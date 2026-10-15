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Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Podzimní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

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Rybíz nejbohatěji plodí na mladém dřevě, přestárlé výhony mu jen ubírají sílu. Jeden rychlý říjnový zásah nůžkami vrátí keři plodný rytmus.
Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Podzimní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Podzimní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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