Kdo měl za ČSSR tenhle smaltovaný kastrol s puntíky, vařil jako profík. Dnes za něj sběratelé dají až 6 000 Kč

Vařila se v něm zelňačka, rýže k nedělnímu řízku i kompot z jablek ze zahrady. Bílý kastrol s drobnými tečkami v červené nebo modré barvě stál na sporáku v tolika československých domácnostech, že ho nikdo nepovažoval za nic zvláštního. Šéfkuchařem z majitele sám neudělal, na plotně ale odváděl spolehlivou práci a poslouží i dnes. A komu se po rodičích dochoval neotlučený, ten drží v rukou kus, který teď sběratelé na aukcích cíleně shánějí.
Tajemství je ve sklovině
Smalt je tenká vrstva skloviny, kterou výrobce při vysoké teplotě natavil na ocelový plech. Hotový povrch je tvrdý a hladký a s potravinami chemicky nereaguje. Jídlo v něm nechytí kovovou pachuť ani vůni toho, co se v kastrolu vařilo předtím, takže se kastrol hodí i na kyselejší jídla, třeba šťovíkovou omáčku, dušenou rebarboru nebo zelí.
Smaltované nádobí s potravinami nereaguje, a tak se v něm dají bez obav připravovat i kyselejší jídla. Ilustrační foto. Zdroj: Natalia Sevruk / Pexels.
Díky tenkému plechu je kastrol na sporáku rychle horký, a proto se hodí na každodenní vaření. S teflonovou pánví se ale v nepřilnavosti měřit nemůže. Když v něm připravujete něco choulostivějšího, přidejte na dno kapku tuku a držte menší plamen, aby se nic nepřipálilo.
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Smalt si navíc rozumí se všemi běžnými typy sporáků včetně indukce, takže starý kastrol klidně poslouží i na moderní varné desce. Myjte ho saponátem a jemnou stranou houbičky, drátěnku a prášky na drhnutí nechte v šuplíku. Po vaření ho nechte vychladnout, než přijde do dřezu, protože prudká změna teploty může smalt naštípnout.
Kolik za něj sběratelé dají
Na horní hranici se dostanou kastroly, na kterých smalt nikde neodprýskl a na jejichž spodku se dá bez potíží přečíst logo Sfinx. V internetových dražbách se za takové kusy platí až 6 000 Kč. Sběratelé navíc rádi připlatí za soupravu několika kusů se stejným vzorem, zvlášť když k ní patří poklice nebo dobová krabice.
Hrnce a kastroly, které se v kredencích skutečně dochovaly, mají k takovým sumám většinou daleko. Stačí jediné místo, kde smalt odprýskl nebo se v něm objevila trhlina, a na odkrytém kovu se brzy usadí rez. Cena se pak z tisíců propadne na několik set korun.
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Kdo takové nádobí kupuje? Často lidé, kterým puntíky připomínají kuchyň prarodičů, a také ti, kdo si zařizují byt v retro stylu. Nabídka přitom rychle ubývá, protože během devadesátých let spousta rodin staré hrnce vyhodila a nahradila je novějším nádobím.
Jak poznat originál a na kolik ho ocenit
Kdo chce kastrol prodat, měl by si nejdřív prohlédnout jeho spodek. Výrobce tam logo buď vylisoval přímo do kovu, nebo ho otiskl pod smalt, a někdy přidal i anglický nápis Made in Czechoslovakia. Z tohoto označení kupec vyčte, odkud kus pochází, a nádobí bez něj obvykle dlouho čeká na zájemce.
Podle teček samotných stáří neurčíte, protože podobně zdobené nádobí se vyrábí dodnes. Víc napoví povrch. Na dobových kusech je sklovina někde tlustší a jinde tenčí a je na ní znát, že ji nanášel člověk. Současné výrobky mají vrstvu po celé ploše stejnou a bez chybičky.
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Do inzerátu patří hlavně detailní snímek spodku s čitelným logem, bez něj se kupci ozývají jen zřídka. Cenu pak odhadněte podle archivu dražeb, které už skončily, protože teprve konečné částky ukazují, kolik lidé za podobný kastrol opravdu zaplatili. Požadovaná cena v cizích inzerátech o skutečné hodnotě vypovídá málo.
Puntíky z budějovické smaltovny
Nejčastější jméno, na které u puntíkovaného smaltu narazíte, je národní podnik Sfinx. Vznikl v Českých Budějovicích 1. ledna 1953 spojením tří místních smaltoven, přičemž první smaltovna ve městě spustila výrobu už v březnu 1894. V sedmdesátých letech měl podnik kolem 2 700 zaměstnanců a nádobí posílal do 80 zemí. V roce 1985 dokázal vyrobit až 8 000 tun nádobí a patřil k největším výrobcům v Evropě.
Sfinx ukončil výrobu 31. března 2005 po 111 letech. Řemeslo ale nezaniklo. Navázala na něj budějovická firma Belis, která vznikla z někdejšího exportního závodu ve Vrátě a vrátila na trh i jméno Sfinx. Dnes je jediným domácím podnikem, který smaltované hrnce a kastroly stále vyrábí. V její nabídce najdete i dvě puntíkované řady, červenou a modrou, takže se vzor z babiččiny kuchyně v obchodech drží dál.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/smalt-indukce-vyuziti-vlastnosti-vyhody, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://casprobydleni.cz/domacnost/tohle-stare-kuchynske-nadobi-melo-skoncit-na-chalupe-dnes-po-nem-sberatele-jdou-jako-po-pokladu/jirinovak/, https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173, https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/41844-zadne-retro-smaltovane-nadobi-ma-velkou-radu-vyhod.html, https://www.nespechej.cz/clanky/tenhle-hrnec-mela-doma-kazda-babka-ted-po-nich-sberatele-sili-a-nabizi-az-15-000-kc-20260529-8536.html, https://www.tiscali.cz/bylo-toho-plne-ceskoslovensko-kdo-si-tenhle-smaltovany-hrnec-schoval-dostane-dnes-od-sberatelu-i-6-000-kc-685030, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-v-kuchyni-tyto-stare-smaltovane-hrnce-s-puntiky-ma-vyhrano-jde-o-sberatelsky-hit-letosniho-roku, https://www.umimeporadit.cz/stal-3-kcs-a-lezel-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-nej-sberatele-nabizeji-pres-6-000-kc