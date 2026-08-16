Kdo si tohle přivezl z Maďarska, dnes sedí na pokladu. Sběratelé dávají i 100 000 Kč

Cesty k Balatonu patřily za socialismu k tomu nejlepšímu, co si běžná rodina mohla dovolit. Domů se vozila mletá paprika, uherský salám a plavky. Někteří ale přivezli něco, co dnes v příborníku tiše získává na hodnotě víc než cokoli jiného z té doby. Ručně malovaný kousek maďarského porcelánu se totiž na sběratelském trhu stal opravdovým klenotem.
Bílé zlato z vesničky kousek od Balatonu
Asi třicet kilometrů severně od jezera leží obec Herend a právě podle ní se jmenuje jedna z nejproslulejších porcelánek světa. Manufaktura tu funguje od roku 1826 a světové jméno jí vydobyl podnikavý Mór Fischer. Jeho ručně malovaný porcelán směle konkuroval slavné Vídni i Míšni a prosadil se. Na londýnské Světové výstavě v roce 1851 padl porcelán do oka britské královně Viktorii a ta si celou soupravu odvezla domů.
Od té doby si Herend objednávaly panovnické dvory po celé Evropě. Pro Čechy, kteří se dostali jen kousek za hranice k Balatonu, byla návštěva podnikové prodejny lákadlem. Malá dóza nebo figurka z Herendu byla nóbl dárek, jaký doma sehnat nešlo.
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Každý herendský výrobek prochází rukama malíře, který motiv nanáší štětcem. Dva naprosto shodné kusy proto neexistují a drobné odchylky v barvě i tahu jsou pro pravý porcelán typické. Právě ruční práce dělá z těchto věcí vyhledávané sběratelské zboží.
Každý herendský kus maluje ručně malíř, a proto se dva naprosto shodné výrobky nenajdou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc ceněné jsou historické vzory. Dekor Victoria s pivoňkami a motýly nese jméno po královně, která si ho zamilovala. Vzor Rothschild Bird s ptáčky zase v roce 1981 zvolila princezna Diana pro svou svatbu s princem Charlesem. Kdo doma takový motiv objeví, má důvod k radosti navíc.
Podle čeho poznáte cenný kus
Nejvíc prozradí dno. Ražba pod glazurou odhalí původ i dobu vzniku a u Herendu k ní patří jméno manufaktury s drobnou korunkou. Pomůže i jednoduchý test doma.
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„Pravý tvrdý porcelán [má] jemně prosvítat […] a při poklepu musí jasně zvonit,” uvedl pro web Dotyk sběratel historické keramiky Ladislav Vacek. V ruce působí kvalitní kousek subtilně a lehce, a přitom nepůsobí křehce. Malíř navíc vede motiv až k okraji, kde často přechází i za něj. Zásadní je stav. Prasklina, odštípnutý okraj nebo poškozená glazura srazí cenu na zlomek.
Kolik za Herend dnes sběratelé dávají
Běžné talířky a šálky se na tuzemských burzách a aukčních portálech prodávají za pár set až nižší tisíce korun. Za pěkně zachovalé figurky a vázy dávají sběratelé na Aukru klidně sedm až dvanáct tisíc.
Skutečný poklad ale představují kompletní ručně malované servisy ve vzorech Victoria a Rothschild. Za takovou soupravu dají sběratelé v přepočtu i přes sto tisíc korun a výjimečné kompletní servisy se na zahraničních aukcích vydražily za částky přesahující půl milionu. O ceně rozhoduje hlavně vzácnost daného vzoru a stav, v jakém se kus dochoval. Samotné stáří je až druhořadé.
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Orientační ceny podle typu kusu shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Běžné talířky a šálky pár set až nižší tisíce korun Pěkně zachovalé figurky a vázy (Aukro) sedm až dvanáct tisíc korun Kompletní ručně malované servisy (Victoria, Rothschild) v přepočtu i přes sto tisíc korun Výjimečné kompletní servisy (zahraniční aukce) částky přesahující půl milionu
Než starou dózu s pestrým dekorem někam odložíte, otočte ji dnem vzhůru. Pokud na ní najdete herendskou značku a kousek je bez úhony, možná držíte v ruce mnohem víc než jen památku na dovolenou u Balatonu.
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Zdroje: https://www.invaluable.com/blog/herend-china/, https://aukro.cz/lp/herend, https://en.wikipedia.org/wiki/Herend_Porcelain_Manufactory, https://www.dotyk.cz/magazin/porcelan-porcelanove-nadobi-servis-domacnost-starozitnost-sberatel-znacka-investice/, https://bydlimeutulne.cz/vzacny-porcelan-po-babicce-hodnota-cena-hrnecky/, https://dobrodruh.sk/europa/herend-madarsky-porcelan-par-excellence