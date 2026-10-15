Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Podzimní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

Říjen na zahradě, rybíz shodil listy a poprvé od jara je vidět jeho kostra. Uprostřed trčí několik tlustých, skoro černých kmínků se šedozeleným povlakem lišejníku. Kolem nich se tlačí světlé pruty, které letos vyrazily od země. Právě tady se rozhoduje o příští sklizni. Tmavé staré kmeny keř živí, ale hrozny na nich visí řídce. Mladé pruty mají ten nejcennější potenciál, jenže ve stínu přestárlého dřeva nemají kde rozvinout plnou sílu. Stačí deset minut a dobré nůžky: nejstarší větve vyříznout až u země, u černého rybízu klidně třetinu všech kmenů, u červeného a bílého šetřit dvou- až tříleté dřevo. Zbytek je otázkou toho, jak poznat, která větev patří do které kategorie. Pomůžeme vám s tím.
Staré větve rybízu: zdravě vypadají, plodí ale minimálně
Rybíz funguje jako stálá obnova. Každý rok vyhání z báze nové výhony a ty během několika sezon postupně přebírají plodnost po svých předchůdcích. Hrozny se přitom váží na konkrétní stáří dřeva. Podle doporučení
Purdue Extension vznikají nejlepší plody na krátkých plodonosných výhoncích dvou- až tříletých větví, kdežto čtyřleté a starší výhony nesou plodů velmi málo.
Větev tedy může být živá, olistěná a bez známek choroby, a přesto už jen zabírá místo. Dřevnatí, zahušťuje korunu a stíní mladším prutům. Ty pak rostou slabší, hůř vyzrávají a nasazují méně květních pupenů. Keř, který roky jen zkracujete na koncích, se tak plíživě mění v houštinu, kde většina energie míří do udržování starého dřeva.
Ještě rychleji tenhle cyklus běží u černého rybízu. Plodí především na silných přírůstcích z předchozího roku, takže jeho větve ztrácejí hodnotu dřív. Kdo nechá stárnout černý rybíz stejně dlouho jako červený, přichází o úrodu nejrychleji.
Tmavá kůra a lišejník: podle čeho poznáte větev starší než tři roky
Na pohled to zvládne i začátečník. Stačí porovnat výhony vedle sebe:
Znak Mladý výhon (1 až 2 roky) Přestárlá větev (3 až 4 roky a víc) Barva kůry světlá, hnědavá až šedobéžová tmavá, šedohnědá až černavá Povrch hladký, pružný hrubý, rozpraskaný, dřevnatý Tloušťka tenčí, snadno se ohne silná, nůžky ji jen tak nepřestřihnou Povlaky žádné lišejníky, zelené řasy Obrost čerstvé postranní přírůstky málo mladého obrostu, holé úseky
Britská Královská zahradnická společnost (RHS) u černého rybízu výstižně popisuje, že nejstarší stonky bývají tmavší a tlustší a často vyžadují silnější nůžky nebo rovnou pilku. To je spolehlivé vodítko: pokud musíte sáhnout po pilce, větev svou práci odvedla.
U dospělého keře se dá stáří odhadnout i počítáním rozvětvení. Každé větvení na kmeni zhruba odpovídá jedné sezoně. Kmen, který se větví potřetí a počtvrté, je kandidát na odstranění.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Černý, červený a bílý rybíz: každá barva potřebuje jiný řez
Tady se skrývá nejčastější chyba. Barva bobulí určuje, jak razantně smíte řezat.
Černý rybíz chce rychlou obměnu. Podle českého odborného webu Zahradaweb na něm mají zůstat nejvýše tříleté větve. RHS doporučuje každoročně vyříznout až třetinu nejstarších stonků u báze a udržovat otevřenou stavbu zhruba z 6 až 10 vzpřímených kmenů. Oregon State University počítá s 10 až 12 výhony, z nichž asi polovina má být jednoletých. Český zahrádkářský svaz radí se zmlazovacím řezem začít od třetího roku plodnosti.
Červený a bílý rybíz snesou starší základ. Tvoří květní pupeny na bázi loňských přírůstků i na krátkých plodonosných ostnech staršího dřeva, takže dvou- až tříleté větve jsou pro sklizeň zásadní. Ideální keř má 9 až 12 hlavních výhonů, zhruba rovnoměrně rozdělených na jednoleté, dvouleté a tříleté. Odchází až dřevo čtyřleté a starší.
Jednoduchá pomůcka do zahradní boudy:
černý rybíz omlazovat dřív a víc, červený a bílý chránit v nejlepších letech. Kdo by červený keř ořezal stejně zostra jako černý, připravil by ho o nejcennější plodonosné patro.
Platí to i pro odrůdy běžné na českých zahradách. Liší se vzrůstem, odolností i termínem zrání, princip stáří plodného dřeva však zůstává stejný. Metodika VŠUO Holovousy navíc potvrzuje, že červený a bílý rybíz se u nás dá úspěšně pěstovat ve všech oblastech včetně vyšších poloh.
Desetiminutový řez rybízu: postup krok za krokem
Ideální okno nastává po sklizni a opadu listů, než přijdou silnější trvalé mrazy. V nížinách to vychází zpravidla na říjen až listopad, v podhůří a na horách raději o pár týdnů dřív. Kdo to letos nestihne, může zásah odložit na únor nebo časné jaro před rašením.
Jak postupovat u jednoho dospělého keře:
Sanitární kolo (2 minuty). Pryč jde všechno suché, polámané, nemocné nebo duté. U takových větví nemusíte váhat. Nízko a dovnitř (2 minuty). Odstraňte výhony, které leží u země, i ty, které míří do středu keře nebo se kříží s jinými a odírají si kůru. Nejstarší kmeny (4 minuty). Vyhledejte nejtmavší a nejtlustší větve a vyřízněte je co nejníž u báze. Žádné pahýly, které by jen svedly keř k tvorbě slabých výhonků. U černého rybízu klidně až třetinu všech kmenů, u červeného a bílého jen dřevo čtyřleté a starší. Kontrola počtu (2 minuty). Spočítejte, co zbylo. Černý rybíz zhruba 6 až 12 kmenů s převahou mladých, červený a bílý 9 až 12 vyvážených výhonů. Přebytečné slabé letošní pruty od země proberte, ponechte ty nejsilnější.
Výsledek by měl vypadat jako otevřená váza. Do středu proniká světlo, korunou proudí vzduch, listy po dešti rychleji osychají a houbové choroby mají horší podmínky. U zanedbaného keře, který roky nikdo neprobral, je efekt nejvýraznější. Řez obnoví přísun mladého plodného dřeva a během jedné až dvou sezon se to projeví na hroznech.
Síran draselný a odstřižky: co udělat hned po řezu
Prořezaný keř ocení draslík, který podporuje vyzrávání dřeva i kvalitu plodů. Časopis
Zahrádkář doporučuje draselná hnojiva v síranové formě zapravovat na podzim nebo brzy na jaře. Dávky pro drobné ovoce: 140 gramů na 10 m² u keřů na počátku plodnosti a 280 gramů na 10 m² v plné plodnosti.
Přepočteno na běžnou zahradu to dělá 14 až 28 gramů na metr čtvereční plochy pod keřem. Dospělý rybíz zabírá kolem jednoho až jednoho a půl metru čtverečního, takže potřebuje zhruba 20 až 40 gramů. Orientačně jde o jednu až dvě vrchovaté polévkové lžíce granulí. Síranová forma je pro rybíz vhodná také proto, že je citlivý na chlor.
Hnojivo rozhoďte po obvodu koruny, kam sahají aktivní kořeny, a jen mělce zapravte motyčkou. Rybíz koření mělko, hluboké rytí by mu ublížilo. Pak zalijte a ideálně přidejte vrstvu mulče nebo kompostu. S dusíkem na podzim šetřete. Podle Zahradawebu jeho nadbytek snižuje v bobulích obsah vitaminu C, cukrů a pektinů a plody pak bývají měkké.
S odstřiženými větvemi zacházejte podle jejich stavu. Zdravé mladé pruty se hodí jako řízky k množení. Nemocné, napadené nebo podezřelé dřevo na kompost nepatří. Cornellova univerzita u odumírání výhonů rybízu doporučuje infikované části odstranit a spálit, stejně tak Purdueova univerzita u výhonů napadených škůdci. V praxi je odvezte do bioodpadu, případně spalte tam, kde to místní pravidla povolují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková