně přes aukční portály a inzertní bazary, kde se dá porovnat, kolik podobné kusy reálně vynášejí.
Jednu věc ale nedělejte. Měděnou konvici nikdy nevydrhněte do lesku. Patina, kterou získala za desítky let, je součástí její hodnoty a přehnané leštění cenu naopak srazí. A pokud máte kompletní soupravu, nerozprodávejte ji po kusech, protože pohromadě má vždycky navrch.
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Zdroje: https://kovove-nadoby-nadobi.antikpraha.cz/, https://lucickymlyn.cz/shop/unikatni-a-velika-starozitna-medena-konvice/, https://magazin-chorvatsko.cz/mostar-skok-do-orientu-hodinu-od-more/, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A1+d%C5%BEezva&rubriky=www, https://www.tvguru.cz/kycovite-suvenyry-z-jugosky-dnes-sberatelsky-poklad/