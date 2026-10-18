Kdo na podzim neodstraní z růží každý list, na jaře ho čeká plísňová nákaza. Zkušení zahradníci dělají ještě jeden krok navíc

Holé stonky zhruba po kolena, pod keřem čistě vyhrabaná hlína a u paty kopeček zeminy. Takhle mají podle Mastnaka vypadat růže, které zahradník správně připravil na zimu. Rady sepsal pro slovinský portál
Zeleni svet ve spolupráci s arboretem Volčji Potok. Za pečlivostí stojí prostá logika. Každý list, který na keři nebo pod ním přežije do jara, může posloužit jako odrazový můstek pro houbové choroby. Zazimování proto v jeho podání začíná podzimní hygienou: co zůstane na keři a kolem něj, často předurčí, jak dopadnou první mladé lístky. A po úklidu přichází ještě jeden zákrok, který běžný pěstitel obvykle vynechává. Černá skvrnitost růží přezimuje v listí. Proto musí pryč
Hlavním protivníkem je černá skvrnitost růží, jedna z nejrozšířenějších houbových chorob v zahradách. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ve svém
přehledu popisuje, kde houba zimu přečká: na spadaném listí, a navíc ve skrytých infekcích na mladých výhonech a pupenech. Jakmile se na jaře oteplí a zavlhne, vytvoří spory. Ty se šíří vodou, při dešti přeskakují na čerstvě rašící listy a celý koloběh se rozjede nanovo.
Mastnak to formuluje ještě přímočařeji. Napadené listy jsou podle něj zdrojem nových jarních nákaz mladého olistění. Stačí tedy, aby pod keřem ležela hromádka loňského listí, a růže vstupuje do sezony s nepřítelem přímo u kořenů.
Jak poznat, že zahrada už chorobu má? Typické jsou purpurové až černé skvrny na horní straně listů, kolem nich často žloutnoucí lem. Listy pak předčasně opadávají. Silně zasažené keře podle RHS přijdou téměř o veškeré olistění a viditelně ztrácejí sílu. Na mladých stoncích se navíc mohou objevit drobné černé strupovité léze.
Okamžité odumření keře hlavním scénářem nebývá. Opakované oslabení se ovšem sčítá: méně listů znamená méně energie, horší kvetení a menší odolnost vůči suchu, mrazu i dalším chorobám. Podle nás je proto podzimní odlistění plnohodnotná ochrana rostlin, rozhodně ne kosmetika. Snižuje infekční tlak dřív, než se na jaře objeví první zelený výhonek.
Podzimní řez růží do výšky kolen a úklid pod keřem krok za krokem
Postup zkušených pěstitelů se od běžné praxe liší hlavně důsledností. Nekončí u zastřižení keře, ale procházejí celou posloupností úkonů. Mastnakův sled vypadá takto:
Počkat na správnou chvíli, tedy až růže po několika mrazících zpomalí a přejdou do zimního klidu. Záhonové růže zkrátit zhruba do výšky kolen. Stáhnout listy ze stonků, a to včetně těch, které na pohled vypadají zdravě. Shrabat staré listí ze země pod keřem i kolem něj. Vystřihnout mrtvé a zjevně nemocné výhony. Ošetřit holé stonky preventivním postřikem. Přihrnout zeminu ke kořenovému krčku. U choulostivějších odrůd přidat suché listí a jehličnaté větve.
Proč stříhat jen do výšky kolen? Mastnak výslovně upozorňuje, že podzimní řez neslouží k tvarování. Keře se zkracují, aby je nepolámal těžký mokrý sníh a aby se k nim lépe přihrnovala zemina. Výchovný řez patří na jaro. Shodně radí i Český rozhlas: silné zkrácení ponechat na předjaří a na podzim jen mírně přistřihnout přerostlé výhony.
Nejpracnější částí je ruční otrhávání listů a sběr listí z hlíny. Zeleni svet otevřeně přiznává, že bez klečení u země se to neobejde. Vybavení je ale prosté: nůžky, rukavice, hrábě, motyka a případně postřikovač. Zvládne to i začátečník, jen musí počítat s tím, že u každého keře stráví pár minut navíc.
Shrabané listí rozhodně nepatří na kompost. Klub Gaia, kde Mastnak své rady rovněž publikoval, doporučuje odnést ho do komunálního odpadu. RHS radí listy posbírat a zlikvidovat, případně je překrýt vrstvou mulče. Česká Růžová školka Kunratice zmiňuje u listů napadených padlím, rzí či černou skvrnitostí pálení. Tady je ovšem třeba respektovat pravidla vaší obce. Nejschůdnější cestou bývá popelnice nebo sběrný dvůr.
U pnoucích růží Mastnak doporučuje přihrnout bázi keře zeminou, hlavní výhony přivázat k opoře a postranní větve zkrátit zhruba na 20 centimetrů. Výběr starších výhonů k odstranění přijde opět až na jaře.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Měďnatý postřik holých stonků jako krok navíc
Teprve když jsou stonky holé a záhon vyklizený, přichází zákrok, kterým se Mastnakův postup odlišuje od většiny podzimních návodů. Holé výhony ošetří přípravkem na bázi mědi, a to ještě před přihrnutím zeminy. Měďnaté fungicidy působí na povrchu rostliny ochranně. Na podzim tak dezinfikují části keře, které budou přes zimu vystavené vlhku.
K tomu přidává praktický trik, který šetří peníze i životní prostředí. Nejprve keře postříkejte čistou vodou a změřte, kolik jí skutečně spotřebujete. Teprve podle toho odměřte přípravek. Samotné míchání má jasný rytmus: nádrž naplnit zhruba do poloviny vodou, přidat odměřenou dávku, promíchat a doplnit zbytek. Žádné přebytky, žádné vylévání zbylé postřikové jíchy do záhonu.
V českých zahradách ovšem platí další pravidlo. Použít lze jen přípravek, který má na etiketě uvedené růže a je zapsaný v
registru přípravků na ochranu rostlin, který vede ÚKZÚZ a denně aktualizuje. Měďnatý Champion 50 WG má sice platné povolení, jeho etiketa pro drobné balení ale vyjmenovává zeleninu, révu a ovocné dřeviny, růže mezi nimi chybějí. Pro zahrádkáře je naopak na růže povolený Saprol proti padlí, černé skvrnitosti a rzi. Jeho účinnou látkou je ovšem tritikonazol, tedy nikoli měď, a určený je pro období vegetace.
Dávkování z jiných plodin se navíc nikdy nepřenáší. Než se do postřiku pustíte, ověřte si v registru aktuální stav a držte se etikety, ochranné rukavice a brýle jsou samozřejmostí. Pokud vhodný měďnatý přípravek na růže nenajdete, samotné důkladné odlistění a úklid odvedou podle nás většinu práce.
Kdy zazimovat růže v Česku: nížiny, vyšší polohy a první mrazíky
Mastnak pro Slovinsko uvádí polovinu listopadu. Klub Gaia termín zpřesňuje na „od poloviny listopadu dál“, před zamrznutím půdy a před sněhem. Do českých podmínek se dá jeho rada převést na jednoduché pravidlo: řiďte se stavem růží a půdy, ne kalendářem.
Oblast Orientační termín na podzim 2026 Signál, že je čas Nížiny a teplejší jih Moravy druhá polovina listopadu až začátek prosince po několika slabých mrazících, půda ještě rozpojitelná Pahorkatiny a vyšší polohy spíš kolem poloviny listopadu ustálené nízké teploty, hrozí první sníh
Spěch se nevyplácí. Pokud keře zakryjete moc brzy, mohou se pod zeminou i krytem zapařit a houbám tím jen nahrajete. Časopis Naše krásná zahrada proto varuje před unáhleným zakrýváním a zejména před neprodyšnými fóliemi. Jestli jste listí zatím neodstranili, nic není ztraceno, dokud půda nezamrzla a keře neleží trvale pod sněhem.
Samotné přihrnutí je nejjednodušší částí celé práce. Čeští pěstitelé doporučují ke kořenovému krčku navršit kopeček o výšce 15 až 20 centimetrů. Chvojí poslouží jako doplněk u citlivějších odrůd. Netkaná textilie nebo juta se hodí spíš pro choulostivé kultivary, stromkové růže, větrná stanoviště a chladnější kraje. Mastnak zmiňuje zejména citlivé středomořské odrůdy a radí vycházet z vlastní zkušenosti. Kde růže v minulých zimách opakovaně namrzaly, tam se kryt vyplatí.
Ještě jedno varování: čerstvý hnůj nesypte přímo ke stonkům, hrozí chemické popálení. Pokud na podzim hnojíte, patří hnůj až kolem hotového kopečku. A při výběru místa pro nové keře myslete na vzdušné a slunné stanoviště. V uzavřených zákoutích se houbovým chorobám daří nejlépe.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková