Kdo na podzim prořeže jabloň nebo hrušeň, může strom oslabit tak, že nepřežije zimu. A to není jediná chyba, které se dopouštíme

Pražské Klementinum zaznamenalo v září 2026 odchylku +1,7 °C oproti normálu a podobně nadprůměrně teplé počasí panovalo v řadě dalších oblastí Česka. Zahrádkáři tak snadno nabývají dojmu, že na podzimní práce zbývá dost času. Jenže data
ČHMÚ ukazují, že v Polabí přichází první slabý přízemní mráz průměrně kolem 20. října, a jednou za tři roky už 13. října. V chladnějších pahorkatinách a podhorských kotlinách se tato hranice posouvá o jeden až dva týdny dříve. Mezi posledním teplým odpolednem a prvním ranním mrazíkem leží často pouhých několik dnů. A právě v tom úzkém okně rozhoduje jediný špatný zvyk o tom, jestli strom na jaře vyraší, nebo uschne. Proč podzimní řez jabloní a hrušní ohrožuje přežití stromu
Představa, že strom potřebuje před zimou „zastřihnout“, vychází z logiky úklidu. Biologie ovocné dřeviny ale funguje opačně. Na podzim probíhá takzvaná aklimace, postupné vyzrávání pletiv, při kterém buňky snižují obsah vody, hromadí cukry a připravují se na mráz. Každý řez tento proces naruší. Podle
Utah State University Extension podzimní zásah „invigoruje“ dřevo v okolí rány, aktivuje buněčné dělení, oddaluje tvorbu ochranných látek a brzdí celkové zrání větve.
Výsledek? Pletiva kolem řezné plochy vstupují do mrazu s výrazně nižší odolností. Při prudkém poklesu teplot dochází k poškození cévních svazků, kde se tvoří vzduchové bubliny blokující transport vody. Strom na jaře sice může narašit, ale zasažené partie rychle zasychají, protože zásobování vodou selhává. U oslabených, přetížených nebo čerstvě vysazených exemplářů hrozí úhyn celé koruny.
Důležitý detail: neexistuje bezpečná hranice typu „jedna větev ještě nevadí“. Riziko plyne ze samotného termínu, kdy nůžky zasáhnou do živého dřeva. Royal Horticultural Society navíc doporučuje v jednom roce neodebírat víc než zhruba pětinu koruny; při překročení tohoto limitu strom reaguje přehnaným obrůstáním vlky, které ho dál vyčerpávají.
Kdy správně řezat jádroviny i peckoviny: přehled termínů
Hlavní tvarovací a zmlazovací řez jabloní a hrušní patří do období dormance, konkrétně po nejchladnější části zimy až do nalévání pupenů, v českých podmínkách obvykle od února do poloviny dubna. Letní zásah u jabloní slouží jen k prosvětlení plodů a provádí se na přelomu července a srpna.
Jabloň a hrušeň: hlavní řez únor až duben, letní korekce červenec až srpen, na podzim výhradně sanitární odstranění suchých, zlomených a nemocných větví. Třešeň: řez po sklizni, obvykle červenec až srpen, kdy rány rychle zacelují a riziko infekce klesá. Broskvoň: jarní řez a po sklizni v létě, vždy za suchého počasí.
Podzim tedy u žádné z běžných ovocných dřevin nepředstavuje vhodný termín pro tvarovací zásah. Povolená výjimka zůstává čistě hygienická: odřezat to, co je suché, napadené chorobou nebo hrozí pádem.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Pět dalších podzimních návyků, které zahradě berou zimní rezervu
Špatně načasovaný řez bývá jen špička ledovce. Skutečnou škodu často způsobí souhra několika zdánlivě nevinných zvyklostí.
Pozdní dusíkaté hnojení stromů a keřů. Dusík podněcuje růst nových výhonů, které do mrazu nestihnou vyzrát. Přihnojovat dřeviny dusíkem po polovině léta znamená prodlužovat vegetaci do období, kdy má strom naopak utlumovat aktivitu.
Nemocný materiál v domácím kompostu. Napadené listí, plody se strupovitostí nebo monilií a větve s rakovinou kůry patří do komunálního svozu, případně do spalovny. Běžný zahradní kompost nedosahuje teplot potřebných k likvidaci patogenů, a na jaře se nákaza vrátí zpět do záhonů.
Voda ponechaná v závlaze a venkovních rozvodech. Stačí jediná mrazivá noc a led roztrhne hadici, ventil i potrubí. Podle doporučení EPA WaterSense je nutné před příchodem mrazu uzavřít přívod, otevřít odtokové ventily a nechat systém kompletně odkapávat.
Jarní hnojivo na podzimní trávník. Letní a jarní směsi s vysokým podílem dusíku podporují listovou hmotu, zatímco podzimní trávníkové hnojivo, dostupné například v Mountfieldu, cílí na kořenový systém a vyzrávání porostu. Záměna jednoho za druhé oslabí trávník právě v měsících, kdy potřebuje budovat podzemní zásoby.
Spoléhání na mráz jako likvidátora plevelů. Vytrvalé druhy s hlubokými oddenky, typicky pýr plazivý, přečkávají zimu bez úhony. Cornell University u pýru dokumentuje vysokou mrazuvzdornost listů i spolehlivé přežívání oddenků chráněných půdou a sněhovou pokrývkou. Mráz odstraní nadzemní zeleň, podzemní síť ale zůstane nedotčená a na jaře okamžitě obnoví růst. Co dělat, když už jste jabloň nebo hrušeň na podzim prořezali
Pokud nůžky zasáhly dřív, než jste se dozvěděli o riziku, existuje záchranný postup, který šance stromu zvyšuje:
Přestat řezat. Žádný další zásah do živého dřeva. Důkladně zalít ještě před promrznutím půdy; hluboká zálivka pomáhá stabilizovat teplotu kořenové zóny. Zamulčovat okolí kmene vrstvou drceného dřeva, slámy nebo listí, aby kořeny získaly tepelný polštář. Ochránit kmen mladých stromků bílým obalem nebo vápenným nátěrem proti zimnímu slunci, které způsobuje mrazové trhliny. Na jaře nehodnotit předčasně. Poškozené partie dořezávejte až po vyrašení, kdy je zřetelné, co přežilo a co odumřelo.
Varovné signály na jaře: větev vůbec nevyraší, nebo vyraší a během týdnů uschne; pod kůrou se objeví tmavé proužkování místo zelené vrstvy kambia; listy zůstávají nápadně drobné. Pokud do léta více než polovina koruny zůstává mrtvá, vyplatí se zvážit výsadbu náhradního stromu.
Pro sanitární práce na podzim postačí ruční zahradnické nůžky, nůžky na silnější větve a prořezávací pilka, vše běžně dostupné v českých hobby marketech. Na ošetření větších ran po sanitárním řezu lze použít stromový balzám, například Stromena, s aplikací při teplotách nad 5 °C. Aktuální riziko přízemního mrazu pro konkrétní katastr si ověříte na portálu
Agropočasí ČHMÚ, který nabízí třídenní předpověď teplot a srážek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková