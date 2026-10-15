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Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč

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Těžká zelená dóza s víčkem, jejíž sklo vypadá jako leštěný kámen, se dodnes najde v leckteré kredenci po babičce. Podobné kusy přitom nabízejí starožitníci na zahraničních portálech pro sběratele. Kolik...
Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč

Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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