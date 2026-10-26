Kdo nemá balkon ani zahradu, může pěstovat na stěně. Vertikální záhon zvládne postavit každý za jedno odpoledne

Sobotní odpoledne, vrtačka v jedné ruce, pytel bylinkového substrátu v druhé. O tři hodiny později visí vedle kuchyňského okna tři řady zelených kapes a v nich bazalka, pažitka, tymián a mladý špenát. Takhle vypadá nejrychlejší cesta k vlastní stěnové zahrádce v roce 2026. Polský magazín WP Dom s ní počítá výslovně pro obyvatele sídlišť, kteří balkon nemají, nebo mají jen miniaturní. Spočítali jsme, kolik taková stavba stojí v českých obchodech, porovnali nejběžnější varianty a prošli zahradnické příručky univerzit i britské Královské zahradnické společnosti. Výsledek? Záhon na zdi dokáže zásobovat kuchyň čerstvými lístky, pokud mu dopřejete světlo, suchou zeď a trochu pozornosti.
Vertikální záhon v bytě stojí a padá se světlem
Konstrukci seženete za pár minut, slunce ale nekoupíte. WP Dom doporučuje stěnu, na kterou dopadá co nejvíc denního světla, ideálně s jižní nebo západní orientací. Severní zdi naopak označuje za problematické. Stejný požadavek formuluje i University of Maryland Extension: bylinky v interiéru potřebují jižní či západní okno a alespoň pět hodin slunce denně. V zimě radí přisvětlovat pěstební lampou 14 až 16 hodin denně.
Pro české panelákové i činžovní byty z toho plyne jednoduché pravidlo. Okno do slunné ulice nebo na jihozápad je výhra. Okno do stinného dvora znamená počítat s LED světlem, jinak se bazalka vytáhne do bledých stonků a rukola zchřadne. Nenáročné pokojovky by v šeru přežily, užitkové bylinky už sotva.
Vertikální záhon přitom nemusí zabírat celou stěnu. Může mít rozměr obrazu, podobu police z palety, řady zavěšených PET lahví, filcových kapes nebo hotového panelu se zabudovanou závlahou. Čím menší plocha, tím snáz ji u okna umístíte tak, aby na ni světlo skutečně dosáhlo.
Filc, paleta, nebo PET lahve? Ceny a pracnost v roce 2026
Pro začátečníka vychází nejlépe lehký filcový modul. Tříkapsová závěsná zahrádka z e-shopu Zenpela stojí 205 Kč, měří zhruba 60 × 22 cm a každá kapsa má asi 18 × 18 cm. Pověsíte ji na dva háčky, naplníte substrátem a osázíte. Žádné řezání, broušení ani sešívání. Tady má odpolední projekt plně reálné obrysy, a to včetně výsadby.
Paleta láká výraznějším zahradním dojmem. Žádá si však broušení, vložení prken jako dna jednotlivých pater, výstelku z juty, sponkovačku, nůž, háky či řetězy a důkladné jištění. Kdo chce mít odpoledne hotovo, zvolí základní sestavení a nátěr i zkušební zálivku si nechá na neděli.
Varianta Orientační cena Hmotnost Náročnost Riziko vlhkosti Filcové kapsy (2 moduly, 6 rostlin) zhruba 650 Kč nízká minimální střední, filc propouští vodu Paleta z bazaru (10 až 12 rostlin) vyšší stovky až nízké tisíce Kč vysoká střední až vyšší střední, nutná deska za konstrukcí PET lahve z odpadu prakticky jen substrát a sazenice nízká nízká vyšší, horší záchyt vody Kapková sada Gardena pro 15 rostlin okolo 1 040 Kč bez konstrukce neuvádíme střední nízké při správném nastavení
Rozpočet doplňují drobnosti. Bylinkový substrát FloraSelf Nature stojí v Hornbachu 95 Kč za 10 litrů. Jutovina vyjde v Hobby Plus na 68 Kč za běžný metr při šíři 105 cm. Sazenice v menším zahradnictví, jako je Zahradnictví Kuchaříková, startují na 20 Kč za bazalku, mátu a tymián pořídíte za 25 Kč a rozmarýn za 35 Kč. Ceny v hobby marketech i v zahradnictvích se ovšem mění podle sezony a lokality.
Ceny bazarových palet na Bazoši se pohybují mezi 45 a 300 Kč podle typu a stavu. U jedlých rostlin vybírejte čistý, suchý kus bez zápachu, skvrn a známek chemického ošetření. Jakmile máte pochybnosti, sáhněte raději po novém dřevě.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bazalka, rukola, mangold: co na stěně skutečně sklidíte
Do kapes a mělkých truhlíků patří rostliny s menším kořenovým balem. Z bylinek WP Dom jmenuje bazalku, tymián, oregano, koriandr, rozmarýn, meduňku, mátu, majoránku a petržel. Z listové zeleniny pažitku, kadeřávek, mangold, špenát, čekanku, rukolu a řapíkatý celer. Rajčata a papriky nechte na zahradě, ve stěnovém záhonu jim chybí prostor i živiny.
Při sestavování osádky se vyplatí párovat podobné nároky. Bazalka, petržel, pažitka a listová zelenina snesou rovnoměrně vlhčí substrát. Tymián, oregano, rozmarýn a šalvěj chtějí propustnější směs a mezi zálivkami proschnout. Máta se rozrůstá jako dobyvatel, proto si zaslouží vlastní kapsu.
Úroda přichází překvapivě brzy. Podle
RHS se dá z rukoly, mladého špenátu, mangoldu nebo kadeřávku poprvé ustřihnout v létě už po čtyřech týdnech, v chladnějším období zhruba po osmi. Metoda opakovaného seřezávání dovoluje sklízet z jedné rostliny vícekrát. University of Maryland uvádí u malého salátového boxu 85 až 170 gramů listů na jedno seříznutí a dvě seříznutí v osmitýdenním cyklu.
Podle nás má stěnový záhon největší smysl jako kuchyňská spižírna čerstvých lístků. Hrst bazalky do omáčky, pažitka na chleba s máslem, miska mladého špenátu k obědu. Přesně v tomhle měřítku nabízí nejvíc radosti za nejmenší námahu.
Vlhká zeď, smutnice a nájemní smlouva: jak se vyhnout nepříjemnostem
Filc dýchá, a proto propouští vodu i směrem ke zdi. WP Dom radí vložit za konstrukci izolační PVC desku. Pod celou šířku záhonu se hodí odkapová lišta nebo dlouhá miska, kterou ocení hlavně parkety. Jutová výstelka v paletě drží substrát, ovšem při trvalé vlhkosti se rozkládá a jako vodotěsná bariéra neposlouží.
Zálivku neřiďte kalendářem.
University of Maryland Extension doporučuje sáhnout prstem do substrátu a zalévat až po kontrole. V létě a u malých kapes to znamená prakticky denní kontrolu. Konvička s úzkým hrdlem míří k substrátu a listy zůstávají suché. První zalití si vyzkoušejte ještě nad vanou nebo na balkoně u sousedů, ať víte, kudy přebytek steče.
Přelévání láká smutnice, drobné černé mušky, které se množí ve stále mokré zemině. Zahradníci z University of California radí nechat povrch substrátu mezi zálivkami oschnout, odstraňovat stojící vodu a rozvěsit žluté lepové destičky. Při silnějším napadení pomůže biologická zálivka s bakterií Bti nebo hlísticemi. Proti plísním chrání řidší výsadba, pravidelné odstraňování odumřelých listů a větrání.
Nájemníci by měli myslet ještě na jednu věc.
Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná, že bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět úpravy ani jiné změny bytu, a to ani na vlastní náklady. Při porušení hrozí povinnost změny odstranit a uhradit škodu. U vrtání do zdi nebo těžké palety se vyplatí písemný souhlas. Jednodušší cestou zůstává volně stojící regál či paleta opřená o podlahu s ochrannou deskou za zády.
Kdo často odjíždí, může k vlastní konstrukci připojit kapkovou závlahu. Balkonová sada stojí okolo 1 040 Kč. Profesionální panely s integrovaným zavlažováním péči ještě zjednoduší, montáž ale vyjde citelně dráž.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková