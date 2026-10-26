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Kdo nemá balkon ani zahradu, může pěstovat na stěně. Vertikální záhon zvládne postavit každý za jedno odpoledne

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Stačí světlá jižní nebo západní stěna a filcové kapsy za pár stovek. Bazalka, máta i rukola pak rostou kousek od linky, i když byt nemá ani píď balkonu.
Kdo nemá balkon ani zahradu, může pěstovat na stěně. Vertikální záhon zvládne postavit každý za jedno odpoledne

Kdo nemá balkon ani zahradu, může pěstovat na stěně. Vertikální záhon zvládne postavit každý za jedno odpoledne

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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