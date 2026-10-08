Kdo najde ve sklepě tenhle skleněný džbán po babičce, vyhrál. Sběratelé z Německa za něj platí i 185 000 Kč

Staré sklo po prarodičích často skončí v krabici ve sklepě a většina z něj opravdu velkou cenu nemá. Jeden druh džbánu ale stojí za druhý pohled. Sběratelé v Německu po něm pátrají na burzách a za výjimečný kus tam jeden obchodník chce v přepočtu šestimístnou částku v korunách. Jestli ho máte doma, napoví obyčejná UV svítilna.
Zelený džbán s cenovkou jako z galerie
Na mezinárodním portálu se starožitnostmi 1stDibs nabízí obchodník z německého Rostocku džbán se zátkou z doby biedermeieru. Vznikl v Čechách kolem roku 1840, měří 33 centimetrů a jeho zelenavé opálové sklo je barvené uranem. Tělo má dvanáct plošek, které pokrývají ručně malované zlacené listy a úponky, a zlato zdobí i ucho se zátkou.
Prodávající za něj chce 7 750 eur. Podle kurzu České národní banky z 5. října 2026 to dělá přibližně 189 600 korun. Takový kus patří na samý vrchol trhu, ukazuje ale přesně to, po čem se sběratelé shánějí.
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Němci uranovému sklu obecně říkají Uranglas. Vedle toho se používají i starší jména Annagelb pro žlutý a Annagrün pro zelený odstín, která pocházejí z Riedelových skláren. U nás se ujaly názvy Anenská žluť a Eleonorská zeleň. Obojí vede do Jizerských hor, kde skláři z rodiny Riedelů ve 30. letech 19. století začali barvit sklovinu sloučeninami uranu. Podle muzejních pramenů se uranové sklo v Čechách vyrábělo nejpozději od roku 1834.
Že má tohle sklo v Německu své věrné příznivce, ukázala loni na podzim reportáž deníku Stuttgarter Zeitung z burzy skla v Murrhardtu. Sjeli se tam sběratelé a obchodníci z celé země a podle pořadatele si část z nich vybrala jako svou specialitu právě uranové sklo. Starší sklo tam podle reportáže obecně mívá hodnotu i několika set eur.
Na německých burzách skla patří uranové sklo k oblíbeným specialitám sběratelů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak se uranové sklo dostalo do obyčejných domácností
Po roce 1850 už postup znaly mnohé huti a z Čech putovalo uranové sklo ve velkém do zahraničí. Vyrábělo se zhruba celé století, dokud druhá světová válka neodřízla sklárny od uranu. V Československu se k užitkovému sklu uran vrátil až v 70. letech 20. století, tentokrát jen jako ochuzený. Proto si sběratelé nejvíc cení kusů z doby před válkou.
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Za denního světla má uranové sklo nažloutle zelený odstín. V zatemněné místnosti pod ultrafialovou svítilnou jasně zezelená, jako by svítilo zevnitř. Jistotu vám ale UV test nedá, protože zelenavě fluoreskovat umí i některá skla s manganem a také část levných kopií, které se dnes vozí z Asie.
UV svítilna uranové sklo prozradí zeleným světélkováním, pravost a stáří kusu ale spolehlivě posoudí až znalec. Ilustrační foto. Zdroj: Peter Dyllong / Pexels.
U ručně foukaného kusu pomůže prohlédnout dno. Sklář tam při výrobě odlomil železnou tyč, na které kus držel, a po ní zůstává drsné místo. Pravost a stáří ale spolehlivě posoudí až znalec.
Kolik za nález můžete reálně dostat
Cena se odvíjí hlavně od stáří kusu, náročnosti výroby a toho, jestli je celý. Za sériově lisované drobnosti z továren dostanete obvykle několik set korun, jen výjimečně pár tisíc. Větší předměty včetně džbánů a sady, ze kterých se nic neztratilo, se dostávají do desítek tisíc korun. Statisícové částky se objevují hlavně u skla, které někdo před rokem 1850 ručně vyfoukal a pomaloval, jako je džbán z Rostocku.
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Co máte doma Orientační cena Sériově lisované drobnosti z továren několik set korun, výjimečně pár tisíc Větší předměty včetně džbánů a kompletní sady desítky tisíc korun Ručně foukané a malované sklo z doby před rokem 1850 i statisíce korun
Velkou roli hraje zachovalost a za kus s viditelnou vadou nabídnou sběratelé často jen zlomek ceny bezvadného exempláře. Nález proto nečistěte agresivně ani nelepte. Než ho nabídnete k prodeji, vyplatí se:
zapsat si, odkud kus pochází a jak dlouho je v rodině, porovnat ho s podobnými kusy ve výsledcích aukcí, nechat ho ocenit znalcem nebo aukční síní. Nejlepší místo pro džbán je vitrína Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost
Uranu je ve starém skle zhruba procento hmotnosti a sklovina ho drží v pevné chemické vazbě. Jako dekorace je proto džbán bezpečný. K servírování pití se ale nehodí, protože kyselé tekutiny by ze starého nebo poškozeného skla mohly vyluhovat látky, které do nápoje nepatří.
Zdroje: https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/serviergeschirr-keramik-silber-und-glas/kr%C3%BCge/antiker-b%C3%B6hmischer-uranium-glaskrug-aus-gr%C3%BCnem-opalglas-krug-19-jahrhundert/id-f_41110552, https://allaboutglass.cmog.org/definition/annagelb, https://www.stuttgarter-zeitung.de/lokales/rems-murr-kreis/glasboerse-in-murrhardt-kuriose-glaeser-bei-diesen-seltenen-stuecken-greifen-sammler-zu-79038438.html, https://www.muzeumnachod.cz/uranove-sklo, https://www.epochtimes.cz/2025/05/02/uranove-sklo-jak-se-cesky-vynalez-barveni-skla-uranem-rozsiril-do-sveta/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-ve-spizi-tuhle-starou-sklenenou-dozu-po-babicce-at-ji-nevyhazuje-sberatele-za-ni-plati-i-7-000-kc-770958, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uranove-a-vazelinove-sklo/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/jak-poznat-uranove-sklo/