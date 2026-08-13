Kdo nepoužívá spodní dvířka pračky, zadělává si na potíže, které mohou postihnout naprosto každou domácnost

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Kdo nepoužívá spodní dvířka pračky, zadělává si na potíže, které mohou postihnout naprosto každou domácnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Aby pračka fungovala co nejdéle, je třeba ji pravidelně čistit a provádět na ní další udržovací práce. Zanedbání by totiž mohlo mít fatální následky.
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Zdroj: Fotografie: J. / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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- Palička na maso je základním nástrojem prakticky v každé kuchyni. Její druhou stranu ale skoro nikdo nevyužívá
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