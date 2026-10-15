Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč

Těžká zelená dóza s víčkem, jejíž sklo vypadá jako leštěný kámen, se dodnes najde v leckteré kredenci po babičce. Podobné kusy přitom nabízejí starožitníci na zahraničních portálech pro sběratele. Kolik za ně zájemci platí a podle čeho poznáte, jestli ta vaše něco vydá?
Zelené žilky a reliéf na víčku
Řeč je o takzvaném malachitovém skle. Sytě zelenou hmotu prostupují světlejší i tmavší šmouhy, takže připomíná nerost malachit nebo mramor. Vyráběla se také modrá varianta, která napodobuje polodrahokam lapis lazuli.
Víčka zdobí reliéfy, třeba ženské postavy nebo stylizované klasy, a některé dózy mají rovnou tvar zvířete. Kolekce, ze které pocházejí, byla zpočátku plná toaletních souprav, takže dózy na drobnosti patřily spíš k zrcadlu než do kuchyně.
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Do spíže tedy taková věc původně nepatřila. Pokud ji ale babička časem uklidila mezi zavařeniny, o její hodnotě to nic neříká.
Kolik za ni dávají v cizině
Nejvyšší částky drží předválečné kusy. Na mezinárodním portálu 1stDibs, přes který starožitníci prodávají sběratelům po celém světě, je k mání dóza ve tvaru želvy s odnímatelným krunýřem z doby kolem roku 1930 za 1 152 dolarů. Podle kurzu ČNB z 12. října 2026 to v přepočtu dělá přes 25 000 korun.
Poválečné kusy vyjdou levněji, zadarmo je ale nikdo nedává. Obchodník z Glasgow tam nabízí hranatou krabičku z 50. let s reliéfem klasu zhruba za 6 600 korun a zelená želvička z 60. let vyjde asi na 7 500 korun.
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Pro srovnání se skutečnou dražbou: v aukční síni Quittenbaum se v listopadu 2013 vydražila dóza z doby kolem roku 1932 s reliéfem ženských aktů za 280 eur.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kus Doba vzniku Kde a jak Cena Dóza ve tvaru želvy s odnímatelným krunýřem kolem roku 1930 nabídka na portálu 1stDibs 1 152 dolarů, podle kurzu ČNB z 12. října 2026 přes 25 000 korun Hranatá krabička s reliéfem klasu 50. léta nabídka obchodníka z Glasgow na 1stDibs zhruba 6 600 korun Zelená želvička 60. léta nabídka na portálu 1stDibs zhruba 7 500 korun Dóza s reliéfem ženských aktů kolem roku 1932 dražba v aukční síni Quittenbaum, listopad 2013 vydražena za 280 eur Začalo to v Jablonci
Jizerské hory se dekorativnímu lisovanému sklu začaly věnovat ve druhé polovině 20. let a vzorem jim byl francouzský sklář René Lalique. Malachitové sklo proslavila hlavně jablonecká firma Curt Schlevogt.
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Ta v roce 1934 vystavila na jarním veletrhu v Lipsku kolekci, kterou pojmenovala Ingrid po dceři majitele. Vzory se brzy ukázaly i v Chicagu a úspěch sklidily také na světové výstavě v Paříži v roce 1937. Lisování měla na starosti hlavně sklárna Josefa Riedela v Polubném.
Výroba skla má na Jablonecku dlouhou tradici, malachitové sklo odtud ve 30. letech proslavila kolekce Ingrid. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Babiččin kus je nejspíš poválečný
Firmu po válce znárodnili a její formy převzaly státní sklárny, které je používaly i v dalších desetiletích. V Dolním Polubném se z nich lisovalo ještě zhruba v 70. letech. Mnohé z původních motivů se vyrábějí dodnes.
Většina dóz z českých domácností proto pochází z poválečné produkce. Jak ukazují nabídky výše, zájemce v zahraničí mají i ony, předválečné originály se ale cení výrazně víc.
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Kdy přesně dóza vznikla, se z ní samotné vyčte jen těžko, protože ze stejných forem se lisovalo celá desetiletí. Hodně napoví štítek, pokud se dochoval:
Schlevogtovy výrobky nesly nálepku s nápisem Ingrid, později i se jménem autora návrhu. Nápis Made in Czechoslovakia znamená, že kus vznikl před rokem 1993. Nese ho třeba fóliová nálepka Bohemia Glass na krabičce z 50. let, kterou nabízí obchodník z Glasgow. Štítek s nápisem Czech Republic naopak prozrazuje novou výrobu.
Rozdíly jsou i ve zpracování. Některé kusy po vylisování prošly pečlivou ruční úpravou, jiné vyjely ze stroje levně a s lesklým povrchem bez dalšího dokončení. Kdo chce svůj kus určit přesněji, může sáhnout po knize „Ingrid, víc než jen značka“ od Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, která pomáhá s identifikací i datací jednotlivých předmětů.
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Zdroje: https://msb-jablonec.cz/publikace/ingrid-vice-nez-jen-znacka, https://www.1stdibs.com/furniture/dining-entertaining/glass/curt-schlevogt-bohemian-art-deco-malachite-glass-tortoise-container/id-f_17926832, https://glassencyclopedia.com/malachiteglass.html, https://cme30.eu/curt-schlevogt-artistic-deco-frosted-glassware/, https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/boxes/decorative-boxes/czech-malachite-glass-trinket-box-style-schlevogt-circa-1950/id-f_46345682, https://www.quittenbaum.de/en/auctions/art-nouveau-art-deco/111A/frantisek-pazourekschlevogt-curt-gablonz-72113/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=12.10.2026, https://desa.pl/en/stories/the-charm-of-the-malachite-glass/, https://reartdeco.ch/?p=4654