Kdo má v kredenci tenhle tlakový hrnec z ČSSR, vyhrál. Sběratelé za něj dávají i 500 Kč

Hliníkový papiňák patřil v socialistických kuchyních k nádobí, se kterým se počítalo na každý nedělní oběd. Dnes ho mnoho rodin schovává někde vzadu v kredenci a netuší, že o něj na inzertních serverech pořád někdo stojí. Na bazarech se za něj chce několik set korun, a když vydrží těsnění a ventily, dá se v něm vařit i dál.
Hrnec, který přijel z Maďarska
Řada papiňáků, které se v Československu používaly, pocházela z maďarské výroby. Proto se tyto hrnce v českých inzerátech dodnes objevují pod jménem Kukta. Maďaři tak tlakovému hrnci říkají a stejné slovo u nich znamená i kuchařského pomocníka.
Na téhle dvojznačnosti postavil v polovině šedesátých let grafik Győző Szilas reklamní plakát. Hrnec na něm stojí před čepicí malého kuchtíka a slogan „Mindent lefőz“ slibuje, že uvaří úplně všechno. Maďarsky to zároveň znamená, že všechno ostatní strčí do kapsy. Zachovalý výtisk plakátu dnes budapešťská galerie Budapest Poster nabízí za 1 200 dolarů, tedy za víc než celá police starých hrnců.
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Celé kouzlo papiňáku stojí na pevně zavřené poklici. Pára nemůže volně utíkat, tlak uvnitř stoupá a voda se vaří až při teplotě kolem 120 °C. Hovězí guláš, který by jinak hodiny probublával na plotně, je v tlakovém hrnci měkký zhruba za dvacet minut až hodinu podle toho, jak tuhé maso použijete.
Francouzský fyzik Denis Papin, podle kterého se hrnci u nás říká papiňák, postavil první tlakovou nádobu roku 1679. Masově se tlakové hrnce v domácnostech rozšířily teprve během 20. století.
Ucpaný ventil a omáčka na stropě
O starých hliníkových papiňácích kolují mezi pamětníky historky o omáčce na stropě. Příčinou byl většinou ucpaný ventil. Pára pak zůstala uvězněná pod poklicí, tlak dál rostl a nakonec to pojistka vzdala. Hrnec se v jediném okamžiku odtlakoval a vroucí obsah vylétl ven.
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Papiňák, který léta odpočíval v kredenci, si před prvním vařením důkladně prohlédněte. Kontrola má tři body:
otvory ventilů musí být průchozí a čisté, pojistná zátka se musí volně pohybovat a závaží nesmí chybět, těsnicí kroužek musí být pružný.
Pryžový kroužek v poklici stárne, i když se v hrnci nevaří. Ztratí pružnost, objeví se na něm praskliny a pára si pak najde cestu kolem okraje. Tescoma u svých tlakových hrnců počítá s údržbou přibližně po dvou letech provozu, kdy se čistí a prohlížejí ventily a podle stavu se mění těsnění. U hrnce, který léta jen ležel, proto počítejte s novým těsněním, a když ho neseženete, vařit v něm nezkoušejte.
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Ventil umí ucpat i obyčejné koření. Stačí lístek libečku nebo pár koleček pažitky, které proud páry strhne vzhůru. Bylinky proto vkládejte do hrnce uzavřené v propustném obalu, ze kterého k ventilu nedolétnou. Pevná jídla dávejte nanejvýš do dvou třetin výšky hrnce. U luštěnin, rýže a dalších jídel, která pění nebo bobtnají, zůstaňte nejvýš u poloviny, protože pěna ventil ucpe stejně spolehlivě jako koření.
Po dovaření hrnec neotvírejte, dokud z něj nevypustíte páru a tlak úplně neklesne. Moderní hrnce mají pojistku, která otevření pod tlakem nedovolí, starý kus ji mít nemusí. Poklici pak zvedejte směrem od sebe, aby vás nezasáhla horká pára. Když si stavem hrnce nejste jistí, nechte ho raději jako dekoraci na lince.
Kolik za něj reálně dostanete
V rubrice Ostatní na Bazoši se retro papiňáky nabízejí za 190 až 500 korun. Za nejnižší částku třeba jeden pražský prodejce prodává několik maďarských Kukt, přičemž cenu počítá za kus.
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Nejvyšší cenu, 500 korun, žádá prodávající z Karviné. Svůj hrnec popisuje jako plně funkční a bez poškození, sám ale upozorňuje, že gumu bude nejspíš potřeba vyměnit. O kousek níž, za 400 korun, nabízí funkční retro papiňák v dobrém stavu inzerent z Chrudimi. Částky si prodávající stanovili sami a o konečné ceně se rozhoduje až při smlouvání.
Cenová hranice na Bazoši Jaké hrnce se za ni nabízejí spodní, 190 Kč několik maďarských Kukt od jednoho pražského prodejce, cena za kus horní, 500 Kč hrnec z Karviné popsaný jako plně funkční a bez poškození, guma podle prodávajícího k výměně Vyhrát se dá i bez prodeje
Retro vybavení z doby ČSSR dnes nesbírají jen ti, kdo si ho pamatují z dětství. Kredence, hrnky a staré nádobí si domů vozí i mladší generace, které socialistickou domácnost znají jen z vyprávění. Funkční papiňák do takové sbírky zapadne a navíc se v něm dá pořád vařit.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na sáčky. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše Retro nádobí z doby ČSSR si domů vozí i mladší generace a funkční papiňák do takové sbírky dobře zapadne. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Mclean / Pexels.
Kdo ho tedy v kredenci najde, může ho prodat, nebo ho po výměně těsnění vrátit na plotnu. Jídla, která na sporáku potřebují hodiny, v něm budou hotová za zlomek obvyklé doby a plotna přitom spotřebuje méně elektřiny či plynu.
Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/papinak-retro/, https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking, https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakov%C3%BD_hrnec, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/papinak-aneb-vareni-bez-vybuchu-oblibeny-retro-hrnec-ma-porad-v-kuchyni-sve-misto-co, https://styl.instory.cz/4245-papinaky-se-za-socialismu-dovazely-z-madarska-byly-hlinikove-a-nebezpecne.html, https://budapestposter.com/posters/3433, https://www.tescoma.cz/jak-spravne-vybrat-tlakovy-hrnec, https://telex.hu/gasztro/2022/09/09/a-kukta-nem-robban-sot-rengeteg-energiat-sporol-nekunk, https://www.poznatsvet.cz/historie/kuchyne-cssr-retro-trend/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-ve-sklepe-stary-tlakovy-hrnec-z-cssr-sedi-na-pokladu-za-konkretni-typ-nabizeji-sberatele-i-500-kc-712042