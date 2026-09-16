Kdo měl za ČSSR tenhle proutěný košík na pečivo, měl kuchyni jako z výstavy. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Proutěný košík plný voňavých rohlíků uprostřed stolu patřil k obrázku spořádané domácnosti stejně jako naškrobený ubrus. Dneska podobný košík najdete spíš zastrčený ve sklepě nebo někde na půdě. A právě tam může ležet věc, po které sběratelé retro kuchyně pošilhávají. Většina košíků sice velké peníze nevynese, u těch pravých je ale příběh úplně jiný.
Vrbové proutí a spousta trpělivosti
Košík na pečivo nevznikal ve fabrice na běžícím pásu. Pletl se ručně z vrbového proutí; vrby se kvůli němu odedávna cíleně vysazovaly podél vodních toků a při březích rybníků. Proutí muselo být rovné a pružné, jinak se při práci lámalo, takže i výběr materiálu byl svého druhu umění.
Každý košík z vrbového proutí vznikal ručně a i zkušenému řemeslníkovi zabral aspoň dvě hodiny práce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jeden koš přitom ani ostřílený řemeslník neuplete dřív než za nějaké dvě hodiny. Za každým kouskem jsou tedy hodiny trpělivé práce a znalost, kterou se člověk neučí přes noc. V kuchyni proto košík plnil dvojí roli. Byl praktickou nádobou na chleba a zároveň tichou vizitkou, že si tu na pořádek a hezký vzhled potrpí.
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Košíkářství u nás zažilo zlaté časy. V Morkovicích na Kroměřížsku funguje cech doložený už od roku 1739 a na vrcholu se tam košíkářstvím živilo naráz bezmála tisíc lidí. Hotové zboží přitom putovalo daleko za hranice, prodávalo se po celé Evropě a vozilo se dokonce do zámoří.
Zlom přišel v padesátých letech, kdy kolektivizace a rušení soukromých živností řemeslo tvrdě srazily. V šedesátých letech pak řemeslu zasadil poslední ránu nástup levných umělých materiálů. Tradici pak dlouho drželo nad vodou hlavně Ústředí lidové umělecké výroby, jenže po jeho zániku většina dílen zavřela. Poctivě upletený starý košík je proto dneska čím dál větší vzácnost.
Většina košíků jmění nevynese
Než začnete v duchu počítat výdělek, jedno upozornění. Obyčejný proutěný košík z pozdějších let velkou cenu nemá. Na bazarech i v běžných e-shopech se pohybuje řádově ve stovkách korun, takže za samotné stáří nikdo velké peníze nedá. Opravdu zajímavé částky se týkají jen menšiny kusů a je potřeba vědět, podle čeho je poznat.
Přečtěte si také: Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč Běžný proutěný košík z pozdějších let se na bazarech prodává levně, zajímavé částky se týkají jen menšiny kusů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podle čeho se pozná cenný kus
Sběratele zajímá jen zlomek košíků, zato pořádně. Cenu konkrétního kusu ovlivňuje hned několik věcí:
stáří: největší zájem je o kousky z přelomu 19. a 20. století a starší, kdy se i všední věci pletly s péčí, jakou dnes uvidíte málokdy; řemeslné provedení: cenu zvedá hustý a pravidelný výplet, ozdobně stočený okraj, nápaditě řešené ucho nebo neotřelý tvar, tedy všechno, co u běžné sériové produkce nenajdete; známá historie kusu: když dokážete říct, z čí dílny košík pochází nebo v jaké rodině sloužil, jeho cena povyskočí; zachovalost: vrbový výplet časem pracuje, ohryžou ho myši a rozloží ho vlhko, takže koš, který přežil desetiletí celý a pevný, patří k opravdovým výjimkám. Kolik za něj dnes můžete dostat
A teď slíbená čísla. U opravdu ceněných kusů se ceny pohybují někde mezi pěti a dvaceti tisíci korunami a u naprostých unikátů vyskočí i výš. U košíku na pečivo se ale ke spodní hranici dostane jen opravdu starý, ručně pletený a perfektně zachovalý exemplář, takže pět tisíc korun je strop, na který dosáhne jen výjimečný kousek. Vysokou hodnotu vždy určuje vzácnost a krása konkrétního kusu.
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Orientační ceny shrnuje tabulka:
Typ košíku Orientační cena Běžný proutěný košík z pozdějších let (bazar) Pár desítek až stovek korun Starší párové ošatky (starožitnictví) Kolem 780 korun za obě dohromady Nový proutěný košík na pečivo (e-shop) Od zhruba tří set korun Nejlepší dochované proutěné kusy obecně 5 000 až 20 000 korun (unikáty i výš) Vzácný starý ručně pletený košík na pečivo Až 5 000 korun (strop) Kde starý košík zpeněžit
Máte-li podezření, že váš košík je z těch vzácnějších, vyplatí se s ním zajít za odborníkem. Obchodník se starožitnostmi kategorii zná a často má na ni i konkrétní kupce, takže vám rovnou řekne, na čem jste. Kdo má chuť na trochu dobrodružství, může kousek poslat do aukce; o výsledné částce tam rozhodne, kolik zájemců se o něj v daný den utká.
Čeho se naopak vyplatí vyvarovat, je bleskový prodej v obyčejném inzerátu za pár korun. Sbíhají se tam překupníci, kteří hodnotu odhadnou přesněji než vy a rozdíl si nechají pro sebe. A i kdyby se z košíku žádný poklad nakonec nevyklubal, jako ozdoba do retro kuchyně nebo moderního interiéru potěší pořád.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1%C3%ADk%C3%A1%C5%99stv%C3%AD, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/tradice-kosikarstvi-prastare-remeslo-se-zlatym-i-p, https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/kosikarka-dana-ptackova-radi-jak-zacit-s-pletenim-z-prouti.html, https://www.antik-prodej.cz/Osatky-d1403.htm, https://www.centrum.cz/clanek/mate-doma-tento-stary-kosik-dnes-je-sberatele-vykupuji-za-20-000-kc-247011?lp=1