Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč

Roky ji nikdo nevzal do ruky. Krčí se na dně staré skříně, na půdě nebo v zaprášené bedně ve sklepě. Přitom právě tahle nenápadná skleněná láhev s kovovým opletem uměla z obyčejného chataře udělat hvězdu víkendu. A dneska za ni sběratelé rozdají mnohem víc, než byste čekali.
Proč z něj byla na chatě hvězda
Na chalupě daleko od obchodu měl navrch ten, kdo dokázal vykouzlit bublinky. A přesně tohle sifon uměl. Do silnostěnné láhve se nalila studená voda, do hlavice se zašrouboval malý náboj s oxidem uhličitým a stačilo stisknout páčku. Tlak nahnal do vody bublinky a perlivá voda byla hotová dřív, než by člověk stihl dojít k potoku pro tu obyčejnou.
Kdo přihodil trochu sirupu, postavil na stůl domácí limonádu pro celou partu. Bombičky s oxidem uhličitým patřily do běžného sortimentu a kupovaly se po balíčcích, takže se člověk pohodlně předzásobil na celé léto. A protože nejbližší večerka bývala od chaty klidně pár kilometrů daleko, byl ten se sifonem pokaždé nejžádanější osobou víkendu.
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Naprostá většina lahví, co se lidem doma povalují, má hodnotu jen citovou. Za ohmataný kus se zašlým sklem dostanete sotva pár set korun. Jakmile je ale sifon kompletní a pěkně zachovalý, cena roste. Za takový kousek dnes kupci v aukcích dávají zhruba 2 500 korun a u bezvadné rarity se vyšplhá až k pěti tisícům.
Cenový žebříček podle stavu láhve shrnuje následující tabulka:
Stav láhve Přibližná cena Ohmataný kus se zašlým sklem sotva pár set korun Kompletní a zachovalý sifon kolem 2 500 Kč Bezvadná rarita až k 5 000 Kč Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč
Trh přitom viditelně ožil. Aukro dnes prodá zhruba dvakrát víc historických sifonů než před pěti lety. Ještě v roce 2018 mířily obyčejné kusy do několika set korun, u pěkně zachovalých modelů se ale ceny běžně šplhají nad tři tisíce. Zájem táhne i ze zahraničí, kde v Evropě rychle přibývá lidí hledajících staré vintage sifony.
Trh s historickými sifony za posledních pět let výrazně ožil a ceny zachovalých kusů rostou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podle čeho poznáte cenný kus
Rozdíl mezi bezcenným krámem a malým pokladem dělají detaily, kterých si laik obvykle nevšimne. Otočte láhev, prohlédněte si ji pěkně dokola a všímejte si několika věcí:
Kovový oplet by měl držet vcelku, bez potrhaných ok, a sklo pod ním musí zůstat čisté, bez prasklin a rezavých stop. Kvalitní staré sklo je v ruce nečekaně těžké a proti světlu z něj prosvítá jemně zelenkavý tón. Hlídejte si původní hlavici, protože provizorně dodělaný ventil z jiné láhve srazí hodnotu celého kusu dolů. Zapátrejte po značce výrobce vyražené na dně nebo na hlavici, která napoví, z jaké dílny a doby kousek pochází. Cenu zvedá i kompletní příslušenství, tedy původní krabice, sada bombiček, případně dobová nádoba na led. S renovací opatrně, protože nový lak ani vyleštění cenu nezvednou a znalec dá skoro vždy přednost přirozené patině před uměle oživeným povrchem. Kovočas, Sandrik a konec výroby Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví
U nás se sifony vyráběly ve dvou podobách. Tu první, skleněnou a obalenou kovovým pletivem, mělo na svědomí děčínské výrobní družstvo Kovočas. Kovový oplet měl svůj praktický důvod, protože chránil sklo pro případ, že by ho vnitřní tlak roztrhl. Lehčí variantu z eloxovaného hliníku dodával podnik Sandrik s provozem v Moravské Třebové.
Vedle skleněné láhve s opletem se u nás vyráběla i lehčí hliníková varianta. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Domácí produkce těchto lahví u nás skončila v roce 2005 a zachovalých kousků od té doby jenom ubývá, což jejich cenu žene nahoru. Že nejde o pouhé haraburdí, dokazují i muzea. Dva kovočasovské sifony má například ve své sbírce muzeum v Říčanech.
Kde se cena šplhá do desetitisíců
Opravdu velké peníze se ovšem skrývají o kategorii výš. Sběratelé loví hlavně staré pivní a limonádové láhve, které mají jméno pivovaru nebo města přímo vylité do skla. Největší poptávka je po značkách zaniklých nebo málo známých regionálních pivovarů.
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Jak vysoko se cena umí vyšplhat, ukázala jedna dražba na Aukru. V červnu 2024 tam láhev s oválným nápisem Chuchelského pivovaru změnila majitele za 71 500 korun. Takové sumy ale platí jen pro opravdové skvosty, na které běžný nález ze sklepa nedosáhne. Kromě nostalgie táhne zájem i únava z jednorázového plastu a chuť obklopit se věcmi, které vydrží déle než jednu sezonu. Odložený pomocník z kredence tak dostal druhý život jako ozdoba, po které sáhnou i lidé bez špetky nostalgie.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonová_láhev, https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://casprobydleni.cz/domacnost/mate-ve-spizi-tuhle-starou-sifonovou-lahev-jeji-cena-mezi-milovniky-designu-raketove-vzrostla/adelastolova/, https://www.nespechej.cz/clanky/sifonove-lahve-20260214-6983.html, https://zpravy.kurzy.cz/775628-na-aukru-se-v-cervnu-prodala-stara-pivni-lahev-za-71-5-tisice-korun/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele