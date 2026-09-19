Kdo nahradí Ebena a Kostkovou ve StarDance: Podle sázkových kurzů tato jména vedou na plné čáře

Marek Eben a Tereza Kostková letos ve StarDance odmoderují poslední řadu a debata o tom, kdo je nahradí, se rozjela skoro dřív, než stihla doznít tato překvapivá zpráva.
Odchod Marka Ebena a Terezy Kostkové ze StarDance otevřel otázku, kdo po nich převezme moderátorská křesla v dalších ročnících. Česká televize zatím nové tváře neoznámila, kolem možných nástupců už ale vznikají nejrůznější spekulace. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na jména, která se v souvislosti s budoucností oblíbené taneční show objevují nejčastěji. Mezi výrazné kandidáty patří Václav Kopta a Adéla Gondíková, zmiňováni jsou ale také Aleš Háma, Iva Kubelková nebo Libor Bouček.
Ve hře jsou Háma, Bouček i další známé tváře
Sázková společnost Fortuna po oznámení konce Ebena s Kostkovou zveřejnila nabídku kandidátů na jejich možné nástupce. Na jejím čele se objevili právě Václav Kopta a Adéla Gondíková. Mezi další známá jména patří Aleš Háma, Iva Kubelková, Daniela Brzobohatá, Vojtěch Kotek, Libor Bouček nebo Jan Cina.
Podle experta Fortuny Romana Kovaříka, kterého citoval web
Super, by televize při výběru mohla řešit hlavně to, jestli chce zachovat dosavadní podobu pořadu, nebo jeho moderátorskou dvojici posunout směrem k mladšímu publiku. Koptu označil za možného pokračovatele Ebenova stylu, zatímco Gondíková by podle něj mohla přinést více energie a bezprostřednosti.
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Sám Kopta ale spekulace o moderování StarDance příliš vážně nebere. „
Ano? To jste mě upřímně pobavili,“ reagoval podle Blesku a připomněl, že se chce dál věnovat pořadu Peče celá země. Jeho nadhled a zkušenost s televizí z něj dělají jméno, které se v podobných úvahách nabízí celkem přirozeně. Kdo by mohl StarDance moderovat
V redakci In-Lifestyle jsme se zamysleli nad tím, kteří moderátoři by se do StarDance mohli hodit. Zajímavě zní třeba dvojice Aleš Háma a Adéla Gondíková. Oba jsou ostřílení televizní profesionálové, umějí improvizovat a jejich humor by do živého sobotního večera podle nás seděl. Háma navíc už jednou StarDance moderoval, když zaskočil za Terezu Kostkovou, takže prostředí pořadu dobře zná.
Foto: Nextfoto, Václav Kopta na TK k muzikálu Troja
Jan Čenský a Dana Morávková by zase představovali trochu jiný typ moderátorské dvojice. Oba mají dlouholeté zkušenosti s televizí, umějí pracovat s publikem a jejich projev je spíše klidnější a elegantní. Do StarDance by tak mohli přinést určitou noblesu, aniž by se snažili napodobovat styl Marka Ebena a Terezy Kostkové.
Pokud by se Česká televize rozhodla pro výraznější generační změnu, možností by podle nás byli Jan Cina a Daniela Brzobohatá. Cina má ke StarDance blízko jako bývalý vítěz soutěže, Brzobohatá zase patří mezi jména, která se v aktuálních spekulacích objevují. Taková dvojice by už samozřejmě znamenala trochu jiný StarDance. To by ale po letech s Ebenem a Kostkovou nemuselo být vůbec na škodu.
A kdybychom si měli tipnout sami, nebáli bychom se podívat i mimo seznam sázkových kanceláří. Zajímavou dvojici by podle nás mohli vytvořit třeba Aleš Cibulka a Iva Kubelková. Oba mají s televizní moderací dlouholeté zkušenosti a do sobotního večera by mohli přinést klidnější, konverzační styl. Zároveň by jejich společné vystupování nemuselo připomínat Ebenovu a Kostkové dvojici až příliš.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Kdo by mohl nahradit Ebena a Kostkovou ve StarDance: Experti seřadili nejlepší kandidáty. Zmiňují desítky jmen byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.