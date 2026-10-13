Kdo má v kredenci tuhle skleněnou karafu po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni nabízejí i 7 000 Kč

Stojí někde vzadu ve vitríně, zaprášená a roky nepoužitá. Barevná skleněná karafa po babičce vypadá jako obyčejná veteš, kterou nikdo nechce. Jenže právě o takové kousky se dnes zajímají sběratelé po celém světě a za ty nejhezčí jsou ochotní zaplatit víc, než byste čekali. Než tedy starou karafu odnesete do kontejneru, zkuste se na ni podívat novýma očima.
Podle čeho poznáte karafu, která má cenu
Ne každá stará láhev na víno je poklad. Sběratele zajímají hlavně kusy z éry Československa, zhruba od 60. do 80. let. Největší pozornost přitahuje barevné lisované sklo z koncernu Sklo Union se sídlem v Teplicích, který sdružoval řadu skláren, mimo jiné v Rosicích, Heřmanově huti nebo Libochovicích. Poznáte ho podle sytých barev, nápadných geometrických dekorů a mohutných, poctivě těžkých tvarů, jaké s sebou nese takzvaný bruselský styl šedesátých let.
Syté barvy a nápadné geometrické dekory patří k hlavním poznávacím znakům ceněného lisovaného skla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vedle lisovaného skla jdou dobře na odbyt i těžké barevné kousky z ručně tvarovaného hutního skla a ručně broušený olovnatý křišťál, který stával v každé druhé vitríně. Hodnotu zvedají i ručně malované karafy, jaké se vyráběly třeba v Novém Boru. Pokud na dně najdete signaturu nebo značku výrobce, máte velkou šanci, že držíte něco zajímavého.
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O hodnotě rozhoduje několik věcí najednou. První je stav. Prasklina, odštípnutý okraj nebo chybějící zátka cenu srazí, zatímco nepoškozený kus s původní zátkou vynese nejvíc. Druhá věc je barva a tvar, protože výrazné odstíny a nápadné vzory jsou žádanější než obyčejné čiré sklo.
Roli hraje i to, kdo kousek navrhl. Lisovanému sklu vtiskli tvář přední čeští výtvarníci, mezi sběrateli dnes nejvíc zní jména Františka Víznera a Adolfa Matury, ale třeba i Vladislava Urbana, Rudolfa Jurnikla nebo Ladislava Olivy. Podpis známého designéra umí z obyčejné karafy udělat žádaný sběratelský kousek. A čím vzácnější daný vzor je, tím výš jde i jeho cena.
Kolik za ni dnes dají
Na českých bazarech a aukcích se běžné staré karafy a likérové soupravy prodávají zhruba za 1 000 až 3 000 korun. Pěkná novoborská souprava s karafou a šesti pohárky umí atakovat horní hranici tohoto rozmezí.
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V zahraničí jsou ceny jinde. Za hezky zachovalé barevné nebo ručně malované karafy ze 60. a 70. let si prodejci říkají několik tisíc korun a u největších a nejzdobnějších kusů se cena vyšplhá i k 7 000 korun. A to pořád mluvíme o karafách. U váz a mís od známých autorů jdou ceny klidně do desetitisíců a vzácná autorská díla Františka Víznera se v aukcích prodávají i za statisíce.
Orientační ceny přehledně shrnuje následující tabulka:
Kategorie Orientační cena Běžné staré karafy a likérové soupravy (české bazary a aukce) zhruba 1 000 až 3 000 Kč Hezky zachovalé barevné nebo ručně malované karafy ze 60. a 70. let (v zahraničí) několik tisíc Kč, u největších a nejzdobnějších kusů i kolem 7 000 Kč Vázy a mísy od známých autorů klidně do desetitisíců Kč Vzácná autorská díla Františka Víznera v aukcích i za statisíce Kč Proč tyhle kousky míří hlavně za hranice
Zájem cizinců má kořeny v historii. Sklářství patří k českým řemeslům s nejdelší mezinárodní pověstí a po druhé světové válce se stalo jedním z oborů, kterými se stát rád chlubil za hranicemi. Reputaci výrazně pomohla účast na bruselském Expu 58, odkud si československá expozice přivezla řadu ocenění.
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Nejblíž mají ke staršímu českému sklu sousední německy a rakousky mluvící země, kde se roky běžně prodávalo, a k nim se přidávají sběratelé z Británie i ze zámoří. Pro ně je barevná karafa po babičce kus poctivého designu s konkrétním autorem i příběhem. Sběratelství navíc u nás pozvedl Maxim Velčovský, kreativní ředitel sklárny Lasvit, jehož soukromá kolekce lisovaného skla patří k největším na světě. Díla nejlepších českých sklářů dnes najdete ve sbírkách newyorského Metropolitního muzea, londýnského Victoria and Albert Musea i amerického Corning Museum of Glass.
Než starou karafu vyhodíte
Vyplatí se chvíli zapátrat:
prohlédněte si karafu proti světlu; zkontrolujte dno kvůli značce; porovnejte tvar a barvu s kousky, které se prodávají na internetu.
Fotku stačí zadat do vyhledávače nebo nahlédnout do inzerátů na aukčních a bazarových serverech, ať získáte představu o ceně.
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Když zjistíte, že máte doma zajímavý kus, nabídnout ho můžete přes české aukční a bazarové weby nebo přes zahraniční platformy typu Etsy a eBay, kde bývá o české sklo největší zájem. I obyčejně vypadající karafa po babičce tak může místo v kontejneru skončit ve vitríně nadšeného sběratele. A vám při troše štěstí vydělá pár tisíc korun.
Zdroje: https://techsvet.cz/zajimavosti/nektery-z-techto-predmetu-mel-doma-kazdy-cechoslovak-bez-vyjimky-tenkrat-staly-od-10-do-200-kc-dnes-maji-cenu-az-od-3-500-do-50-000-kc/vaclav-bartusek/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/sklenena-karafa/, https://www.1stdibs.com/buy/czech-decanter/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Matura, https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_glass