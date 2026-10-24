Kdo na podzim neošetří zahradní nářadí, na jaře místo práce kupuje nové. Přitom stačí líh, olej a deset minut času

Březnová sobota, první slunečné ráno. Zahrádkář sáhne do kůlny pro rýč a ruku mu obarví oranžový prášek. Zahradní nůžky drží pohromadě jen silou vůle, při stisku vržou a větvičku spíš rozmačkají, než přestřihnou. Topůrko sekery se po zimě viklá. Takový jarní scénář se dá spolehlivě odvrátit už teď na podzim, a to krátkou rutinou: očistit, vysušit, vydezinfikovat, nabrousit, naolejovat a uložit v suchu. U běžné lopaty či rýče to zabere zhruba deset minut. Spočítali jsme, kolik taková péče stojí v českých obchodech a kolik zaplatíte za nový kus, když ji vynecháte. Rozdíl je výmluvný.
Proč uhlíková ocel v kůlně rezaví rychleji, než čekáte
Rez vzniká elektrochemickou reakcí železa s vodou a kyslíkem. Zrádné je, že se rezavá vrstva odlupuje, takže pod sebou kov nechrání. Naopak odkrývá další čerstvou ocel, do které se koroze zakusuje dál. Tak to popisuje i učebnice chemie
OpenStax.
Hlavním spoluviníkem je obyčejná hlína. Zaschlý nános na listu rýče působí jako houba: váže vlhkost přímo u kovu, obsahuje soli i organické zbytky a brání tomu, aby povrch vyschl. Podle nás z kusu oceli přes zimu udělá něco jako mokrou baterii, která pomalu, ale vytrvale pracuje.
K tomu se přidává mikroklima nevytápěné kůlny, garáže nebo sklepa. Studený kov se během podzimních a předjarních výkyvů teplot ochladí pod rosný bod a vzdušná vlhkost na něm kondenzuje, podobně jako rosa na trávě. Americká agentura EPA uvádí, že relativní vlhkost nad 60 % v budovách pravděpodobně vede ke kondenzaci, a doporučuje držet ji ideálně mezi 30 a 50 %. Pro zahradní nářadí to znamená, že větším nepřítelem než samotný mráz bývá vlhký a proměnlivý přechod mezi ročními obdobími.
Dřevěné násady trpí jinak. Vysychají, praskají a v železném oku povolují. Zimu přežijí mnohem lépe, když dostanou vlastní dávku péče.
Desetiminutová podzimní rutina pro lopatu a rýč
Postup vychází z doporučení britské zahradnické společnosti
RHS a z podzimního přehledu Univerzity v New Hampshiru. Rozpočítaný na minuty vypadá u jednoho běžně ušpiněného rýče takto:
Krok Co dělat Čas Hrubé čištění Oklepat a okartáčovat hlínu 1 až 2 min Mytí Vodou jen u zatvrdlých nánosů 1 až 2 min Sušení Důkladně vytřít dosucha 1 min Odstranění rzi Ocelovou vlnou nebo drátěným kartáčem 2 až 3 min Konzervace Nanést tenký olejový film, přebytek setřít 1 min Kontrola a uložení Prohlédnout násadu, zavěsit do sucha 1 min
Při té příležitosti stojí za to přejet hranu rýče pilníkem. Naostřený list se na jaře zakousne do drnu ochotněji a ušetří záda.
Výsledek by měl působit nenápadně: čistý a suchý kov, hladký břit, olej bez kapek a pevná, čistá násada. Hotové nářadí patří na stěnu nebo do regálu. Opřené kovem o vlhký beton nebo zapíchnuté špičkou do mokré zeminy dopadne za pár měsíců hůř, než kdybyste ho vůbec nečistili.
Líh, lněná fermež, nebo strojní olej? Každý má svou práci
Tady zahrádkáři chybují nejčastěji. Tři prostředky dělají tři různé věci a vzájemně se nezastoupí.
Denaturovaný líh slouží k čištění a dezinfekci. Rozpouští mízu a pryskyřici, odmašťuje a hlavně pomáhá omezit přenos chorob z rostliny na rostlinu. Technický líh z drogerie nebo hobby marketu je denaturovaný ethanol určený právě k čištění a odmašťování. Lehký olej (strojní, minerální, případně silikonový sprej) chrání kov. Na čepel se nanáší tenký ochranný film. Lněná fermež či vařený lněný olej patří na dřevo. Násadu nasytí a brání jejímu vysychání a praskání.
Oblíbený sprej WD-40 uvádí RHS hlavně jako prostředek, který uvolní špínu a mízu a vytěsní vodu. Na dlouhou zimní ochranu kovu je podle nás spolehlivější klasický olej.
Klíčový detail, který se v návodech ztrácí: dezinfekce účinkuje teprve na mechanicky očištěném povrchu.
Iowa State University proto radí nejdřív odstranit hlínu, mízu a rostlinné zbytky a až potom sáhnout po 70% izopropylalkoholu nebo ethanolu. Čepel stačí otřít nebo krátce ponořit, dlouhé máčení potřeba není. Pokud stříháte napadené rostliny, dezinfikujte mezi jednotlivými keři, ideálně po každém řezu. Univerzita v Marylandu doporučuje totéž.
Alkohol ovšem nezvládne všechno. U spály růžovitých na jabloních a některých dalších patogenů vychází podle Iowa State lépe ředěné bělidlo. To však podporuje korozi, takže po něm nářadí vždy opláchněte a vysušte.
Zahradní nůžky a sekera: ostří bez brusky a topůrko, které drží
Řezné nástroje vyžadují nejvíc pozornosti a zároveň se jim péče vrací nejštědřeji. U zahradních nůžek po očištění a dezinfekci následuje vyčištění čepu a pružiny, broušení, promazání a nastavení vůle. Švýcarský výrobce Felco u dvoučepelových nůžek doporučuje brousit pouze zkosenou řeznou stranu a rub jen lehce přejet kvůli otřepu.
Kdo nůžky rozebírá poprvé, ať si předem vyfotí obě strany, pracuje na světlém hadru a díly skládá v pořadí, v jakém je sundal. Pružinu, pojistku a podložky je dobré odložit zvlášť. Po složení přijde zkušební střih na tenké větvičce. U levných nůžek bez náhradních dílů se vyplatí skončit u hlavního šroubu a dál nerozebírat.
K broušení poslouží ruční kámen nebo diamantový brousek. Elektrická bruska je pro domácí údržbu zbytečně riskantní: podle švédského výrobce brusných systémů Tormek může rychloběžné suché broušení přehřát tenký konec břitu natolik, že ocel změkne a ztratí tvrdost. Prozradí to zabarvení do slámově žluté či modré a ostří, které se pak tupí podezřele rychle.
Sekera potřebuje podobnou péči: očistit hlavu, dobrousit ostří kamenem nebo pilníkem, otřít olejem a prověřit topůrko. Pokud hlava v oku povoluje, řeší se to dřevěným a ocelovým klínem. Prasklé nebo shnilé topůrko se mění celé. Namáčení do vody pomůže jen na pár dní, po vyschnutí se vůle vrátí a uvolněná hlava sekery je vážné bezpečnostní riziko.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková