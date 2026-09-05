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Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč

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Když se v panelákovém obýváku rozsvítilo plexisklové víko gramofonu a z reproduktorů […]
Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč

Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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