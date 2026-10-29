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Kdo mech jen vyhrabává a neupraví půdu, bude ho trhat každý rok znovu. Trvale zmizí až po třech zásazích do země

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Dennívýzva
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Jarní vyhrabávání mechu odstraní jen to, co je vidět. Kdo chce hustý drn bez zelených polštářů, musí sáhnout hlouběji, přímo do půdy.
Kdo mech jen vyhrabává a neupraví půdu, bude ho trhat každý rok znovu. Trvale zmizí až po třech zásazích do země

Kdo mech jen vyhrabává a neupraví půdu, bude ho trhat každý rok znovu. Trvale zmizí až po třech zásazích do země

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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