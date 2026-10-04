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Kdo má v kuchyni tuhle mísu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 10 000 Kč

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Dennívýzva
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Na sváteční polévku ji babička vytahovala z kredence opatrně, jako by šlo […]
Kdo má v kuchyni tuhle mísu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 10 000 Kč

Kdo má v kuchyni tuhle mísu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 10 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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