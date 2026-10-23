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Kdo má v kredenci tenhle smaltovaný kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

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Dennívýzva
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Smaltované nádobí kdysi patřilo k věcem, které dostávala nevěsta do začátku společné domácnosti. Kastrol z takové výbavy pak desítky let stál na plotně, a když přišla móda nerezu a teflonu,...
Kdo má v kredenci tenhle smaltovaný kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Kdo má v kredenci tenhle smaltovaný kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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