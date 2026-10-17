Kdo seká trávník v létě příliš nízko, dělá z holých míst pozvánku pro jetel a pampelišky. Opravit to jde, ale stojí to měsíce

Srpen přinesl na některých stanicích přes 40 °C a v mnoha zahradách se přitom dál sekalo jako v květnu. Krátce, pravidelně, „aby to vypadalo upraveně“. Podle
ČHMÚ byl srpen silně nadnormální s odchylkou +2,1 °C. InterSucho spočítalo, že celé léto dosáhlo průměru 19,4 °C, tedy o 1,8 °C nad normálem. Podle nás nebyla hlavní chybou téhle sezony jen skoupá zálivka. Stejně vážně škodila snaha udržet trávník nakrátko právě ve chvíli, kdy potřeboval co nejvíc listů jako štít proti přehřátí a výparu. Výsledek teď vidí spousta majitelů zahrad: řídké skvrny, prosvítající hlína a první růžice pampelišek tam, kde v červnu rostla souvislá zeleň. Kolik centimetrů je v létě málo: hranice leží u pěti
Zahraniční odborné zdroje se v jednom shodují. Colorado State University Extension varuje před sečí pod zhruba 5,1 cm (2 palce). Takové zkrácení omezuje fotosyntézu, vede k mělčím kořenům, snižuje odolnost vůči horku i suchu a zvyšuje riziko zaplevelení. Jako běžné nastavení doporučuje 6,4 až 7,6 cm.
Pro letní měsíce jdou univerzity ještě výš:
Zdroj Doporučení Přepočet Colorado State University běžná výška 6,4 až 7,6 cm Colorado State University spodní mez 5,1 cm Iowa State University léto 7,6 až 8,9 cm University of Wisconsin léto, minimum 7,6 cm a víc při suchu
Pro okrasný trávník v českých podmínkách z toho vychází praktické doporučení: držet porost zhruba na 6 až 8 cm a ve vedru se posunout k horní mezi. Britská Royal Horticultural Society k tomu dodává, že v suchu se má sekat méně často a nastavení sekačky zvednout. Platí i pravidlo jedné třetiny: najednou nikdy neubírat víc než třetinu výšky stébla. Kdo stříhá osmicentimetrovou trávu na čtyři, odebere rostlině polovinu „solárních panelů“ v době, kdy je nejvíc potřebuje.
Delší tráva navíc stíní půdu, pomaleji vysychá a táhne kořeny do hloubky. Když tráva v suchu prakticky přestane růst, je nejrozumnější sekačku nechat v garáži. Každá další seč v takové chvíli jen prohlubuje stres.
Holá místa jako otevřené dveře pro pampelišky a jetel
Prořídlý drn znamená světlo dopadající až na půdu, slabší konkurenci kořenů a volný prostor pro klíčení. RHS výslovně upozorňuje, že řídký trávník po suchu umožňuje snadné uchycení plevelů a mechu. Kalifornský program UC IPM váže výskyt pampelišek právě na špatně udržované a řídké plochy.
Pampeliška má proti trávě několik trumfů. Podle University of Maryland vyprodukuje jedna rostlina až 15 000 semen, která roznáší vítr. Tamní odborníci zároveň jmenují příliš krátké sekání mezi podmínkami, které jí přejí. Její hluboký kůlový kořen přežije i poškození listů a rostlina z něj znovu obráží.
Jetel plazivý volí jinou taktiku. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ jde o vytrvalou bylinu s plazivou lodyhou, která koření v uzlinách. Neobsazuje tedy mezery semínko po semínku, rozlézá se plošně a kvete od května do října. Zatímco nově vzcházející tráva teprve hledá oporu, jetel už pokrývá celou skvrnu.
Kdo jetel v trávníku toleruje, má pravdu v tom, že některé jeteloviny podle RHS pomáhají udržet zelený vzhled i v suchu. V čistém reprezentativním trávníku ale zůstává nevítaným hostem.
Vypletí, nebo Bofix: kolik přípravku nalít na vaši zahradu
U jednotlivých rostlin stačí ruční práce. Pampelišku je nutné vyrýt i s celým kořenem, jinak se vrátí. Sekačka na ni nestačí, růžice leží pod úrovní nože. U jetele je potřeba vytáhnout i plazivé lodyhy.
Při plošném zaplevelení přichází na řadu selektivní herbicid. Bofix je podle registru ÚKZÚZ povolen v trávnících proti jednoletým i vytrvalým dvouděložným plevelům a etiketa uvádí v jeho spektru pampelišku i plevelné jeteloviny. Dávka pro malobalení činí 40 ml ve 2,5 až 4 litrech vody na 100 m², tedy 0,4 ml na metr čtvereční. Aktuální údaje najdete v
registru přípravků ÚKZÚZ.
Plocha trávníku Bofix Voda 50 m² 20 ml 1,25 až 2 l 100 m² 40 ml 2,5 až 4 l 200 m² 80 ml 5 až 8 l 500 m² 200 ml 12,5 až 20 l
Pravidla z etikety stojí za pozornost:
neaplikovat dříve než 2 dny po sečení, sekat 2 až 14 dní po postřiku, u vytrvalých plevelů jako pampeliška spíše blíž horní hranici, aby účinné látky stihly sestoupit do kořenů, nejvýše jedna aplikace za rok, při teplotách nad 25 °C hrozí poškození citlivých rostlin v okolí výpary, posečenou hmotu z ošetřené plochy nedávat do kompostu ani nepoužívat jako mulč, na veřejně přístupných trávnících je nutné aplikaci předem oznámit a plochu označit.
V nově založených trávnících lze podle etikety ošetřovat vzešlé plevele od fáze čtvrtého listu travin. Wisconsinská univerzita navíc radí vyhnout se letním zásahům: v horku jsou plevele méně citlivé a oslabená tráva snáz utrpí. Podzim je pro chemii vhodnější termín.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Lokální dosev, nebo kompletní obnova trávníku
Rozhodnutí závisí na rozsahu škod. Menší řídká místa se mohou zatáhnout sama, pokud kolem zůstal živý drn a tráva po deštích znovu roste. Trvalé holiny, žlutohnědé plochy bez rašení a silný nástup plevelů a mechu signalizují hlubší poškození.
Lokální dosev řeší jednotlivé skvrny. Poškozenou část vyhrabat nebo vyříznout, nakypřit do hloubky zhruba 5 cm, doplnit zeminu či kompost, vysít 15 až 25 g osiva na metr čtvereční, lehce zakrýt a několik týdnů udržovat vlhké. Místo výsevu lze podle RHS položit i záplatu ze zdravého drnu.
Kompletní obnova přichází ke slovu, když je trávník řídký po celé ploše, barevně nesourodý nebo prorostlý plevelem. RHS v takových případech připouští, že rozumnější může být celé znovuosetí nebo nový drn. Podrobný postup popisuje příručka britské RHS.
Pořadí kroků má logiku. Nejdřív zvednout výšku seče, počkat na růstové podmínky, odstranit plevel, po jeho odumření vyhrabat zbytky a teprve pak sít. První seče nového porostu dělat opatrně, až mladá tráva pevně zakoření.
Proč náprava zabere až do jara 2027
Vzejití semínek je teprve začátek. RHS upozorňuje, že dosetá místa se usazují několik měsíců. Po suchém létě nabízí nejlepší okno podzim: půda zůstává teplá, vzduch se ochlazuje a vláhy přibývá. Wisconsinská univerzita označuje za optimální období výsevu chladnomilných trav pozdní srpen a začátek září.
Pro české zahrady z toho plyne dvoufázový plán. Hlavní dosev v září 2026, první zapojení porostu během čtyř až osmi týdnů podle počasí a plnější vzhled až na jaře 2027. Místa, která se do zimy nezatáhnou, dostanou druhou šanci jarním dosevem, u něhož se stabilnější výsledek dostaví typicky za dva až čtyři měsíce. Pokud vznikly rozsáhlé holiny už v červenci, dokonalý trávník letos nečekejte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková