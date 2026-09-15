Kdo má v kredenci starý skleněný odměrný džbán s ryskami, ať ho neprodává. Sběratelé dávají až 5 000 Kč

Dvě odměrky můžou vypadat skoro identicky, a přesto mít úplně jinou cenu. Jedna doputuje rovnou do kontejneru nebo se prodá za pár korun, druhá udělá sběrateli radost za několik tisíc. Rozdíl přitom laik na první pohled většinou nepozná. Pokud vám doma leží stará skleněná odměrka s vylisovanými ryskami, vyplatí se ji nejdřív pořádně prohlédnout a teprve pak řešit, co s ní.
Za co sběratelé reálně platí
Začněme tím, co asi zabolí. Naprostá většina těchto odměrek má hodnotu v desítkách, nanejvýš v nižších stovkách korun. Za obyčejný kus bez zvláštní historie víc nikdo nedá a je zbytečné si dělat velké naděje.
Nahoru se dostanou jen skla, která splní hned několik podmínek najednou. Musí být dokonale zachovalá, pocházet od zvučného jména a zároveň se špatně shánět. Takový vzácný a povedený džbán dokáže vynést i pět tisíc korun. Vyšší sumy, které se občas objeví v titulcích a blíží se i padesáti tisícům, se ovšem týkají sběratelských váz a mís od známých autorů. Obyčejné kuchyňské sklo se k nim ani nepřiblíží.
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Klíč k celé záhadě leží v počtech. Většina tuzemského lisovaného skla vznikla pod hlavičkou koncernu Sklo Union, který od roku 1965 sdružoval sklárny v Čechách i na Moravě. Spadala sem třeba Rudolfova huť v Dubí, provozy v Libochovicích a Rosicích nebo Heřmanova huť. Rozžhavená sklovina se tvarovala pod tlakem lisu v kovových formách, takže výroba byla rychlá a laciná. Z linek proto sjely statisíce naprosto stejných kusů a běžná řada dnes velkou cenu nemá, i kdyby se vám líbila sebevíc.
Cenu zvedne až jméno, které za návrhem stojí. Každou kolekci kreslil konkrétní výtvarník a právě podle autora se dnes sběratelé nejvíc řídí. Největší poptávka je po tvorbě Františka Víznera, Vladislava Urbana a Rudolfa Jurnikla, výborné jméno má mezi znalci i Adolf Matura. Ten mimochodem vedl v Praze pracoviště, kterým musel projít každý návrh lisovaného skla, než se dostal do výroby. Pro tehdejší hranatý styl s reliéfy ve tvaru čoček se ujalo označení bruselský, protože připomíná úspěch, který naše sklo sklidilo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958.
Bez perfektního stavu jde cena rychle dolů
I podepsaný kus ztratí většinu hodnoty, pokud není v pořádku. Sběratelé jsou v tomhle nekompromisní a i drobná vada dokáže srazit odhad na zlomek. Nejčastěji cenu ničí:
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Zakalené sklo bez lesku už seriózního kupce nezaujme, i kdyby šlo o vzácný vzor. A protože se skla vyrobilo obrovské množství, jde se stavem ruku v ruce ještě jedna věc, a to vzácnost. Kupující shánějí méně obvyklé dekory, netypické barevné tóny a hlavně celé sady. Kompletní souprava, která zůstala pohromadě, se cení mnohem výš než jeden samostatný kus.
Vedle stavu rozhoduje o ceně vzácnost, takže kupci shánějí netypické barevné odstíny, neobvyklé dekory a kompletní sady. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak si odměrku prověříte doma
Základní prohlídku zvládnete i bez odborníka. Nejdřív obraťte nádobu vzhůru nohama a podívejte se na dno. Bývá tam ražba: značka hutě, katalogové číslo nebo iniciály autora. Podle nich zjistíte, odkud kus pochází a kdo ho navrhl. Pak si sklo prosviťte proti oknu a projděte okraje i stěny, jestli nejsou naražené nebo zakalené. Výrazný odstín a nezvyklý reliéf zvyšují zájem mnohem víc než obyčejné čiré provedení.
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Když zjistíte, že máte doma opravdu zajímavý kousek, vyhněte se zastavárně za rohem. Nejlepší cenu nabídnou specializované aukční portály a sběratelské skupiny, kde kupující téhle oblasti rozumí a jsou ochotní za pěkný kus zaplatit víc. Před prodejem si odměrku vyfoťte ze všech stran na pořádném světle, ať jsou vidět detaily dna i případné vady.
Za pěkný kus starého skla zaplatí nejvíc kupci, kteří oboru rozumějí, typicky na specializovaných aukčních portálech a ve sběratelských skupinách. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dejte si taky pozor na moderní napodobeniny, kterých na trhu přibývá. Poznáte je poměrně snadno. Bývají nápadně lehké, na dotek úplně hladké a na boku mají ostrý spoj, který zůstane po strojovém lisu. Ve skutečném starém skle navíc často najdete drobné bublinky a na dně značku původní hutě.
Zdroje: https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://www.dotyk.cz/lifestyle/retro-nadobi-uranove-sklo-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uranove-a-vazelinove-sklo/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Matura, https://www.tiscali.cz/bylo-toho-plne-ceskoslovensko-kdo-si-tenhle-skleneny-odmerny-dzban-schoval-dostane-dnes-od-sberatelu-i-5-000-kc-688645