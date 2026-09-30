Kdo měl za ČSSR tenhle kameninový džbán, měl ve spíži poklad. Dnes ho sběratelé vykupují i za 5 000 Kč

Léta stál někde vzadu na polici, plný tužek nebo suchých květin, a nikomu nestál za druhý pohled. Těžký kameninový džbán býval v každé domácnosti tak samozřejmý, že si ho nikdo nehlídal. Doma sloužil k obyčejným věcem, na vodu, na mošt nebo na mléko. Teď se ale karta obrací. Sběratelé po staré užitkové keramice cíleně pátrají a za povedený kus zaplatí víc, než by jeho majitel kdy čekal.
Proč se stará kamenina zase shání
Za rostoucím zájmem stojí hned několik věcí. Nostalgie po časech, kdy podobný džbán patřil do výbavy skoro každé rodiny, je jen jednou z nich. Sběratelé oceňují hlavně poctivé řemeslo. Většina starých kusů vznikla ručně nebo skoro bez pomoci strojů, takže každý má trochu jiný tvar i barvu a působí jako originál.
Roli hraje i móda rustikálního bydlení. Kameninový džbán s lidovým dekorem se hodí do kuchyně na chalupě i do městského bytu, kde poslouží jako váza nebo ozdoba police. Svůj podíl má i návrat domácího kvašení. Staré kvašáky na zelí dnes znovu shánějí kuchaři, kteří objevili domácí fermentaci, protože tlustý střep udrží obsah v chladu a odstíní ho od světla, takže kvašení běží pomalu a vyrovnaně.
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Kamenina se od porcelánu i od obyčejné hrnčiny liší. Vypaluje se při vysoké teplotě, je pevná, tvrdá a skoro nenasákavá, takže v ní tekutina ani jídlo dlouho nezvětrá. Právě odolnost a schopnost udržet obsah v chladu z ní kdysi udělaly základní vybavení spíže.
Typický kus poznáte podle těžkého střepu a lesklé glazury, nejčastěji v hnědém nebo šedém tónu. Starší džbány mívají zdobení z bílé hlíny, občas cínové víčko a na hrdle vročení nebo iniciály majitele. Baňatému tvaru s úzkým hrdlem se říká buclák. Tenhle typ silnostěnných nádob pochází ze slezského Bunzlau, známého centra kameniny. Na Moravě se džbánu na vodu říkalo taky krčák nebo čepák.
Jak poznat, že máte doma cennější kousek
Cenu určuje hlavně původ, a ten prozradí dno. Když džbán obrátíte, najdete na spodní straně vyraženou nebo malovanou značku dílny, u lepších kusů i letopočet nebo katalogové označení. Podle značky se dá výrobce dohledat, a právě jméno dílny s hodnotou hýbe nejvíc.
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Mezi sběrateli mají zvuk hrnčířská centra jako Znojmo, Jihlava nebo Polička. Roli hraje i výzdoba. Nejvíc táhne kobaltová modř na světlém podkladu a venkovské výjevy, od rozkvetlých kytic přes ptáčky až po obilné klasy. Samostatnou kapitolou je chodská keramika, kterou poznáte podle tmavého základu a syté ruční malby. A pak je tu stav. Kus bez naprasklin, ubroušených hran a stop po lepení má u kupců vždycky přednost.
Kolik za něj reálně dostanete
Tady je potřeba trochu zchladit očekávání. Běžný džbán, jakých se vyrobily tisíce, se na bazarech a ve starožitnictvích prodává zhruba od 300 do 700 korun. Milionářem vás takový kus neudělá. Za nádobu, která jinak roky chytala prach, je ale i pár set korun příjemný přivýdělek.
Na bazarech a ve starožitnictvích se běžný kameninový džbán prodává zhruba za 300 až 700 korun, ceny v tisících patří jen výjimečným kusům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Skutečný poklad se skrývá jinde. Nejvýš míří kusy z uznávaných dílen, vzácnější dekory a opravdu zachovalé kousky. Ty se u sběratelů vyšplhají na několik tisíc, výjimečně až k pěti tisícům korun. Statisícové historky, které kolem starého nádobí občas kolují, míří na úplně jiné zboží. Řádově desítky tisíc padnou nanejvýš za luxusní porcelán, třeba za celý malovaný servis nebo číslovanou sérii. Prostý užitkový džbán do téhle ligy nepatří.
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Cenová pásma přehledně shrnuje následující tabulka:
Druh džbánu Reálná cena Běžný kus, jakých se vyrobily tisíce zhruba 300 až 700 Kč Kus z uznávané dílny, vzácnější dekor, zachovalý stav několik tisíc, výjimečně až 5 000 Kč Luxusní porcelán, třeba malovaný servis nebo číslovaná série (mimo kameninu) desítky tisíc Kč Co s ním, když ho doma najdete
Ruční mytí je u staré kameniny jediná bezpečná cesta: vlažná lázeň, kapka jemného prostředku a měkký hadřík povrchu neublíží. Myčce se naopak vyhněte, horká voda i ostré saponáty starou glazuru časem naruší, a stejně tak zapomeňte na drátěnky, které nadělají škrábance. Po opláchnutí nechte džbán proschnout a najděte mu místo ve stínu, kam nepálí ostré sluneční světlo, jinak dekor postupem času vybledne.
Chcete ho prodat? U kusu, o kterém tušíte, že je vzácný, se vyplatí trpělivost. Aukční síň zaměřená na keramiku z něj vytáhne nejvyšší sumu, chvíli to ale trvá a strhne si provizi. Kdo chce prodat hned a s hotovostí v ruce, zajde do starožitnictví nebo na sběratelskou burzu, i za cenu nižší nabídky kvůli marži obchodníka. Nejširší publikum osloví inzerát na aukčním portálu, kde si zájemci cenu vyženou sami.
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Zdroje: https://www.elimashop.cz/a/historie, https://www.antikpraha.cz/keramika-porcelan, https://aukro.cz/starozitne-keramicke-dzbany-dzbanky, https://www.bazar-vpoli.cz/dzbany/, https://www.tiscali.cz/za-socialismu-stala-50-kcs-a-mela-ji-ve-spizi-kazda-rodina-dnes-je-z-tehle-kameninove-nadoby-na-zeli-sberatelska-rarita-za-statisice-716173, https://www.nespechej.cz/clanky/tyto-nenapadne-dzbanky-cesi-maji-bezne-doma-sberatele-je-vykupuji-klidne-za-5-000-kc-20260528-8516.html