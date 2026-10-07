Kdo má na půdě tenhle kastrol po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 13 000 Kč

Většina starých hrnců z půdy skončí ve sběru nebo v bazaru za pár korun a nikoho to nemrzí. Mezi kuchyňským nádobím ale existuje jeden litinový kastrol, kvůli kterému se vyplatí prohrabat krabice po babičce pečlivěji. Poznáte ho už podle tvaru a ve světě po něm pátrají sběratelé designu.
Podlouhlý, těžký a s křidélky
Hledaný kousek nevypadá jako klasický kulatý hrnec. Má protáhlé tělo se zaoblenými rohy a široké úchyty vybíhající do stran jako křidélka. Uhlazené linie bez zbytečných ozdob prozrazují, že ho kreslil slavný designér. V ruce je těžký, protože je odlitý z litiny a pokrytý barevným smaltem. Hledejte ho v kredenci mezi pekáči, ve sklepě nebo v krabicích s nádobím, které se po stěhování už nikdy nevybalilo.
Jmenuje se Coquelle, vyráběla ho francouzská značka Le Creuset a na trh přišel v roce 1958. Pokud ho najdete v plném lesku, bez odštípnutých míst, máte v rukou kus, o který se zajímají kupci od Ameriky po Francii.
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Francouzská firma Le Creuset vyrábí smaltované litinové nádobí od roku 1925, a to dodnes ve stejné slévárně ve Fresnoy-le-Grand na severu Francie. Na konci padesátých let si přizvala Raymonda Loewyho, rodáka z Paříže, který většinu kariéry prožil ve Spojených státech.
Loewymu se přezdívalo otec průmyslového designu. Dal tvář vozům Studebaker, lokomotivám Pensylvánské dráhy a podílel se i na návrhu obytných prostor americké vesmírné stanice Skylab. Kuchyňský kastrol mezi takovými zakázkami působí skromně. Sběratelé ho přesto berou jako regulérní kus designérské historie, ve kterém se navíc dá vařit.
Kolik za něj v cizině zaplatí
Coquelle se dnes prodává hlavně na zahraničních tržištích, jako jsou eBay nebo Etsy. Ceny se tam liší podle stavu i velikosti:
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice nejlevnější nabídky začínají zhruba na 60 dolarech, kusy s oděrkami a stopami používání se většinou vejdou do 200 dolarů, zachovalé originály mívají v inzerátech cenovku přes 500 dolarů, za vzácnou velikost se platí až 600 dolarů.
Po přepočtu podle současného kurzu vychází zhruba 1 300 Kč za nejlevnější nabídky a kolem 13 000 Kč za ty nejlepší kusy. Do které skupiny patří kastrol po babičce, rozhoduje hlavně stav smaltu. Před fotografováním do inzerátu ho proto šetrně vyčistěte, na zaschlé skvrny poslouží pasta z jedlé sody a vody. Drátěnku ani hrubý písek nepoužívejte, poškrábaný smalt cenu zbytečně sráží.
Cenu starého kastrolu v inzerátu určuje hlavně to, jak zachovalý je jeho smalt. Ilustrační foto. Barva a velikost dělají rozdíl
Paleta první série byla pestrá. Kromě oranžového odstínu Flame, se kterým značka začínala už ve dvacátých letech, se smaltovaly i žluté a růžové kusy. Nejvíc se cení kusy s neporušeným smaltem a velké rozměry. K nejvzácnějším patří velikost označená číslem 35.
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Jak vysoko může cena starého Le Creusetu vyletět, ukazuje nádobí po herečce Marilyn Monroe. Herečka vlastnila sadu ve světle žlutém odstínu Elysée, která se v roce 1999 prodala v aukční síni Christie’s za 25 300 dolarů. Na takovou sumu obyčejný kastrol z půdy samozřejmě nedosáhne. Slavný případ jen dobře ukazuje, proč má značka mezi sběrateli tolik příznivců.
Starý originál, nebo novější reedice
V roce 2014 se Coquelle vrátil na trh v limitované sérii, a to v oranžové a tyrkysové barvě. I tyto kusy mají své zájemce, ovšem zachovalé originály z padesátých let se hledají hůř. Rozdíl prozradí dno. Starší ročníky mají zespodu rýhy, novější kastroly jsou dole hladké.
Rozdíly mezi originálem a reedicí přehledně shrnuje tabulka:
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Znak Původní kastrol Reedice z roku 2014 Uvedení na trh 1958 2014, limitovaná série Barvy oranžová Flame, žlutá, růžová a další oranžová a tyrkysová Dno rýhované hladké Na trhu zachovalé kusy se hledají hůř také mají své zájemce
Pokud si kastrol necháte, nic tím nezkazíte. Smaltovaná litina dlouho drží teplo, hodí se na dušené maso, guláš i zapékanou zeleninu a v kuchyni může sloužit další desítky let.
Zdroje: https://www.lecreuset.ca/en_CA/about.html, https://www.chowhound.com/2060907/retro-le-creuset-dutch-ovens-value, https://www.aol.com/9-vintage-le-creuset-pieces-130909311.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Loewy, https://www.thetakeout.com/2249910/marilyn-monroe-this-discontinued-le-creuset-color/, https://retrorenovation.com/2014/09/10/le-creuset-raymond-loewy/, https://www.davidlebovitz.com/le-casserole/, https://www.hunker.com/2167098/valuable-vintage-le-creuset-thrift-stores-estate-sales/, https://www.hunker.com/2162489/valuable-vintage-le-creuset-dishes-loewy-dtuch-oven/