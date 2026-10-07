Kdo porušil pravidla v Love Islandu? Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na domluvený pár

Zorka Hejdová včera oznámila porušení pravidel a diváci řeší, koho se týká. Dnes vyjde pravda najevo. Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na neupřímnou romanci.
Včerejší závěr Love Islandu nechal diváky v napětí. Moderátorka
Zorka Hejdová (36) oznámila, že někdo ze soutěžících porušil pravidla. Kdo a čím, se dozvíme v dnešním díle. Podle zveřejněné upoutávky má moderátorka také důkazy, takže tentokrát nepůjde jen o dohady mezi obyvateli vily.
Do té doby se nabízí několik možných vysvětlení. Má někdo partnera doma?
Zatajil před vstupem do soutěže důležitou informaci? Nebo některá dvojice předstírá city, aby se dostala co nejdál? Pozornost se vrací k tajemstvím, která už během letošní řady vyplula na povrch. Cynthia tvrdí, že minulost uzavřela
Mezi možnými kandidáty, kteří by mohli mít tajemství, je Cynthia. U ní se řešil románek těsně před Love Islandem. Jakubovi ale vysvětlovala, že tato známost skončila a žádný pokračující vztah za ní doma nečeká. Společně patří k letošním favoritům a očekává se, že právě tato dvojice by nakonec mohla být také ve finále.
Rozhodující však bude, zda dnešní odhalení naváže na některé z už otevřených témat, nebo přinese informaci, o které dosud nikdo nevěděl.
O lásce Cynthie a Jakuba nikdo nepochybuje (foto: se souhlasem TV Nova / Love Island) Naty a osobní dárek pro expřítele
Pozornost přitahuje také půvabná influencerka Naty. Před odletem totiž nechala bývalému partnerovi diář se společnými fotografiemi, do kterého si měl zapisovat své pocity. Takový dárek je známkou toho, že loučení nebylo úplně jednoduché a dvojice k sobě měla do poslední chvíle blízko. Ani Naty by ale podle svých slov doma neměla mít muže, který by na její návrat čekal.
Její chování ve vile navíc některé ostatní soutěžící přesvědčilo, že city k Matúšovi myslí vážně. Když se z Casa Amor vrátil s Emily, Naty plakala. Právě její reakci část obyvatel vily považovala za důkaz, že svůj zájem nehraje.
Bude Matúš tím, který ve vile porušil pravidla? (foto: se souhlasem TV Nova / Love Island) Matúšovi část diváků nevěří
U Matúše jsou pochybnosti jiné.
Část diváků ho považuje za hráče a o upřímnosti jeho vztahu s Naty pochybovala také Diana. Zorka přitom už dříve připomněla, že domluvená partnerství v Love Islandu nemají své místo a jde o závažné porušení pravidel.
Právě proto se nabízí i možnost, že se včerejší oznámení týká předem připravené dohody nebo předstíraného vztahu. V podcastu Pítra a Gábi
Double Date totiž už před několika týdny promluvila Kiki Vargová, která se Love Islandu účastnila loni. Podle ní Matúš před odjezdem do vily vyzvídal u známých se zkušenostmi z reality show, jak to tam funguje. Zajímal se o taktiky i o místa, kam kamery nevidí. Vyptával se také na její tehdejší vztah s Dušanem Kajabou a na to, zda se během show na něčem předem domluvili. Přestože se totiž dali dohromady až později, získali si přízeň diváků a dostali se až do finále. Že by právě podobnou dohodu přišla Zorka k ohništi řešit? Samotné vyptávání ale ještě neznamená, že Matúš ve vile city k Naty jen předstírá. Zmiňují se také Viki a Honza
Ve výčtu možných kandidátů nechybějí ani Viki a Honza. U obou se probíraly známosti krátce před vstupem do vily. Ani u jednoho ale zatím zveřejněné informace nepotvrdily, že by porušil pravidla.
Jejich vztah mezitím prošel zkouškou v Casa Amor a Honza se vrátil k Viki. Pokud by se dnešní odhalení týkalo některého z nich, zasáhlo by dvojici, která je rovněž horkým kandidátem na finále.
Dnešní díl ukáže, kdo pravidla porušil, co se stalo a jaké to bude mít následky. Cynthia, Naty, Matúš, Viki i Honza jsou do té doby pouze zmiňovanými možnostmi. Rozuzlení může ukázat na někoho úplně jiného.
Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram, podcast Double Date