Kdo pere jen na nízkou teplotu a nikdy nedá vyvářku, ten si v pračce pěstuje bakterie a vodní kámen. Stačí jedno pravidlo

Studené praní se v posledních letech stalo skoro domácím reflexem. Trička po jednom nošení, košile z kanceláře, sportovní mikina, která jen nasála trochu potu: všechno putuje do bubnu na dvacet stupňů. Šetří se elektřina, barvy vydrží déle a vlákna se tolik netrápí. Dohledali jsme ale i druhou stranu. Chladná voda hůř rozpouští mastnotu a zbytky pracích prostředků, které se pak usazují v těsnění, zásobníku i v útrobách stroje. Řešení zvládne každý: dvacet stupňů jen na lehce zašpiněné prádlo, jednou měsíčně prázdná pračka na horký samočisticí program a po každém praní pootevřená dvířka, aby vnitřek vyschl. Proč právě tahle trojice funguje a kolik vás ve skutečnosti stojí, ukazují čísla.
Program 20 °C v pračce: na jaké prádlo opravdu stačí
Dvacetistupňový režim vymysleli úředníci v Bruselu, nikoli marketéři. Podle
Evropské komise musí nové pračky v EU nabízet program „20 °C“ pro lehce zašpiněnou bavlnu a vedle něj „eco 40-60“ pro běžně znečištěné prádlo. Už samotné zařazení napovídá, kam tento režim patří: k věcem, které spíš potřebují osvěžit než vydrhnout.
Pro většinu domácího prádla postačí o kousek vyšší teplota. Docentka Olga Maťátková z VŠCHT Praha v odpovědi pro projekt
Zeptej se vědce uvádí, že s běžným pracím prostředkem stačí na běžně znečištěné oblečení 30 °C. Odborníci z VŠCHT zároveň připomínají, že nižší teploty prodlužují životnost textilií a snižují spotřebu energie.
Jinak je tomu u prádla, kde rozhoduje hygiena. Ručníky, utěrky, povlečení po nemoci nebo kusy, které už zatuchly, si podle Maťátkové žádají víc než 60 °C, ideálně v kombinaci s dezinfekčním přípravkem. Rozhodující slovo má štítek. Číslo ve vaničce podle mezinárodní asociace GINETEX udává maximální teplotu, kterou látka snese. Nižší teplota prádlu neublíží, vyšší ho může zničit. Devadesát pět stupňů je vyhrazeno bavlně a lnu, které snesou vyvaření.
Studené praní a bakterie v pračce: kde se usazují zbytky a zápach
Při chladném cyklu se prací prostředek nerozpustí úplně a mastnota z kůže či kosmetiky z látek zcela nevyplave. Směs reziduí, textilních vláken a vlhkosti se pak drží tam, kam voda při praní dosáhne jen částečně: v záhybech gumového těsnění, v zásobníku na prášek a v odtokovém filtru. Výrobce LG proto u svého programu Tub Clean výslovně píše, že slouží k odstranění nahromaděného pracího prostředku a dalších usazenin.
Do toho vstupují mikroorganismy. Studie publikovaná v odborném časopise Frontiers in Microbiology popsala, že nižší teploty v domácích pračkách umožňují bakteriím přežít a přenášet se z jednoho prádla na druhé. VŠCHT doplňuje, že pravidelné čištění a dezinfekce stroje omezují jejich množení přímo v pračce.
Pro zdravou domácnost to obvykle neznamená akutní zdravotní hrozbu. Projevuje se to spíš nepříjemně: čerstvě vyprané tričko páchne, ručník po pár dnech zatuchne. Bakterie podle projektu Zeptej se vědce přečkají praní na textilu a zápach se ozve v okamžiku, kdy látka znovu zvlhne.
Varovné signály se dají snadno vypozorovat:
zatuchlý pach z bubnu po otevření dvířek, šedé či slizké povlaky v gumovém těsnění, usazeniny a plíseň v zásobníku na prací prostředky, prádlo, které voní hůř, než když šlo do pračky, pomalejší odtok vody a zanesený filtr.
Český kontext přidává ještě jednu proměnnou: tvrdou vodu. ČSÚ upozorňuje, že vyšší koncentrace vápníku a hořčíku může poškozovat domácí spotřebiče nebo zhoršovat jejich funkci tvorbou vodního kamene. Kde z kohoutku teče tvrdší voda, vyplatí se pravidelné odvápnění a pečlivé dávkování pracího prostředku dvojnásob.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Mít doma trochu mastku se vyplatí, z koupelny ho ani neodnášejte Kolik ušetří praní na 20 °C a kolik z toho spolkne vyvářka
Britská spotřebitelská organizace Which? naměřila, že přechod ze 40 na 30 °C ušetří 38 % energie a sestup na 20 °C až 62 %. Zkusili jsme to převést na koruny. Jako vzorek posloužila konkrétní pračka Bosch, jejíž tabulka spotřeby uvádí u bavlny na 40 °C zhruba 0,64 kWh a u devadesátistupňového cyklu přibližně 2,10 kWh. Cenu elektřiny jsme dosadili podle dat Eurostatu: typická česká domácnost platila v 1. pololetí 2026 průměrně 7,01 Kč za kWh.
Cyklus Spotřeba (orientačně) Cena za jedno praní Bavlna 40 °C 0,64 kWh cca 4,50 Kč Program 20 °C (o 62 % méně) 0,24 kWh cca 1,70 Kč Horký čisticí cyklus 90 °C 2,10 kWh cca 15 Kč
Jedno praní na dvacet stupňů tak ve srovnání se čtyřiceti ušetří necelé tři koruny. Domácnost, která takto vypere dvanáct dávek měsíčně, uspoří kolem 34 Kč. Měsíční vyvářka naprázdno z toho ukrojí asi patnáct. Více než polovina úspory zůstává v peněžence a pračka k tomu dostane pravidelnou očistu.
Čísla se pochopitelně liší podle modelu, náplně i tarifu. Poměr ale vychází podobně: jeden horký cyklus měsíčně výhodnost studeného praní nesmaže, jen ji pojistí.
Jedno pravidlo údržby pračky: horký cyklus, suchý buben, čisté těsnění
Výrobci se v detailech rozcházejí, v jádru se ale shodují. LG radí spouštět Tub Clean jednou měsíčně a při té příležitosti vyčistit filtr, zásobník, přívodní sítka i těsnění. Samsung u funkce Eco Drum Clean nastavil připomínku po 40 praních. Český magazín ProŽeny doporučuje jednou za měsíc zapnout prázdnou pračku na vysokou teplotu s octem, kyselinou citronovou nebo speciálním čističem. Kdo má na displeji vlastní upozornění, ať se řídí jím. Ostatním poslouží jednoduchý měsíční rytmus.
Celé pravidlo se vejde do tří kroků:
Po každém praní: nechat dvířka i zásobník pootevřené, vylít zbylou vodu z přihrádky na prášek a otřít gumové těsnění dosucha. Jednou měsíčně: spustit prázdný buben na samočisticí program nebo nejteplejší bavlnu, podle návodu s čističem určeným pro pračky. Při téže příležitosti: vymýt zásobník, vyčistit odtokový filtr a projít záhyby těsnění, kam horká voda nedosáhne.
Každý krok cílí jinam. Teplota rozpustí mastnotu a oslabí mikroby, chemie se postará o usazeniny a ruce odstraní mechanické nánosy, se kterými si žádný program neporadí. Dohromady tvoří ochranu, kterou žádná z těchto součástí sama nezajistí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková