Kdo pracuje v důchodu, dostane za každý rok práce přidáno 1,5 % k penzi. Má to ale 1 háček, o kterém většina seniorů netuší

Za pokladnou, na vrátnici nebo v kanceláři dnes potkáte spoustu lidí, kteří už mají nárok na penzi a do práce chodí dál. Vláda jim za odpracovaný čas slibuje pravidelné zvýšení důchodu, zaměstnancům navíc bez úřadování. Než si ale začnete počítat, o kolik si polepšíte, vyplatí se vědět, od kterého dne se práce vůbec počítá a z jaké části důchodu se procenta berou.
Zatím jde o návrh, Sněmovna ho teprve projednává
Změnu přináší vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Vláda ji už schválila a novela pak ve Sněmovně prošla prvním čtením i sociálním výborem, který doporučil její přijetí. Zákon ale ještě čeká další hlasování ve Sněmovně, Senát a podpis prezidenta, takže se podrobnosti mohou změnit.
Podstata je jednoduchá. Za každý celý rok, kdy budete současně pobírat starobní důchod v plné výši a pracovat, se vám podle návrhu zvýší procentní výměra důchodu o 1,5 %. Kdo pracuje jen pár měsíců nebo týdnů, dostane poměrnou část, protože se má započítat každý den, po který práce trvá.
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Počítá se jen práce, ze které vzniká účast na důchodovém pojištění, takže malá dohoda o provedení práce pod limitem nestačí. Lidem v předčasném důchodu se práce začne započítávat až od chvíle, kdy dosáhnou řádného důchodového věku.
Háček: dosavadní práce se nepočítá
Tady přichází zklamání pro mnoho seniorů. Novela nebude zpětně odměňovat měsíce, které už mají v důchodu odpracované. Ministerstvo práce původně počítalo s tím, že se bude sčítat práce od 1. září 2026. Návrh ale obsahuje pojistku pro pozdější schválení: když zákon vyjde ve Sbírce až po konci srpna, započte se jen práce od měsíce, který následuje po jeho vyhlášení.
Protože poslanci novelu stále projednávají, podmínka pro září už nemůže být splněna. Kdo tedy chodí do práce letos na podzim, za tyto měsíce nic navíc nedostane. A kdo s prací skončí ještě před vyhlášením zákona, z nové odměny nebude mít nic.
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Na peníze se navíc čeká dlouho. První období, za které se práce sečte, má skončit v srpnu 2027, takže bude kratší než celý rok a podle znění návrhu při prvním navýšení nikdo nedosáhne na plných 1,5 %. Důchod se poprvé zvedne až v lednu 2028 spolu s běžnou valorizací.
Procenta se berou jen ze zásluhové části
Pozor také na to, z jaké částky se procenta počítají. Starobní důchod se skládá z pevné základní výměry, která je pro všechny stejná, a z procentní výměry odvozené z dřívějších výdělků a odpracovaných let. Navýšení o 1,5 % se týká jen té druhé, zásluhové části, a výše výplaty v současném zaměstnání na něj vliv nemá.
V praxi půjde obvykle o přídavek několika set korun měsíčně. Pro rychlý odhad stačí jednoduché pravidlo: na každých 10 000 Kč procentní výměry připadá za celý odpracovaný rok 150 Kč měsíčně navíc. Jednou přiznaná částka už z důchodu nezmizí a každý další rok s prací při penzi k ní může připsat další díl.
Přečtěte si také: Důchodci dostanou od ledna 2027 jen 304 Kč navíc. Stát jim to chce vynahradit jednorázovou částkou, o které většina seniorů neví Navýšení se počítá jen z procentní výměry, takže u běžného důchodu jde obvykle o několik set korun měsíčně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Zaměstnanci nemusí nic, živnostníci podají žádost
Velkou úlevou má být konec papírování. Dřív si museli pracující důchodci o přepočet penze žádat sami a přidávalo se výrazně méně. Zaměstnancům má nově Česká správa sociálního zabezpečení přidat automaticky podle údajů, které o nich firmy každý měsíc hlásí.
Podnikatelé v důchodu to tak snadné mít nebudou. Navýšení musí sami uplatnit, a to v přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Rozdíl jim pak správa dorovná jednorázově se zpětnou platností k lednu. U člověka, který má živnost a k tomu zaměstnání, se souběžně odpracované dny dvakrát nesčítají.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zaměstnanci v důchodu Podnikatelé v důchodu Musí o zvýšení žádat? ne ano, v přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok Jak navýšení dostanou? Česká správa sociálního zabezpečení ho přidá automaticky podle údajů, které o nich firmy každý měsíc hlásí jednorázovým dorovnáním se zpětnou platností k lednu Sleva na pojistném zůstává Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro důchodce, kteří pracují na dohodu. Od ledna si bez odvodů vydělají až 12 499 Kč měsíčně
Pracující důchodci dnes mohou čerpat slevu na důchodovém pojištění, díky které jim z výplaty zůstane víc peněz. Tuto výhodu zavedla předchozí vláda. Podle ministerstva práce zůstane zachována i po přijetí novely. Senioři tak budou moci sáhnout po obou výhodách současně, sleva jim pomůže už teď a vyšší penze až v dalších letech.
Jestli nová odměna udrží v práci víc seniorů, zůstává otázkou. Agentura PAQ Research představila poslancům sociálního výboru výzkum, podle kterého by samotné navýšení penze přimělo k delší kariéře jen malou část lidí. Silněji podle něj motivuje vyšší čistý příjem.
Zdroje: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=278762, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&T=270, https://mpsv.gov.cz/novela-duchodoveho-pojisteni-prinese-vetsi-motivaci-pracovat-v-duchodu-a-lepsi-podporu-seniorum-ve-vysokem-veku, https://m.echo24.cz/a/H7Uny/zpravy-domaci-prace-v-duchodu-automaticke-zvyseni-penzi-vyrazne-stedrejsi-novela-vlada-kdo-bude-mit-narok-a-co-splnit, https://www.finance.cz/clanky/zvyseni-duchodu-za-praci-se-zase-vraci-jak-bude-vypadat-tentokrat/, https://www.hrot24.cz/clanek/pracujici-duchodci-vyssi-penze-priplatek-od-80-let-zdrave-starnuti-HWMWZ, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyzkum-rust-penze-primeje-pracovat-900-senioru-vyssi-rust-vydelku-14000/2887661, https://www.fintag.cz/2026/10/14/dva-tisice-korun-pro-duchodce-prosly-socialnim-vyborem/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/646298-privydelek-penzistum-zvedne-duchod-vlada-chysta-zmenu
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