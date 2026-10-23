Kdo má v kredenci tenhle smaltovaný kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Smaltované nádobí kdysi patřilo k věcem, které dostávala nevěsta do začátku společné domácnosti. Kastrol z takové výbavy pak desítky let stál na plotně, a když přišla móda nerezu a teflonu, odstěhoval se do spíže nebo do kůlny za domem. Právě tam dnes leží kusy, po kterých se sběratelé shánějí. Jestli mezi ně patří i ten váš, napoví pár detailů, které zkontrolujete za minutu.
Tři věci, které prozradí cenný kus
Znalcem být nemusíte, stačí kastrol vzít do ruky a prohlédnout si ho na denním světle. Začněte dnem. Sběratelé tam hledají značku výrobce. Bývá buď vytlačená přímo v kovu, nebo zatavená ve smaltu jako barevné logo. Nejlépe se prodávají kastroly s logem Sfinx, protože kupec podle něj pozná původ i přibližné stáří.
Druhou věcí je samotný smalt. Na místě, kde odprýskl, se holé železo dřív nebo později pokryje rzí. I jediné otlučené místo na okraji proto cenu znatelně sníží. Projeďte prstem po hraně a prohlédněte i ouška a vnitřek.
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Třetí je dekor. Kupce nejvíc lákají světlé kastroly posázené kvítím, puntíkaté kusy a hrnce s výjevy ze Smetanovy Prodané nevěsty. Když se k hrnci dochovala i poklice s totožnou malbou, cena jde nahoru.
Jaké ceny mají staré kastroly na bazarech a aukcích
Nejdřív trocha realismu. Většina starých smaltovaných hrnců a kastrolů se prodává za několik set korun. V bazarových inzerátech se běžně objevují částky zhruba od 100 do 1 000 Kč za kus a otlučené nádobí bývá ještě levnější.
Většina starého smaltovaného nádobí se na bazarech prodává za několik set korun a výš se dostanou jen zachovalé kusy s čitelným logem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výš se dostanou kastroly, které splní všechny tři podmínky z předchozí části. Když je smalt celý, logo na dně jde dobře přečíst a dekor patří k vyhledávaným, pohybují se ceny mezi 2 000 a 5 000 Kč. Víc stojí celé soupravy, kde mají hrnce od největšího po nejmenší jednotnou malbu. Když je motiv vzácný, chtějí za takovou soupravu prodávající i víc než 10 000 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kus Orientační cena Většina starých smaltovaných hrnců a kastrolů (bazarové inzeráty) zhruba 100 až 1 000 Kč za kus Otlučené nádobí bývá ještě levnější Neporušený smalt, čitelné logo, oblíbený dekor 2 000 až 5 000 Kč Souprava několika hrnců s jednotnou malbou dráž než jednotlivé kusy, se vzácným motivem i přes 10 000 Kč
Při odhadu ceny se řiďte skončenými aukcemi s podobnými kusy. Částka v inzerátu ještě neznamená, že za ni někdo kastrol opravdu koupil.
Pozor na nové hrnce se starým vzorem
Puntíkatý kastrol na chalupě ještě nemusí pamatovat socialismus. Českobudějovická firma Belis, která vznikla z bývalého exportního závodu Sfinxu ve Vrátě, dnes vyrábí řady s červenými i modrými puntíky, které se starým vzorům hodně podobají.
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Při rozlišování starého a nového kusu pomůžou dvě věci:
starší nádobí se dělalo ze silnějšího plechu, takže v ruce znatelně víc váží, samotné logo SFINX na dně stáří nedokazuje, protože Belis pod touto značkou prodává i současné zboží. Proč je na dně skoro vždycky Sfinx
Vysvětlení nabízí poválečná historie. Ředitelka Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindra Šmídová Deníku řekla, že po znárodnění vystupovaly všechny tuzemské smaltovny pod jediným jménem Sfinx. Jako samostatný národní podnik pak Sfinx vznikl v roce 1953, kdy se tři budějovické smaltovny spojily pod jedno vedení.
Na vrcholu v sedmdesátých letech pracovalo v budějovických provozech kolem 2 700 lidí a hrnce odtud putovaly na trhy v osmdesáti státech. Původní podnik Sfinx přestal nádobí vyrábět v březnu 2005. Řada dobových hrnců navíc skončila ve sběru už v devadesátých letech, kdy si lidé do kuchyní pořizovali moderní nádobí. Kastrol, který přečkal desítky let bez úhony a na kterém jde logo pořád přečíst, proto dnes na bleším trhu jen tak nenajdete.
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Prach a mastnotu ze starého smaltu dostanete měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s trochou saponátu. Drátěnku, brusné prášky a silnou chemii nechte ve skříňce, protože po nich povrch ztratí lesk a zhrubne, a takovou vadu kupec vezme stejně vážně jako otlučený smalt.
Potom kastrol vyfoťte ze všech stran včetně dna se značkou a do popisu připište průměr a objem. S takovými snímky ho snadno porovnáte s prodanými kusy a zájemci na aukčních portálech uvidí, co kupují.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/tenhle-hrnec-mela-doma-kazda-babka-ted-po-nich-sberatele-sili-a-nabizi-az-15-000-kc-20260529-8536.html, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-ve-sklepe-stare-smaltovane-hrnce-s-kvetinovym-vzorem-muze-sedet-na-pokladu, https://www.umimeporadit.cz/byla-skoro-v-kazde-ceskoslovenske-domacnosti-a-stala-par-korun-dnes-muze-mit-pro-sberatele-prekvapivou-hodnotu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/smaltovane-hrnce/, https://www.chatar-chalupar.cz/krasa-smaltovaneho-nadobi/, https://www.tiscali.cz/bylo-toho-plne-ceskoslovensko-kdo-si-tenhle-smaltovany-hrnec-schoval-dostane-dnes-od-sberatelu-i-6-000-kc-685030