Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kdo namáčí fazole přes noc, dělá zbytečnou práci. Citron ve vodě zkrátí přípravu na zlomek času a ještě sníží nadýmání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři plátky citronu, hodina a půl ve vodě a čtvrthodina pod tlakem. Sušené fazole tak zvládnete uvařit ještě týž den, bez plánování večer předem.
Kdo namáčí fazole přes noc, dělá zbytečnou práci. Citron ve vodě zkrátí přípravu na zlomek času a ještě sníží nadýmání

Kdo namáčí fazole přes noc, dělá zbytečnou práci. Citron ve vodě zkrátí přípravu na zlomek času a ještě sníží nadýmání

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kapradiny přežily dinosaury a přežijí i vaši koupelnu. Osm druhů, které v mokru a stínu rostou jako o závod
Kapradiny přežily dinosaury a přežijí i vaši koupelnu. Osm druhů, které v mokru a stínu rostou jako o závod
Lacinou skořici z obchodu poznáte podle jediného znaku na tyčince. Obsahuje kumarin a při častém užívání poškozuje játra
Lacinou skořici z obchodu poznáte podle jediného znaku na tyčince. Obsahuje kumarin a při častém užívání poškozuje játra

Levnější skořice cassia se u tyčinek prozradí na první pohled. Obsahuje ovšem mnohonásobně víc kumarinu,...

Kdo vanu s oděrkami rovnou vyhazuje, přichází o tisíce zbytečně. Citronová šťáva a tmel za pár korun ji zachrání bez řemeslníka
Kdo vanu s oděrkami rovnou vyhazuje, přichází o tisíce zbytečně. Citronová šťáva a tmel za pár korun ji zachrání bez řemeslníka

Opravná sada na vanu stojí 745 Kč, barva na celou vanu 839 Kč. Výměna se v orientačních kalkulacích šplhá...

Za jednu noc se v domácnosti uvolní až 12 litrů vody. Kdo okna neošetří směsí za pár korun, riskuje plíseň na zdech
Za jednu noc se v domácnosti uvolní až 12 litrů vody. Kdo okna neošetří směsí za pár korun, riskuje plíseň na zdech

Studené sklo, teplý vzduch a utěsněný byt. Tříčlenná domácnost vyprodukuje za den až 12 litrů vody ve...

Německý ovčák u sebe v boudě nechá přespat kočku, ale lupiče k vám nepustí. Klíč je v pravidle výchovy od štěněte
Německý ovčák u sebe v boudě nechá přespat kočku, ale lupiče k vám nepustí. Klíč je v pravidle výchovy od štěněte

Německý ovčák dokáže střežit dům a zároveň sdílet dvůr s kočkou. Standard plemene po něm žádá pevné nervy....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.