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Kdo peče kuře na plechu, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jinou věc a kůže je křupavá po celém povrchu

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Dennívýzva
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Na prsou zlatavá kůrka, která praská pod nožem, a na hřbetě bledá kůže připečená k plechu. Takové zklamání zažil u nedělního oběda skoro každý, kdo kdy vytahoval pečené kuře z...
Kdo peče kuře na plechu, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jinou věc a kůže je křupavá po celém povrchu

Kdo peče kuře na plechu, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jinou věc a kůže je křupavá po celém povrchu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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