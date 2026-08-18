Kdo si z dovolené v Bulharsku přivezl tuhle měděnou džezvu, sedí na pokladu. Sběratelé platí i 2 000 Kč

Někde v kredenci, na půdě nebo za sklem obývací stěny může doma ležet kousek, o kterém většina lidí netuší, že má dnes cenu. Řeč je o měděné konvičce na tureckou kávu, kterou si generace Čechů vozily z letní dovolené u Černého moře. Léta sloužila hlavně jako ozdoba a vzpomínka, jenže mezi sběrateli o ni teď roste zájem.
Suvenýr, který si vozil skoro každý
Bulharsko patřilo k nejoblíbenějším prázdninovým cílům a domů se z něj nevozily jen opálené nosy. Ve stáncích ve Zlatých pískách i na Slunečném pobřeží se vedle keramiky, kosmetiky z růžového oleje a tkaných koberců prodávaly i ručně tepané měděné džezvy, tedy konvičky na přípravu husté balkánské a turecké kávy. Právě tyhle konvičky si turisté z Bulharska vozili domů jako typickou památku na dovolenou.
Doma pak konvička obvykle skončila jako dekorace. Postavila se na polici, občas se v ní uvařila káva pro návštěvu a pak už jen chytala prach. Dnes se ukazuje, že leckterý takový kus má u sběratelů slušnou cenu.
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Tradiční džezva, které se říká také cezve nebo ibrik, se odjakživa vyráběla z mědi nebo mosazi a zevnitř se cínovala, aby nápoj nechytal kovovou pachuť. Povrch zdobili řemeslníci ručním tepáním, takže skoro každý kus vypadá trochu jinak. Ty nejluxusnější kusy se kdysi vyráběly rovnou ze stříbra.
Zpracování mědi má na Balkáně dlouhou tradici. V bulharském skanzenu Etar u města Gabrovo pracují řemeslné dílny už od 70. let 19. století a mezi desítkami oborů tu má své pevné místo i výroba měděného nádobí. Poctivě tepaná konvička je proto kus ruční práce, který při dobré péči vydrží celé generace. Díky tomu jsou staré kusy pro sběratele zajímavé.
Kus balkánského kávového rituálu
Kávě z džezvy se nedá upřít osobitost. Připravuje se pomalu na plotně nebo v horkém písku, mele se najemno a vůbec se nefiltruje, takže má hustou sedlinu a výraznou chuť. Patří k vůbec nejstarším způsobům, jak kávu udělat, a na Balkáně i v Turecku k němu odjakživa patří celý rituál posezení u šálku. Konvička tak domů přinášela i kousek téhle atmosféry a stávala se malou připomínkou léta u moře.
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Cena se odvíjí od stáří, provedení a hlavně od stavu. Úplně obyčejná měděná konvička bez zdobení se v bazarech prodává řádově za stovky korun, běžně od 100 do 400 Kč. To je zhruba tolik, kolik za ni majitel kdysi utratil ve stánku.
Jinde už ale narazíte na kusy, které atakují i několik tisíc. Starší, bohatě tepaná džezva z pozůstalosti se nabízí kolem 2 000 Kč a kompletní vintage souprava, tedy konvička spolu s měděnými kalíšky a servírovacím tácem, jde klidně za 2 500 Kč. Pro srovnání, i zbrusu nová ručně dělaná měděná džezva dnes v obchodě stojí kolem 3 000 Kč, takže dobře zachovalý starý originál má reálnou hodnotu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Provedení džezvy Cena u sběratelů Obyčejná měděná konvička bez zdobení 100 až 400 Kč Starší, bohatě tepaná džezva z pozůstalosti kolem 2 000 Kč Kompletní vintage souprava (konvička, kalíšky, tácek) 2 500 Kč Nová ručně dělaná měděná džezva (pro srovnání) kolem 3 000 Kč Podle čeho poznáte cennější kus Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu
Nejvíc rozhoduje zachovalost. Praskliny, promáčknuté dno nebo poškozené cínování uvnitř hodnotu výrazně srážejí, zatímco neporušený a pěkně zdobený povrch ji zvedá. Cení se ruční tepání, jemné ornamenty a případné značení dílny nebo země původu.
Bodovat umí i kompletnost. Souprava, u které zůstaly i původní kalíšky a tácek, má u sběratelů vyšší cenu než samotná konvička. Než tedy starou měděnou džezvu po prarodičích vyhodíte nebo prodáte za pár korun, vyplatí se ji pořádně prohlédnout. Klidně může jít o poctivý kus řemesla, za který někdo rád zaplatí.
Zdroje: https://www.kava.cz/dzezva/, https://www.vybornakava.cz/2017/dzezva-aneb-turecka-nadobka-na-kavu-cernou-jako-noc/, https://www.mundo.cz/bulharsko/etar, https://www.ternotour.cz/co-koupit-v-bulharsku-nakupy-a-suvenyry-na-dovolene/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/medena-dzezva/, https://bulharsko.zdenekb.cz/co-si-privezt/