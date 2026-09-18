Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Kdo máte starší iPhone nebo iPad, jednejte. Apple právě vydal kritickou aktualizaci, bez níž riskujete hodně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Apple letos vydal mimořádné bezpečnostní záplaty pro iPhony a iPady, které už dávno vypadly z hlavní vývojové větve. Důvod? Reálné útoky přes web.
Apple, iPhone 7 ležící na notebooku

Apple, iPhone 7 ležící na notebooku

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Mobify.cz
Hráč našel RTX 5090 pokrytou ryzím zlatem s podpisem šéfa Nvidie. Cena? Přesně tak šílená, jak si myslíte
Hráč našel RTX 5090 pokrytou ryzím zlatem s podpisem šéfa Nvidie. Cena? Přesně tak šílená, jak si myslíte
Samsung jednou aktualizací zničí dva oblíbené fitness náramky. Kdo ji nainstaluje, může je rovnou vyhodit
Samsung jednou aktualizací zničí dva oblíbené fitness náramky. Kdo ji nainstaluje, může je rovnou vyhodit

Stačila jedna řádka v changelogu aplikace Galaxy Wearable a dva fitness náramky z roku 2019 přišly o důvod...

Amerika představila největší námořní dron světa. Má 250 tun, pluje rychlostí 56 km/h, a to nejlepší – ponorky ho neslyší
Amerika představila největší námořní dron světa. Má 250 tun, pluje rychlostí 56 km/h, a to nejlepší – ponorky ho neslyší

Americká firma Saildrone odhalila dosud největší západní bojový námořní dron. Jmenuje se Spectre a má lovit...

Valve pustilo na Linux dalších 18 her z Windows, včetně Gothicu 1 a Resident Evil. Proton 11 je konečně stabilní
Valve pustilo na Linux dalších 18 her z Windows, včetně Gothicu 1 a Resident Evil. Proton 11 je konečně stabilní

Gothic 1 Classic rozbíjel na Linuxu počet procesorových jader nad šestnáct. Valve to opravilo jedním...

Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu
Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu

Apple uvedl MacBook Neo za 699 eur, a klíčem k ceně není levnější M-čip, ale přesazený procesor z iPhonu.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.