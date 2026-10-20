Kdo na podzim pohnojí zahradu dusíkem, na jaře najde vymrzlé keře. Stačí dva levné prvky a rostliny přezimují bez úhony

Polovina října, pod zlatým zimolezem leží první listí a zahrádkář sahá do garáže pro načatý pytel. Na etiketě stojí „univerzální NPK“, uvnitř zbývá pár hrstí, tak proč je nevysypat, ať keř dostane posilu před zimou. Právě touhle laskavostí si ale mnoho majitelů zahrad zadělává na jarní zklamání. Dusík totiž rostlinu pobízí k růstu a pozdní dávka vyžene měkké výhony, které do prvních mrazů nestihnou zdřevnatět. Rozumnější podzimní výživa sází na draslík a fosfor, dva prvky, které v obchodech patří k nejlevnějším. Spočítali jsme, kolik stojí, kdy je použít a proč je nesypat naslepo.
Pozdní dusík a mráz: proč keř na podzim nesmí „rozjíždět“ růst
Podzim je pro dřeviny obdobím uklízení zásob. Rostlina zpomaluje, přesouvá cukry do pletiv a připravuje buňky na teploty pod nulou. Cukerné zásoby přitom fungují jako přírodní nemrznoucí směs, která brání promrzání buněk. Podle poradenské služby
Purdueovy univerzity vyvolá dusíkaté hnojení na konci léta nebo začátkem podzimu šťavnatý přírůstek, který mráz snáší výrazně hůř. Omezení dusíku naopak ukládání cukrů do pletiv napomáhá.
Co se pak v zimě odehraje? Konce letorostů zhnědnou, zaschnou a odumřou. Univerzita v Connecticutu (UConn) proto doporučuje hnojení od července do září vynechat úplně, pokud keř netrpí vážným nedostatkem živin. Bujně rostoucí druhy a mladé výsadby jsou nejzranitelnější.
Dusík má navíc jednu zrádnou vlastnost. V půdě se snadno pohybuje, takže část dávky se během podzimních dešťů a zimního tání vyplaví mimo dosah kořenů. Výsledkem bývá dvojí škoda: peníze odtečou do spodních vrstev a to, co rostlina přece jen přijme, ji vyprovokuje k nevhodnému růstu. Za konzervativní zahrádkářské pravidlo proto považujeme poslední výrazně dusíkaté hnojení keřů zhruba do poloviny července. Potom přichází řada na jiné živiny.
Draslík a fosfor: levná dvojice pro zimní odolnost keřů
Hlavní oporou pro zimu je draslík. Podle příručky poradenské služby Státní univerzity Severní Karolíny pomáhá rostlině hospodařit s vodou, zvládat sucho, odolávat chorobám a zvyšuje zimní odolnost. V praxi to znamená pevnější, vyzrálejší pletiva a keř, který lépe snese i střídání mrazivých nocí se slunečnými dny.
Fosfor podporuje kořenový systém a zásobní procesy. Má ovšem háček, který se v reklamě na hnojiva neobjeví. V půdě se téměř nepohybuje, takže ke kořenům se dostane hlavně tehdy, když ho zapravíte do země a půda je vlhká. Zahradní půdy po letech hnojení ho navíc často mají dost. Další přísun pak výsledek nezlepší a podle stejného zdroje může dokonce zhoršit dostupnost jiných živin, třeba železa.
Proto podle nás platí jednoduchá logika: draslík na podzim téměř vždy dává smysl, s fosforem se vyplatí počkat na rozbor půdy. A pokud keř vypadá zdravě a roste přiměřeně, podle Univerzity New Hampshire nepotřebuje přihnojovat vůbec.
Podzimní hnojivo přitom nemusí být zcela bez dusíku. Rozhoduje poměr. Na každém balení najdete tři čísla N-P-K a první z nich udává dusík. Když je nízké a třetí číslo výrazně vyšší, jde o podzimní složení. Vysoké první číslo patří na jaro.
Co koupit: podzimní hnojiva s nízkým dusíkem a jejich ceny
Prošli jsme nabídku českých prodejců a srovnávačů k polovině října. Ceny se pohybují od necelých padesáti korun za kilogram superfosfátu po stovky korun za velká balení.
Hnojivo Složení Cena Biopon Podzimní univerzál, 1 kg NPK 3,5-10-20 od 62 Kč Agrecol Podzimní pro jehličnany, listnaté stromy a keře, 5 kg draslík, hořčík, síra 433 Kč Forestina Superfosfát, 1 kg fosfor 46,90 Kč AGRO Síran draselný, 3 kg min. 47 % K₂O od 229 Kč Draselná sůl (chlorid draselný), 25 kg min. 37 % K₂O od 595 Kč Hortus podzimní trávníkové, 5 kg NPK 7-7-15 222,34 Kč
Pro běžnou zahradu je nejpohodlnější hotové podzimní hnojivo, například Biopon s dvaceti procenty draslíku. Kdo chce doplnit jediný prvek, sáhne po superfosfátu nebo po draselném hnojivu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
U draslíku se vyplatí rozlišovat dvě formy. Draselná sůl je levná a v přepočtu na kilogram vychází nejvýhodněji, jenže obsahuje chlor, který citlivým rostlinám škodí. Síran draselný má podle vyhlášky č. 131/2014 Sb. nejméně 47 % K₂O a nejvýš 3 % chloridů. Pro drobné ovoce, okrasné keře a kyselomilné druhy jde podle nás o bezpečnější volba, i když za kilogram zaplatíte víc.
Trávník tvoří částečnou výjimku. Podzimní trávníková hnojiva dusík obsahují, ovšem v nižším poměru a s vyšším podílem draslíku. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) zdůrazňuje, že mají podporovat kořeny, ne listy. Pod keře je ale nesypte jen proto, že zbyla.
Dávkování a kalendář: kdy hnojit v nížinách a kdy na horách
Hlavní období pro podzimní výživu keřů připadá na září a říjen, v teplých nížinách podle produktu a počasí zčásti i na listopad. Výrobci uvádějí rozpětí srpen až listopad, jenže horské zahrady mají kratší sezonu. Agentura ochrany přírody a krajiny například pro Orlické hory uvádí, že ve vyšších partiích přicházejí první mrazy často už koncem září, v nižších polohách kolem poloviny října. Na horách proto doporučujeme stihnout hnojení během září, nejpozději začátkem října.
Dávky podle výrobců:
Biopon Podzimní univerzál: 20 až 30 g na m², rozhodit, mělce zapravit a zalít. Agrecol pro keře a jehličnany: 30 g na každý metr výšky nebo šířky rostliny. Hortus trávníkové: 30 až 40 g na m² okrasného trávníku, po aplikaci zavlažit.
Granule nesypte ke kmínku. Většina kořenů dřevin leží v horní vrstvě půdy a sahá daleko od středu, Virginská polytechnická univerzita proto radí rozprostřít hnojivo po co největší části kořenové zóny. Rododendrony, azalky a další mělkokořenné kyselomilné druhy podle UConn snášejí přehnojení hůř, zaslouží si tedy nižší dávky.
Kompost a vyzrálý hnůj přicházejí na řadu v říjnu a listopadu. Zapravte je do hloubky 15 až 20 cm, nenechávejte je ležet na povrchu a neaplikujte před vydatným deštěm, jinak část dusíku unikne. Čerstvý hnůj přímo ke kořenům nedávejte, podle Oregonské státní univerzity je může popálit.
Rozbor půdy za pár stovek a záchrana po chybném hnojení
Hnojit fosforem a draslíkem „od oka“ je vyhazování peněz. Laboratorní rozbor přitom vyjde levněji než leckterý pytel hnojiva.
VŠÚO Holovousy nabízí stanovení makroprvků vápníku, draslíku, hořčíku a fosforu metodou Mehlich III za 700 Kč bez DPH, pH za 60 Kč a minerální dusík za 450 Kč. Termín zpracování se vyplatí ověřit předem. Majitelé a hospodáři na zemědělské půdě mohou využít také výsledky agrochemického zkoušení ÚKZÚZ, které obsahují živiny, mikroelementy i půdní reakci; elektronický výpis stojí 40 Kč za stranu a žádost je dobré podat aspoň měsíc dopředu. Komerční rozbory včetně doporučení hnojení dělá i laboratoř AGRO CS.
Co když už jste letos dusík pod keře nasypali? Další nepřidávejte a keře neprovokujte řezem, který by podnítil nové rašení. Před zimou udržujte rovnoměrnou vlhkost, raději zalévejte jednou hlouběji než často povrchově, a přidejte vrstvu mulče proti výkyvům teplot. Marylandská univerzita pak radí s jarním hodnocením škod počkat, až keř vyžene. Teprve tehdy poznáte, které větve žijí, a suché či poškozené odstraníte přesně, bez zbytečných ztrát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková