Kdo peče kuře na plechu, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jinou věc a kůže je křupavá po celém povrchu

Na prsou zlatavá kůrka, která praská pod nožem, a na hřbetě bledá kůže připečená k plechu. Takové zklamání zažil u nedělního oběda skoro každý, kdo kdy vytahoval pečené kuře z trouby. Profesionální kuchaři tenhle problém řeší jednoduchou pomůckou, kterou má většina domácností k dispozici přímo v troubě.
Proč spodek kuřete zůstává gumový
Kůže zezlátne a bude křupavá jen tehdy, když se z jejího povrchu odpaří vlhkost a dál na ni působí suché horko trouby. Kuře položené přímo na plech ale během pečení pouští šťávu a rozpouští se z něj tuk. Obojí steče dolů a pod hřbetem se vytvoří mělká louže.
Spodní část ptáka se v ní pak dusí v páře. Proto bývá kuře shora krásně opečené, zatímco kůže na zádech a pod stehny zůstane světlá, měkká a mastná. Za bledým spodkem tak stojí hlavně místo, kde kuře během pečení leží.
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Trik, kterým se profesionální kuchyně tomuhle problému vyhýbají, spočívá v tom, že kuře leží na roštu. Pod tělem tak zůstane volný prostor, kterým může proudit horký vzduch. Odkapávající šťáva skončí o kus níž, kůže dostane zlatavou barvu i na zádech a teplo prostoupí maso stejnoměrněji.
Rozdíl mezi pečením na plechu a na roštu přehledně shrnuje tabulka:
Kuře přímo na plechu Kuře na roštu Šťáva a tuk stečou dolů a pod hřbetem vytvoří mělkou louži odkapávající šťáva skončí o kus níž Spodní část kuřete dusí se v páře pod tělem může proudit horký vzduch Kůže na hřbetě světlá, měkká a mastná opečená dozlatova Přečtěte si také: Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč
Na roštu stojí i postup americké testovací kuchyně America’s Test Kitchen, jehož cílem bylo kuře s co nejkřupavější kůží. Kuře tam leží na mřížce ve tvaru písmene V, která je usazená v pekáči, takže se dna vůbec nedotkne. Před pečením ho kuchaři nechávají prosychat v lednici, opět na mřížce. Na úplný závěr pak troubu na pár minut rozpálí na velmi vysokou teplotu, aby byla kůže ještě křupavější.
Jamie Oliver věší stehna do trouby
Britský kuchař Jamie Oliver dotáhl stejnou myšlenku ještě dál. Marinovaná kuřecí stehna zavěsí za kloub mezi dráty mřížky, takže v troubě volně visí a horko se k nim dostane odevšad. Pod mřížku zasune plech s bramborami. Uspořádání je tedy stejné jako u celého kuřete na roštu: maso nahoře a nádoba na tuk pod ním.
Tuk, který z kůže při pečení odkapává, brambory obalí, takže zezlátnou a nasáknou kuřecí chutí. Výsledek připomíná kuře z otočného rožně, i když doma žádný rožeň nemáte. Trik má jediné omezení: hodí se pouze pro kousky s kostí a kloubem, za který se dají zavěsit.
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Na zvednutí kuřete stačí vybavení, které v kuchyni nejspíš už máte. Nejjednodušší je posadit ho přímo na drátěnou mřížku z trouby a o patro níž zasunout hluboký plech, do kterého bude kapat šťáva. Kdo peče raději v pekáči, může si rošt vyrobit z alobalu. Stačí z něj stočit několik pevných válečků, položit je na dno a kuře usadit na ně.
Podobně funguje i stojan na drůbež, na který se kuře posadí svisle. Kůže pak bude křupavá po celém povrchu, protože pták nikde neleží. Ať zvolíte kteroukoli z těchto možností, platí stejné pravidlo: mezi kuřetem a vytékající šťávou musí zůstat mezera.
Bez suché kůže to nepůjde
Rošt udělá hodně práce, kůže ale musí jít do trouby co nejsušší. Před pečením z kuřete kuchyňskými ubrousky vysajte všechnu vodu, a to i z dutiny uvnitř. Kdo plánuje dopředu, může kuře osolit už večer před pečením a nechat ho do druhého dne v lednici bez přikrytí. Kůže mezitím vyschne a sůl stihne proniknout hlouběji do masa. Když ho do lednice položíte rovnou na mřížku nad plechem s okrajem, vyschne i zespodu.
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý Kůže kuřete bude v troubě křupavá jen tehdy, když před pečením důkladně vyschne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jestli je kuře hotové, nejspolehlivěji ukáže teploměr zapíchnutý do nejsilnějšího místa stehna. Měl by ukazovat aspoň 74 °C a stejnou teplotu by mělo mít i nejsilnější místo prsou.
Zdroje: https://tastingtable.com/1344553/simple-trick-crispier-roasted-chicken-rack, https://www.americastestkitchen.com/articles/7572-how-to-get-crispy-skin-on-whole-chicken, https://www.tastingtable.com/1719454/jamie-oliver-oven-rack-hanging-roast-chicken, https://www.skrblik.cz/blog/8-rad-jak-upect-kure-jako-sefkuchar/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-kure/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/chicken-farm-table, https://forbes.cz/kure-podle-kellera-genialni-recept-na-ktery-potrebujete-jen-sul-pepr-a-hodinu-casu/