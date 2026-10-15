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Kdo poruší tohle pravidlo, tomu můžou od 1. listopadu zakázat jízdu autem. 28 % Čechů o tom vůbec neví

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Mrazivé listopadové ráno, na silnici první námraza a u krajnice stojí policejní […]
Kdo poruší tohle pravidlo, tomu můžou od 1. listopadu zakázat jízdu autem. 28 % Čechů o tom vůbec neví

Kdo poruší tohle pravidlo, tomu můžou od 1. listopadu zakázat jízdu autem. 28 % Čechů o tom vůbec neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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