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Kdo odpleveluje záhon ve špatnou chvíli, pomáhá plevelu víc než sobě. Načasování rozhoduje o tom, jestli se vrátí za dny nebo za měsíce

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Stejná hodina na záhoně může plevel na týdny zbrzdit, nebo mu otevřít další vlnu klíčení. Rozhoduje vlhkost půdy, hloubka zásahu a to, zda plevel už kvete.
Kdo odpleveluje záhon ve špatnou chvíli, pomáhá plevelu víc než sobě. Načasování rozhoduje o tom, jestli se vrátí za dny nebo za měsíce

Kdo odpleveluje záhon ve špatnou chvíli, pomáhá plevelu víc než sobě. Načasování rozhoduje o tom, jestli se vrátí za dny nebo za měsíce

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:00

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