Kdo si tohle v osmdesátkách přivezl z NDR, dnes sedí na pokladu. Němci to vykupují i za 30 000 Kč

Na půdách a ve sklepech českých domácností dodnes leží krabice se starými hračkami, na které už roky nikdo nesáhl. Část z nich pochází z bývalého východního Německa. Právě u našich sousedů se kolem nich za poslední roky rozjel čilý sběratelský obchod a za vzácné kusy tam lidé dávají částky, které by před třiceti lety nikoho nenapadly. Každé autíčko z dětského pokoje ale poklad není.
Jak se východoněmecké hračky dostaly k nám
NDR patřila v hračkách k velmocím celého bloku. Nejvíc výrobců sídlilo v Krušných horách a v Durynském lese, další pak v okolí Berlína. Stát v roce 1972 znárodnil řadu soukromých firem a řízení oboru postupně stahoval k sobě, až v roce 1980 vznikl hračkářský kombinát se sídlem v Sonnebergu. Z tohoto města dodnes pocházejí třeba modelové vláčky značky Piko.
Velkou část produkce NDR vyvážela, nejčastěji ke spojencům ve východním bloku. Východoněmecké hračky se proto běžně objevovaly i v československých dětských pokojích. K tomu se přidávaly nákupní výlety přes hranici. Kdo v osmdesátých letech vyrazil do NDR, vozil domů hlavně zboží, které v Československu chybělo, třeba dětské oblečení nebo voňavou drogerii.
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Jak vysoko dokáže cena vyletět, předvedl v roce 2021 oblíbený pořad německé televize ZDF Bares für Rares, ve kterém lidé nabízejí staré věci profesionálním obchodníkům se starožitnostmi. Za 1 300 eur tam změnilo majitele dětské šlapací auto z NDR, které bylo nalakované jako vůz tehdejší východoněmecké policie. Podle kurzu ČNB z 13. října 2026 to odpovídá zhruba 31 700 korunám.
Prodávající by se spokojil s 800 eury a expert pořadu odhadoval 1 000 až 1 200 eur. Obchodníci nakonec nabídli víc než oba odhady. Autíčko, které podle experta vzniklo mezi lety 1964 a 1975 jako zmenšenina Moskviče, totiž zůstalo v původní podobě: bez nového laku, bez oprav, s celými sklíčky světel a s funkční houkačkou.
Šlapací autíčko z NDR vyneslo v televizním pořadu Bares für Rares 1 300 eur hlavně díky tomu, že zůstalo v původním stavu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Plechové hračky a krabice, která zvedá cenu
Mezi sběrateli jsou žádané hlavně plechové hračky na klíček, které se po natažení pružiny samy rozjížděly. Za kus s funkčním strojkem dnes kupci dávají částky v řádu stovek eur a původní krabice cenu ještě zvedne. Hezky zachovalých kusů je přitom málo, protože si s nimi obvykle hrálo několik dětí po sobě.
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Na obalu a celkovém stavu záleží víc, než by člověk čekal. Sběratelé si původního obalu cení tak moc, že i ošoupaná a vybledlá krabice se na ceně výrazně projeví. Hračku proto nechte tak, jak je, bez nového laku a bez domácích oprav. Kupce zajímá věc v podobě, v jaké kdysi opustila továrnu.
Běžné kusy vynesou zlomek té částky
Částky jako u šlapacího auta ale zůstávají výjimkou. Podle údajů eBay za období od poloviny února 2025 do poloviny února 2026 se panenky z NDR prodávaly na německé verzi portálu v průměru za 23 eur, tedy asi 560 korun. Ani kočárek Zekiwa, ve kterém se v NDR vozila miminka, nevynesl v průměru víc než 125 eur, tedy zhruba 3 000 korun.
Rozdíl mezi výjimečným kusem a běžnými věcmi z NDR přehledně ukazuje následující tabulka:
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Předmět Kde a jak se prodával Cena Přibližně v korunách Dětské šlapací auto z NDR v nátěru východoněmecké policie prodej v pořadu Bares für Rares (2021) 1 300 eur 31 700 Kč Panenky z NDR průměrná cena na německém eBay 23 eur 560 Kč Kočárek Zekiwa pro miminka průměrná cena na německém eBay 125 eur 3 000 Kč
Cenu běžných východoněmeckých hraček drží hlavně vzpomínky. Kupují je většinou lidé, kteří si s nimi sami hráli jako děti a chtějí je mít znovu doma. Nejvyšší částky se platí za hračky z padesátých a šedesátých let, které tehdy vyráběly hlavně menší firmy a každý model jen v omezeném počtu.
Jak zjistit, kolik má vaše hračka cenu
Ceny v aktivních inzerátech o skutečné hodnotě moc neřeknou, prodejci je často nadsazují v naději na náhodného kupce. Při hledání na německém eBay si proto vyfiltrujte skutečně prodané položky a srovnávejte kusy ve stejném stavu.
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Sledujte hlavně tři věci:
stáří hračky, kompletnost všech dílů, přítomnost původní krabice.
Když všechno sedí a jde navíc o méně obvyklý model, může vaše krabice ze sklepa skutečně ukrývat malý poklad.
Zdroje: https://www.berliner-kurier.de/ddr/diese-ddr-raritaeten-erzielen-heute-top-preise-li.10021602, https://www.volksstimme.de/leben/ddr-retro-sammler-raritaet-alltag-kuechenmaschine-porzellan-metropa-radio-4109773, https://static.ebayinc.com/static/assets/Uploads/PressRoom/Local/eBay-Onepager-Collectibles3.pdf?dl=1, https://www.ddr-museum.de/application/files/1017/3885/9447/DDRMuseum_PM_Ausstellung_Spielzeug_2025.pdf, https://www.sparkasse.de/aktuelles/wertvolle-spielzeuge-und-konsolen.html, https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/sammler-suchen-die-schatze-aus-der-ddr-1015167, https://www.e15.cz/magazin/fronty-na-banany-a-vlozky-pod-pultem-853589, https://www.berliner-kurier.de/show/baresfuerrares/kennen-sie-das-noch-ddr-spielzeug-bei-bares-fuer-rares-dieses-auto-weckt-erinnerungen-und-bringt-einen-erstaunlichen-preis-li.172910