Kdo máte starší iPhone nebo iPad, jednejte. Apple právě vydal kritickou aktualizaci, bez níž riskujete hodně

Konkrétně jde o čtyři aktualizace: iOS 15.8.7, iPadOS 15.8.7, iOS 16.7.15 a iPadOS 16.7.15. Cílí na zařízení stará osm až jedenáct let, od iPhonu 6s z roku 2015 po iPhone X z roku 2017. Apple je vydal kvůli exploit kitu s názvem Coruna, který bezpečnostní tým Google Threat Intelligence Group veřejně popsal 3. března 2026, tedy pouhých osm dní před vydáním záplaty. Nejde o běžný balík drobných oprav. Coruna dokáže přes škodlivý web prolomit ochranu iPhonu, spustit kód s nejvyššími oprávněními a vytáhnout z telefonu finanční data včetně přístupů ke kryptopeněženkám. Kdo aktualizaci nenainstaluje, nechává dveře otevřené.
Která zařízení jsou ohrožena
Apple rozdělil záplaty do dvou větví podle toho, jak starý systém dané zařízení používá:
iOS 16.7.15 / iPadOS 16.7.15:
- iPhone 8 a iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPad 5. generace
- iPad Pro 9,7″
- iPad Pro 12,9″ 1. generace
iOS 15.8.7 / iPadOS 15.8.7:
- iPhone 6s a iPhone 6s Plus
- iPhone 7 a iPhone 7 Plus
- iPhone SE 1. generace
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- iPod touch 7. generace
Všechna tato zařízení nepodporují iOS 17 ani novější, a proto zůstala na starších větvích systému. Apple pro ně funkční vývoj dávno ukončil, ale bezpečnostní záplaty, jak je teď vidět, občas ještě posílá. Důležité je, že po březnové aktualizaci následovaly ještě verze iOS 15.8.8 a iOS 16.7.16 z 11. května 2026, takže podpora těchto modelů v době psaní článku stále trvá.
Co je Coruna a proč je tak nebezpečná
Coruna není jedna chyba. Podle Google Threat Intelligence Group jde o kompletní exploit kit obsahující pět plných řetězců útoků a celkem 23 exploitů pokrývajících iOS 13.0 až 17.2.1. Framework nejprve zjistí model a verzi systému, pak zvolí vhodný WebKit exploit, obejde bezpečnostní ochrany a zavede loader s payloadem, který běží s vysokými oprávněními.
Co payload dělá? Krade. Google popsal, že hledá výrazy jako „bank account“ a obnovovací fráze k peněženkám, stahuje další moduly a odesílá citlivá data. Apple u jedné z opravených zranitelností (CVE-2024-23222) sám uvádí, že eviduje zprávu o možném aktivním zneužití, nejde tedy o laboratorní teorii, ale o problém potvrzený v terénu.
Zpoždění oproti novějším zařízením je přitom markantní. Stejné chyby Apple opravil na iOS 17 už mezi červencem 2023 a lednem 2024. Na starší větve se záplaty dostaly až 11. března 2026, tedy se zpožděním 779 až 961 dní, zhruba dva a půl roku. Dva a půl roku, kdy starší iPhony zůstávaly zranitelné.
Jak aktualizaci nainstalovat
Postup je jednoduchý, ale vyžaduje ruční spuštění. Starší zařízení nemají vždy zapnuté automatické aktualizace nebo je odkládají.
- Zálohujte zařízení do iCloudu nebo do počítače.
- Připojte iPhone či iPad k napájení a k Wi-Fi.
- Otevřete Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru.
- Klepněte na Stáhnout a nainstalovat.
- Zadejte kód zařízení a nechte telefon restartovat.
Pokud se aktualizace v nabídce neobjeví, Apple doporučuje aktualizaci přes Mac nebo Windows PC. U zařízení na iOS 15 navíc neexistuje Režim blokování, ten Apple nabízí až od iOS 16. Uživatelé nejstarších iPhonů tak nemají žádnou záchrannou pojistku kromě samotné aktualizace a obezřetnosti při prohlížení webu.
Je to důležité i pro české uživatele
Veřejně dostupné zdroje nepopisují cílené útoky Corunou na české uživatele. Google ale vedle cílených operací popsal i širší kampaně, kde byl exploit doručován přes podvodné weby bez ohledu na geolokaci; stačilo kliknout na škodlivý odkaz. Český uživatel s neaktualizovaným iPhonem 7 nebo iPadem Air 2 spadá do stejné rizikové množiny jako kdokoli jiný na planetě.
Za zmínku stojí i srovnání s konkurencí. Apple u těchto modelů nikdy veřejně neslíbil konkrétní délku podpory, přesto poslal bezpečnostní záplatu iPhonu 6s více než deset let po jeho uvedení. Google u Pixelu 8 a novějších garantuje sedm let aktualizací, Samsung u Galaxy S26 sedm generací systému plus sedm let bezpečnostních záplat. Výrobci s Androidem mají jasnější a předem komunikovaný závazek. Apple ale v absolutním stáří zařízení reálně vydržel déle, byť bez jakékoli garance, že příští záplata ještě přijde.
Kdo má doma iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 nebo iPhone X a stále ho používá, měl by aktualizaci spustit ještě dnes. Není to o nových funkcích ani o rychlejším systému. Je to o tom, jestli váš telefon zůstane zamčený, nebo si ho někdo otevře přes prohlížeč.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský