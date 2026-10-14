Kdo má ve vitríně tuhle křišťálovou vázu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 17 000 Kč

Broušený křišťál patřil k výbavě skoro každého obýváku. Většina těch váz dnes na trhu vynese spíš drobné. Jedno jméno z Karlových Varů ale sběratele spolehlivě zaujme. Jestli ho nese i vaše váza, zjistíte během chvilky pohledem na její dno.
Za jednu karlovarskou vázu padlo 17 000 korun
Na 78. aukci karlovarského starožitnictví Antik Mašek se dražila ručně broušená váza z růžového skla vysoká necelých třicet centimetrů. Navrhl ji v roce 1997 sklářský výtvarník Jiří Šuhájek pro sklárnu Moser do souboru Čtyři roční období. Na dně má pískovanou značku Moser Karlovy Vary a nový majitel za ni zaplatil 17 000 Kč.
Moser přitom umí i víc. Dvě starší vázy této sklárny z let 1926 a 1927, zdobené leptanými pávy a rybami, se v roce 2021 v aukční síni Arthouse Hejtmánek prodaly za 30 000 a 22 000 Kč. Jejich ozdoba je ale leptaná, takže se s babiččinou broušenou vázou nedají přímo srovnávat.
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Broušená váza bývala oblíbeným dárkem k narozeninám nebo ke kulatému výročí a pak klidně celá desetiletí stála na příborníku či za sklem knihovny. Vyrobilo se jich ohromné množství, a proto je dnes nabídka velká. Na inzertních serverech se ručně broušené křišťálové vázy běžně nabízejí za několik set korun až zhruba 2 500 Kč.
Moser stojí v jiné kategorii. Začátky sklárny sahají do roku 1857, kdy si Ludwig Moser otevřel v Karlových Varech dílnu na rytí a leštění skla. Karlovarská firma si pověst vybudovala na ručně zpracovaném křišťálu bez příměsi olova. Za první republiky sloužila její řada Splendid jako oficiální sklo hlavy státu. Když se v roce 1947 vdávala princezna Alžběta, pozdější britská královna, dostala od prezidenta Edvarda Beneše svatební dar právě z této kolekce.
Rozhodne pohled na dno
Karlovarská sklárna své výrobky značila, což u československého skla nebylo zvykem. Na dně proto hledejte leptaný nebo pískovaný nápis. Starší kusy nesou třeba značku Moser Karlsbad, na novějších najdete Moser Karlovy Vary.
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Ostatní poválečné sklo se signovalo jen výjimečně. Kusy určené na vývoz dostávaly papírovou nálepku Bohemia Glass, ze které ale nevyčtete jméno autora ani hutě. Když tedy značku nenajdete, vázu hned nevyhazujte. Určit ji ale bude těžší a vyplatí se ji ukázat odborníkovi.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Označení Co to znamená Leptaný nebo pískovaný nápis Moser Karlsbad na dně Starší kus ze sklárny Moser Leptaný nebo pískovaný nápis Moser Karlovy Vary na dně Novější kus ze sklárny Moser Papírová nálepka Bohemia Glass Poválečné sklo na vývoz, autora ani huť neprozradí Bez značky Vázu hned nevyhazujte, určit ji bude těžší a vyplatí se ji ukázat odborníkovi Ani Moser nemá pevnou cenu
Samotné jméno sklárny ještě nezaručuje velké peníze. Medová váza z první poloviny minulého století s broušenými fazetami a leptanou značkou Moser Karlsbad se letos 1. dubna vydražila za 4 400 Kč. Cenu dál zvedá známý autor návrhu, stáří a zajímavý dekor. Naopak ji srazí odštípnutý okraj, hluboký škrábanec nebo trhlina ve skle.
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Pozor také na inzeráty. Cenu tam většinou určuje sám prodávající bez posudku odborníka. Požadovaná cena se proto může hodně lišit od té, za kterou se věc nakonec prodá. Spolehlivější vodítko najdete v online archivech aukčních síní, kde u položek stojí skutečně dosažené ceny.
Jak vázu prodat a neprodělat
Než se s vázou vydáte za obchodníkem, změřte její výšku a vyfotografujte hlavně dno se značkou a místa, kde by mohla být poškozená.
Kdo vázu prodá starožitníkovi na počkání, dostane obvykle méně než při komisním prodeji. Ilustrační foto. Zdroj: Sergey Meshkov / Pexels.
U cennějšího kusu stojí za to obrátit se na aukční dům. Jeho odborníci vázu posoudí, navrhnou vyvolávací cenu a pak ji nabídnou sběratelům, kteří Moser cíleně hledají.
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Starožitnictví je rychlejší cesta. Výkup na počkání ale obvykle znamená, že dostanete výrazně méně, než za kolik pak obchodník vázu sám nabídne. Víc vám zůstane při komisním prodeji, kdy se předem domluvíte na prodejní ceně a obchod si z ní po prodeji vezme dohodnutý podíl.
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Zdroje: https://www.antikmasek.cz/aukce/78/19857-suhajek-jiri-1943-vaza-moser.html, https://livebid.cz/en/auction/zika_23ea/detail/125, https://arthousehejtmanek.cz/en/exhibitions-and-auctions/vecerni-aukce-2021-35/list-of-works-of-art/vaza-moser-s-pavy-8352, https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/vystavy-a-aukce/abendauktion-2021-35/seznam-del/moser-vase-with-fish-8351/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-kristalove-sklo-prezidentu-je-oblibene-uz-stoleti-99908, https://en.wikipedia.org/wiki/Moser_%28glass_company%29, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-sklenena-vaza-60-70-leta-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/prohledejte-stare-vitriny-tento-predmet-z-dob-cssr-se-dnes-prodava-az-za-20-000-korun/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/resite-pozustalost-vyklizite-pudu-prozradime-jak-poznat-co-ma-hodnotu-27801.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/kristalova-vaza/, https://energozrouti.cz/clanek/starozitnosti-z-minuleroho-rezimu-cesky-kristal-hodnota, https://energozrouti.cz/clanek/stara-vaza-po-babicce-muze-mit-cenu-auta-poznate-ji-podle-jedineho-znaku-na-spodni-strane