Kdo naposledy poseká trávník na méně než 5 cm, zaplatí za to na jaře přesíváním celé zahrady. Správná výška je přitom jednoduchá

Vypadá to logicky, nízký porost přece přezimuje úhledněji. Jenže právě tenhle zvyk stojí za tím, že na jaře místo zeleného koberce čeká žlutavá, prořídlá plocha plná holých míst. Univerzity zabývající se péčí o trávníky opakovaně řadí příliš nízkou podzimní seč mezi nejčastější chyby domácích zahradníků. A důsledky bývají plošné: oslabený porost se neprořídne jen v jednom rohu, ale po celé ploše, kde sekačka projela se stejným nastavením.
Proč každý milimetr listové plochy před zimou rozhoduje o jarním startu
Mechanismus poškození je překvapivě přímočarý. Travní stéblo funguje jako solární panel, čím větší plocha listu, tím víc energie rostlina vyrobí fotosyntézou. Podzim představuje pro chladnomilné trávy, které tvoří základ českých zahradních směsí, klíčové období: růst nadzemní části zpomaluje, ale kořeny ještě aktivně pracují a rostlina intenzivně ukládá zásobní sacharidy do korun i kořenového systému. Právě tyto zásoby rozhodují o zimní odolnosti a o tom, jak rychle trávník na jaře vyrazí.
Když sekačka srazí stébla pod kritickou hranici, dojde k řetězové reakci. Zmenšená listová plocha nestíhá vyrobit dost energie. Rostlina začne čerpat zásoby, které měla uložit na zimu. Kořenový růst se zpomalí, podle University of California IPM každé seříznutí přesahující třetinu výšky listu dočasně zabrzdí prodlužování kořenů. A oslabená tráva vstupuje do zimy s menší rezervou, mělčím kořenovým systémem a vyšší náchylností k mrazu, plísním i zarůstání plevelem.
Hranice 5 cm: komu stačí a kdo potřebuje přidat centimetr navrch
Pět centimetrů funguje jako snadno zapamatovatelný bezpečnostní práh pro běžný domácí trávník, pod tuto mez už prostě nechoďte. Odborné zdroje ovšem zpřesňují, že optimum závisí na druhu trávy a podmínkách stanoviště.
- Lipnice luční (Kentucky bluegrass): Doporučená výška 6–7,5 cm. Díky oddenkovému růstu dokáže po zimě zaplnit menší mezery sama, ale i tak ji zbytečně nízká seč oslabí.
- Kostřava vysoká (tall fescue): Vyžaduje vedení ještě výš, zhruba 7,5–10 cm. Roste trsnatě, takže po poškození uzavírá holá místa podstatně pomaleji.
- Jemnolisté kostřavy (fine fescue): Ideální do stínu pod ovocnými stromy, kde potřebují co největší listovou plochu pro zachycení zbytků světla. Minimum 5–6 cm, v hlubším stínu raději ještě výš.
- Jílek vytrvalý (perennial ryegrass): Rychle klíčí, ale trsnatý charakter znamená pomalejší regeneraci po plošném oslabení.
Praktický postup na sekačce: přepněte páku nebo otočný volič minimálně o jeden stupeň výš, než na jakém jste sekali v létě. Po prvním průjezdu změřte výšku posečeného pruhu obyčejným pravítkem. Trvá to dvacet sekund a ušetří hodiny jarní práce.
Kdy přesně sekat naposledy: teploty místo kalendáře
Poslední seč sezóny nemá pevné datum. Řídí se okamžikem, kdy tráva přestane růst, a ten závisí na teplotách, nikoliv na stránce v diáři. U chladnomilných trávníků se růst listů zastavuje ve chvíli, kdy denní maxima stabilně klesnou pod 10 °C. Jedno studené ráno s přízemním mrazíkem ještě nic neznamená; rozhoduje trend.
Pro české podmínky to podle dat ČHMÚ znamená orientační okno od druhé poloviny října do první poloviny listopadu v nížinách, v podhorských a mrazových polohách o týden až dva dříve. Říjen 2025 měl celorepublikový průměr 7,9 °C a na řadě stanic se minima propadla pod nulu už během měsíce. Listopad pak přinesl průměr pouhých 2,7 °C a ve druhé polovině často ani denní maxima nepřekročila bod mrazu.
Sledujte lokální předpověď, ne sousedovu zahradu. Kdo bydlí v teplé Polabské nížině, může sekat ještě na přelomu října a listopadu. Kdo hospodaří na Vysočině, možná zavírá sezónu už v první říjnové dekádě.
Co vás čeká na jaře, když podzimní seč pokazíte, a kolik to stojí
Důsledek příliš nízké poslední seče bývá plošný, protože sekačka projede celou zahradu se stejným nastavením. Vznikají rozsáhlé prořídlé plochy, kde lokální záplatování nedává smysl a praktičtější variantou je dosev celé postižené části.
Modelový přepočet pro 100 m²: doporučená dávka dosevového osiva u kostřavy vysoké vychází přibližně na 1,95 kg na 100 m². Při aktuálních českých maloobchodních cenách dosevových směsí, zhruba 140 až 220 Kč za kilogram, zaplatíte jen za osivo asi 270–430 Kč na každých sto metrů čtverečních. K tomu připočtěte hnojivo, případnou vertikutaci nebo aeraci, zálivku a především čas. U zahrady o rozloze 300–500 m² se celkový jarní náklad vyšplhá do tisíců korun a víkendů strávených nad holou hlínou místo na lehátku.
Další podzimní pasti, které trávník oslabí stejně jako nízká seč
Výška stébel představuje nejkritičtější faktor, ale zdaleka ne jediný. Mezi časté chyby patří i seč mokrého nebo ojíněného porostu, která trhá stébla a otevírá cestu houbovým chorobám. Stejně zrádná je souvislá vrstva spadaného listí ponechaná na trávníku přes zimu; podle odborníků z University of Minnesota by po mulčování listí mělo zůstat viditelných alespoň 80–90 % travního porostu, jinak hrozí udušení. Pozdní agresivní vertikutace dokáže porost na dva až tři týdny výrazně poškodit a trávník už nemá čas se zotavit před příchodem mrazů. A hnojení na zmrzlou půdu nebo do dormantního porostu mine účinek, živiny se nevstřebají a spláchne je první déšť.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková